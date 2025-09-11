同性伴侶登記制度｜李浩然稱議案遭否決體現法治：立會按民意投票｜Yahoo

李浩然認為，今次結果反映行政、立法、司法三者各司其職，盡好責任，「我認為完全不會影響香港法治」。

【Yahoo 新聞報道】《同性伴侶關係登記條例草案》昨遭 71 票反對、14 票贊成及一票棄權大比數否決，是立法會經歷「完善選舉制度」後首宗否決二讀的案例，也是回歸後罕有政府立法建議與立法會決議不一致的結果。法案委員會委員李浩然認為，今次結果反映行政、立法、司法三者各司其職，盡好責任，「我認為完全不會影響香港法治」。他並指，儘管今次立法會否決法案，但不代表法庭指示的責任已完結，強調責任仍然存在，政府仍要完成法庭指示。

李浩然今早（11日）在港台《千禧年代》表示，立法機關的責任是按政府提出的法案內容去思考，再決定贊成或反對。他指，立法會今次針對政府提出的法案，投下反對票，「但立法會並不是反對政府履行司法機關的頒令或反對司法機關的判決」。他解釋，立法會可能認為今次政府提出的法案，未必完全符合司法機關判令要求，或反映司法機關判決與社會訴求有落差，未能形成共識，因此立法會有這個決定。

被問今次法案不獲通過，會否影響本港法治，李浩然認為「完全不會影響香港法治，反而是很好的表現，三者各司其職，盡好責任」。他強調，最重要是看到政府「非常盡力」履行法院指示，「這已經是法治很好的體現」。不過，他就指立法會承擔對社會文化的反映和重塑的責任，稱從公眾意見可以看到，「社會未達到共識，立法會只能按民意投票」。

他認為，政府接下來應繼續努力，尋求與立法會商討，什麼版本才是最好，是社會大眾所接受，同時滿足到法庭指示。他重申，儘管今次立法會否決法案，但不代表法庭指示的責任已完結，責任仍然是存在，須要完成。