同性伴侶登記制度｜立法會恢復二讀辯論 周浩鼎：「顛覆」婚姻制度 廖長江：支持屬「最低消費」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】《同性伴侶關係登記條例草案》今日（10日）在立法會恢復二讀，多名立法會議員繼續辯論。不少議員繼續表明反對條例草案，民建聯副主席周浩鼎稱該黨堅決反對草案，形容「勢必顛覆」一男一女婚姻制度，傳統價值「失守淪陷」。他認為，立法會有責任把關核心家庭價值，對於法院判決「並非照單全收」。另有議員指出，否決條例草案不應被視為「憲制危機」，反而凸顯立法會並非橡皮圖章。行會成員、建制派「班長」廖長江則是會上少數支持草案的議員，他形容「條例草案是最低消費」，已考慮各階層的意見，尋求合理平衡。

廖長江表示支持條例草案及修正案。（立法會直播截圖）

廖長江撐草案 惟「不要過分挑戰香港社會的底線」

廖長江表示，今次特區政府提出同性伴侶關係登記條例草案，是為履行終審法院的判決要求，香港作為法治社會，特區政府有責任和義務，執行法庭的判決，社會亦應尊重。廖說，條例草案建議獲得法律承認的同性伴侶可享有登記、撤銷登記關係的權利，參與同性伴侶醫療相關的事宜，以及處理身後事的權利，「我認為條例草案係最低消費」，是在考慮到社會各界各階層對同性伴侶關係的不同意見，以及香港社會的實際情況和整體利益之後，尋求到的一個合理平衡，希望獲得社會支持。

廣告 廣告

他又重申，處理案件的所有法官都一致同意，受憲法保障及保證的婚姻自由僅限於異性婚姻，而基本法和人權法案所定的平等權利，不得詮釋為向同性婚姻賦予憲法權利。他說，社會大眾擔心草案通過或「導致香港同性平權運動更加激進」，包括爭取收養權、繼承權等其他權利，他認為並非無的放矢，「因此我必須強調，性小眾群體爭取平權，不要過分挑戰香港社會的底線和主流價值觀。」

同為行政成員的民建聯陳克勤亦重申支持特區政府施政。他稱已獲得民建聯立法會黨團同意，他本人不用跟隨該黨立場投票，將會投下支持票。

周浩鼎表示，民建聯堅決反對條例草案。（立法會直播截圖）

周浩鼎：尊重不同性傾向 惟草案「變相承認同性婚姻」

周浩鼎表示，民建聯堅決反對條例草案。他重申該黨尊重不同性傾向，不會因此歧視任何人，認為通過具靈活性的個別行政措施和政策，足以解決醫院探訪及遺產繼承等問題。他強調，今日討論的同性伴侶登記法案，「勢必顛覆香港一男一女的婚姻制度，即是變相承認同性婚姻」。他指立法會有責任為香港社會的核心家庭價值把關，「對於法院出來的相關判決，特別是衝擊我們中國人傳統倫理家庭價值的判決，並非照單全收」，形容若通過條例草案，將會「打開潘多拉盒子」，傳統價值觀將「失守淪陷」

狄志遠指不接受以立法去確立同性伴侶關係。他說基督徒的角色是以溫柔和忍耐的心關顧每一個人。

狄志遠：只有上帝才有審判權

社福界議員狄志遠表示，他不接受以立法去確立同性伴侶關係，但稱尊重每人的生活模式。他亦表達作為基督徒的立場，稱只有上帝才有審判權，基督徒的角色是以溫柔和忍耐的心關顧每一個人，理解他們的需要與掙扎，而非進行譴責或排斥。他認為，應優先完善現有的持久授權書制度，加強反歧視教育而非急於立法，以及設立跨界別對話平台。

選委界議員陳曼琪認為，立法會否決草案不會引起「憲制危機」，「凸顯我哋立法會並非橡皮圖章」。（立法會直播截圖）

陳曼琪：中華文化不容削弱

選委界議員陳曼琪表示，堅決反對條例草案，重申異性婚姻及中華文化「不容削弱」。她又認為，立法會否決草案不會引起「憲制危機」，反而更是體現一國兩制下的行政主導，行政立法互相制衡、互相配合的原則，「凸顯我哋立法會並非橡皮圖章」。