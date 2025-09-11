Apple Watch 推量血壓 醫生指不等同醫療監測
同性伴侶登記制度｜立會闖關失敗 政府罕有對否決不提遺憾 一文回顧過往法案未能通過時各項回應｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】《同性伴侶關係登記條例草案》昨遭否決，是立法會經歷「完善選舉制度」後首宗否決二讀的案例，也是回歸後罕有政府立法建議與立法會決議不一致的結果。政府發言人昨（10 日）表示，政府尊重立法會的決定和議員的投票結果，政制及內地事務局局長曾國衞會後見記者時讚揚立法會議員專業。翻查資料，歷屆政府對過往被否決的草案，包括政改方案和婚姻（修訂）條例，均以「失望和遺憾」或「非常失望」回應並加以闡述原因，與是次回應態度截然不同。
政府履行終審法院於 2023 年 10 月就「岑子杰案」裁決頒布命令，向立法會提出《同性伴侶關係登記條例草案》，草案昨遭 71 票反對、14 票贊成及一票棄權大比數否決，是特區政府罕有不獲立法會議員大比數支持的草案。
港澳辦率先發文回應否決
草案遭否決後，港澳辦率先發表文章，指草案從提出、審議到表決，展現特區行政、立法、司法三個機關各司其職、相互尊重和良性互動。
政府緊隨其後發稿，內容與港澳辦文章互相呼應，表示「這次《條例草案》的提出和審議是行政、立法、司法機關履行其憲制職能的責任承擔，各司其職」。發言人指「同性伴侶關係議題極具爭議，社會上不同持份者有不同看法」、「政府尊重立法會的決定和議員的投票結果」，並表示政府不會向法院申請延長暫緩令期限，全文沒有提及失望或遺憾字眼。
曾國衞昨見記者時回應正面，形容「政府當然感到失望」，但認為這是立法會行使基本法下負責審議、制訂法案的職能和權力，既然議員認為條例草案未能反映現時社會的主流意見，政府會尊重投票結果，又形容這對本港的行政、立法與司法起了積極的示範作用。
翻查資料，政府提交的草案罕有被立法會否決，少數例子為2005年的政改方案、2014年就W案終院裁決而提交的《婚姻（修訂）條例草案》，以及2015年因「等埋發叔」事件而否決的政改方案。
梁振英對政改否決「極度失望」
2015 年6月18日，由時任特首梁振英領導班子提交的「政改方案」進行表決，期間大批建制派議員突然離開會議廳，導致現場只有37名議員投票，最終議案僅得8票支持而被大比數否決。其後梁振英會見傳媒，表示「今日的投票結果令我、特區政府和廣大的香港市民感到極度失望」。在傳媒提問環節共14條問題中，八成聚焦政府與投反對票議員的關係及政府游說工作是否失敗，包括方案是否協調不力，以及特首會否撤銷投反對票的行會成員資格。
此外，時任立法會主席曾鈺成亦在當日見記者，表示「政改方案不獲通過，我感到十分遺憾，亦對接下來香港各方面發展會遇到的問題，感到十分擔憂。」
政府游說議員支持「婚姻修訂條例」
2014年10月22日，立法會否決了《婚姻（修訂）條例草案》，政府於當日隨即發稿表示「失望及遺憾」，發言人表示「特區政府一直在不同場合，非常努力向議員及公眾解釋盡早通過《條例草案》的重要性，包括出席法案委員會，及多番主動接觸立法會內不同黨派、立場的議員」。
發言人又指出，該條例草案旨在根據終審法院於2013年對變性人W案的判決，將法院命令「不加不減、不折不扣地以成文法納入法例」，保障完成性別重置手術的變性人依法以其重置性別結婚的權利。政府強調，即使條例草案被否決，相關人士根據終院命令享有的結婚權利仍不受影響。
曾蔭權當年形容否決政改為「聖誕禮物落空」
2005年12月21日及22日，由時任特首曾蔭權領導推動的「07/08政改方案」進行表決，建議增加行政長官選舉委員會人數及逐步增加直選及功能組別議席。方案被立法會否決後，曾權蔭見記者時表示「過去數月我好希望立法會議員可以送一份聖誕禮物給香港的民主發展。好可惜，我的願望落空了。」
曾蔭權亦展述了遺憾和失望的兩個原因，「遺憾的是香港平白錯失了一個向民主大步躍進的機會，失望的是今日立法會的表決，令市民對早日落實更民主、更開放的選舉的期望落空。」
現屆政府研後續方案未有時間表
曾國衞昨表示，由於《同性伴侶關係登記條例草案》未獲通過，政府將與律政司研究後續方案，應對終審法院裁決，但未有具體時間表。
此外，港澳辦的評論提到，同性伴侶權利保障涉及文化、宗教及民意等多重因素，香港社會對此尚未形成共識。文中亦警告，有別有用心的人總是想借機挑事、阻撓香港實現由治及興，「一切熱愛香港、以港為家的人們需保持警惕，不被陰謀家們蠱惑，不讓亂港圖謀得逞」，以防有人操弄該議題政治化，妄圖破壞香港社會的和諧穩定。
其他人也在看
特朗普研行政令 遏制中國藥品崛起
據《紐約時報》報道，美國總統特朗普政府一直在討論對來自中國的藥品實施嚴格限制措施，一旦成真，可能會顛覆美國製藥業，波及從通用名藥物到尖端療法等各種藥物的供應。信報財經新聞 ・ 7 小時前
特朗普電話打進會場 親自要求歐盟先下手對中國印度徵重稅
【彭博】— 美國總統特朗普親口對歐洲官員表示，為了迫使俄羅斯總統普京坐下來與烏克蘭談判，他願意對印度和中國大幅加徵關稅，但前提是歐盟也得這樣做。Bloomberg ・ 1 天前
美高院將快速審理特朗普關稅案
美國最高法院周二表示，將審理總統特朗普的大部分關稅是否合法，並同意迅速審查對其標誌性經濟政策的質疑。 最高法院亦同意了政府的請求，以比正常時間更快的速度審理上訴。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
特朗普關稅｜各國稅率一覽 貿易談判進度一文了解
美國白宮公布各國關稅，新稅率將於美國時間本月7日凌晨12時01分起生效。Yahoo財經 ・ 1 天前
黃埔花園樓價升幅稱冠 「新光小紅館」托起區內樓價？
十大屋苑中黃埔花園跑出，與此同時黃埔出現「新光黃埔影藝城」文化地標，未來更會發展為「小紅館」，區內樓價會否繼續成為逆市奇皅？Yahoo 地產 ・ 3 小時前
55歲宣萱姐姐「人緣好」魅力爆發！「成功登上熱氣球」的四大花旦之一，跟上潮流玩Threads與網民互動
宣萱近日擔任林家謙演唱會嘉賓，驚喜登場帶起壓軸高潮，曾為 TVB 「四大花旦」之一的宣萱，更跟上潮流與網民互動親民貼地，「人緣好」魅力大爆發！Yahoo Style HK ・ 1 天前
翁靜晶劉家良長女劉萬儀出嫁 羅馬電影場地行禮 情深對望熱吻：與靈魂伴侶結婚
已故洪拳宗師著名功夫片巨星、武術指導兼導演劉家良，於2013年因血癌逝世，終年76歲。劉家良生前與年輕30載的太太翁靜晶育有2名女兒Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
明日大嶼突煞停 聚焦北都發展
預計耗資逾5000億元的「明日大嶼」計劃突然叫停，政府改變打算2027年中前啟動交椅洲填海工程的立場，昨天表明現時沒有為項目制定推展時間表，填海工程亦未有條件於本屆政府任期內、即2027年中前開展。信報財經新聞 ・ 7 小時前
那英老公與長髮美女打得火熱被斷正 否認出軌被攙扶賴腳傷
內地天后那英與內地前足球員高峰於2005年離婚後，翌年就與商人孟桐結婚，兩夫妻一直非常低調。可是，近日有內媒拍得孟桐在北京一家酒吧消遣時，同行有一名火辣長髮美女，本身是海歸回國的孟桐思想開放，美女全程翹實男方，又依偎在孟桐壯闊肩膀上，只見男方一臉滿足，二人還來個十指緊扣，極之親密，而在旁的友人似乎沒有詫異他們的關係，如常劈酒狂歡。東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
李啟言父親憂慮阿Mo醫療費用日後冇著落 Makerville回應「過去超過三年有負責阿Mo醫療等開支」
MIRROR 2022年紅館演唱會發生大屏幕墮下意外，舞者李啟言（阿Mo）被大電視擊中受重傷，至今仍需接受治療。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
Swatch限量錶再掀炒風 銀髮族通宵瞓紙皮搶購 網上炒貴兩倍近萬蚊｜有片
香港再現搶購Swatch限量手錶熱潮！昨日(8日)傍晚，中環及尖沙咀多區出現大批長者通宵排隊，為的是搶購Swatch與Omega聯乘推出的最新限量錶款「Mission to Earthphase - Moonshine Gold」。據網上影片所見，數十名長者自備摺凳、紙皮及被子在商場外露宿輪候，場面引人注目，相關照片及am730 ・ 1 天前
陳奕迅親生阿哥曝光 十足雙胞胎震驚全網
歌神陳奕迅 (Eason) 一向十分疼錫家人，他與他的爸媽和哥哥的感情亦十分好。他曾以一系列「MAMA WITH ME」為題的影片，分享自己童年以及家人相處趣事。其中一集講到他當年原來十分抗拒到英國留學，原因是他怕死：「當時流行愛爾蘭共和軍成日在公眾地方施襲，我怕死，所以唔去，覺得一定被人炸死。後來係哥哥特地聖誕節喺英國返嚟，同埋媽咪一齊陪我去。」他更指因為有家人的支持以及愛，令他衝破了心理障礙，甚至愛上了英國。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
iPhone 17 Pro「宇宙橙」瘋狂撞樣 網民創意聯想：大快活橙？垃圾桶？｜網上熱話
蘋果公司(美：AAPL)今日凌晨發布全新iPhone 17系列，包括入門版iPhone 17、歷來最薄的iPhone Air，以及主打八倍遠攝的iPhone 17 Pro與Pro Max。雖然眾所期待的人工智能(AI)功能仍未亮相，但新機外觀顏色卻意外成為社交媒體焦點，其中iPhone 17 Pro系列的「宇宙橙」新色更引發熱烈討論，被網友戲稱與連鎖快餐店大快活(052)的橙色極為相似。am730 ・ 18 小時前
加密資產｜獲虛擬資產交易牌照 馬雲再在香港金融界擴張 雲鋒金融股價一度升近四成
萬通保險母公司雲鋒金融集團（00376）宣布重要業務突破，旗下雲鋒證券成功獲得香港證監會批准，將現有第一類證券交易牌照升級為可提供虛擬資產交易服務。此消息刺激雲鋒金融大升28%，收報5.42元，盤中更曾高見5.95元，升逾40%，反映市場對其進軍加密貨幣領域的樂觀預期。BossMind ・ 17 小時前
郭藹明劉青雲貼地食茶餐廳被集郵 影帝夫婦素顏狀態佳被讚親民沒架子
1991年港姐冠軍郭藹明與影帝丈夫劉青雲向來都是娛樂圈中的模範夫婦，他們最近在茶餐廳用餐時被網民野生捕獲，二人獲讚貼地沒架子且保養得很好。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
傳阿里將有「重磅業務發布」或與高德有關
明天(9月10日)是阿里-W(9988.HK)成立26周年。內媒引述消息指阿里明日將在杭州舉行發布會，有「重磅業務發布」，大量媒體已收到邀請前往杭州。AASTOCKS ・ 1 天前
高德：啟動逾10億人幣「煙火好店支持計劃」 「高德掃街榜」永不商業化
阿里-W(9988.HK)旗下高德地圖宣布推出全球首個基於用戶行為產生的榜單「高德掃街榜」，建立全新線下服務信用體系，兼且永不商業化。AASTOCKS ・ 1 天前
Love, Bonito返工衫低至3折+新品獨家85折！韓星同款垂褶背心$105/最平$65入手合身T恤
返工衫不想穿得太休閒，想要舒適與設計感兼備，新加坡品牌Love, Bonito是不錯的選擇！今期品牌減價低至三折，上衣大部分$300內埋單，最便宜$65就可以入手一件完美版型的T恤；許多吊帶背心非常美，還有韓星相似款的垂褶背心，減價後也只是大概$100至$200就可以入手，回到辦公室覺得冷還可以疊穿西裝外套、針織外套，而且新款正價秋冬裝輸入優惠碼有Yahoo獨家85折優惠！如此多優惠，大家一定迫不及待想入手吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
大閘蟹連片皮鴨放題人均$80起！羲和雅苑放題突發1折起 任食馳名羲和烤鴨/清蒸大閘蟹/鮮蝦炸雲吞（同場加映點心烤鴨放題）
適合全家大小一起去飲茶的中菜館「羲和雅苑」東涌分店及尖沙咀分店，限定推出點心及片皮鴨放題買一送一優惠！90分鐘可任食多款特色點心、小食、主食及甜品，包括了蟹籽燒賣、晶瑩蝦餃，也有紅豆糕、豌豆黃、陳皮紅豆沙、薑汁小桃膠等，款式豐富絕對夠誠意！更意想不到的是，連馳名羲和烤鴨都可以任食，人均也只需$114起，性價比極高！除此之外，餐廳同時亦推出精品大閘蟹烤鴨放題，人均低至一折只需$80，即可隨意品嚐北京烤鴨、清蒸大閘蟹，亦可從中再選磯煮鮑魚、黄扒魚肚、清酒鵝肝、燕窩濃湯菜膽等用料不菲的菜式，誠意十足！以上優惠9月10日下午三點在KKday搶購，立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 23 小時前
Lady Gaga VMAs給「小怪獸」的催淚感言：活出自己獨特的標誌，不要忘記夢想
2025 MTV音樂錄影帶大獎圓滿落幕，Lady Gaga 奪得年度歌手獎實至名歸，而她所分享的得獎感受，更是充滿勵志的正能量！Yahoo Style HK ・ 1 天前