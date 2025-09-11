同性伴侶登記制度｜立會闖關失敗 政府罕有對否決不提遺憾 一文回顧過往法案未能通過時各項回應｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】《同性伴侶關係登記條例草案》昨遭否決，是立法會經歷「完善選舉制度」後首宗否決二讀的案例，也是回歸後罕有政府立法建議與立法會決議不一致的結果。政府發言人昨（10 日）表示，政府尊重立法會的決定和議員的投票結果，政制及內地事務局局長曾國衞會後見記者時讚揚立法會議員專業。翻查資料，歷屆政府對過往被否決的草案，包括政改方案和婚姻（修訂）條例，均以「失望和遺憾」或「非常失望」回應並加以闡述原因，與是次回應態度截然不同。

政府履行終審法院於 2023 年 10 月就「岑子杰案」裁決頒布命令，向立法會提出《同性伴侶關係登記條例草案》，草案昨遭 71 票反對、14 票贊成及一票棄權大比數否決，是特區政府罕有不獲立法會議員大比數支持的草案。

港澳辦率先發文回應否決

草案遭否決後，港澳辦率先發表文章，指草案從提出、審議到表決，展現特區行政、立法、司法三個機關各司其職、相互尊重和良性互動。

政府緊隨其後發稿，內容與港澳辦文章互相呼應，表示「這次《條例草案》的提出和審議是行政、立法、司法機關履行其憲制職能的責任承擔，各司其職」。發言人指「同性伴侶關係議題極具爭議，社會上不同持份者有不同看法」、「政府尊重立法會的決定和議員的投票結果」，並表示政府不會向法院申請延長暫緩令期限，全文沒有提及失望或遺憾字眼。

曾國衞昨見記者時回應正面，形容「政府當然感到失望」，但認為這是立法會行使基本法下負責審議、制訂法案的職能和權力，既然議員認為條例草案未能反映現時社會的主流意見，政府會尊重投票結果，又形容這對本港的行政、立法與司法起了積極的示範作用。

翻查資料，政府提交的草案罕有被立法會否決，少數例子為2005年的政改方案、2014年就W案終院裁決而提交的《婚姻（修訂）條例草案》，以及2015年因「等埋發叔」事件而否決的政改方案。

梁振英對政改否決「極度失望」

2015 年6月18日，由時任特首梁振英領導班子提交的「政改方案」進行表決，期間大批建制派議員突然離開會議廳，導致現場只有37名議員投票，最終議案僅得8票支持而被大比數否決。其後梁振英會見傳媒，表示「今日的投票結果令我、特區政府和廣大的香港市民感到極度失望」。在傳媒提問環節共14條問題中，八成聚焦政府與投反對票議員的關係及政府游說工作是否失敗，包括方案是否協調不力，以及特首會否撤銷投反對票的行會成員資格。

此外，時任立法會主席曾鈺成亦在當日見記者，表示「政改方案不獲通過，我感到十分遺憾，亦對接下來香港各方面發展會遇到的問題，感到十分擔憂。」

政府游說議員支持「婚姻修訂條例」

2014年10月22日，立法會否決了《婚姻（修訂）條例草案》，政府於當日隨即發稿表示「失望及遺憾」，發言人表示「特區政府一直在不同場合，非常努力向議員及公眾解釋盡早通過《條例草案》的重要性，包括出席法案委員會，及多番主動接觸立法會內不同黨派、立場的議員」。

發言人又指出，該條例草案旨在根據終審法院於2013年對變性人W案的判決，將法院命令「不加不減、不折不扣地以成文法納入法例」，保障完成性別重置手術的變性人依法以其重置性別結婚的權利。政府強調，即使條例草案被否決，相關人士根據終院命令享有的結婚權利仍不受影響。

曾蔭權當年形容否決政改為「聖誕禮物落空」

2005年12月21日及22日，由時任特首曾蔭權領導推動的「07/08政改方案」進行表決，建議增加行政長官選舉委員會人數及逐步增加直選及功能組別議席。方案被立法會否決後，曾權蔭見記者時表示「過去數月我好希望立法會議員可以送一份聖誕禮物給香港的民主發展。好可惜，我的願望落空了。」

曾蔭權亦展述了遺憾和失望的兩個原因，「遺憾的是香港平白錯失了一個向民主大步躍進的機會，失望的是今日立法會的表決，令市民對早日落實更民主、更開放的選舉的期望落空。」

現屆政府研後續方案未有時間表

曾國衞昨表示，由於《同性伴侶關係登記條例草案》未獲通過，政府將與律政司研究後續方案，應對終審法院裁決，但未有具體時間表。

此外，港澳辦的評論提到，同性伴侶權利保障涉及文化、宗教及民意等多重因素，香港社會對此尚未形成共識。文中亦警告，有別有用心的人總是想借機挑事、阻撓香港實現由治及興，「一切熱愛香港、以港為家的人們需保持警惕，不被陰謀家們蠱惑，不讓亂港圖謀得逞」，以防有人操弄該議題政治化，妄圖破壞香港社會的和諧穩定。