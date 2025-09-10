同性伴侶登記制度｜ 案件原告岑子杰感可惜 欠社會討論失契機 溫和進步聲音被忽視︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】立法會今日（10日）以 14 票贊成、71 票反對及 1 票棄權，否決《同性伴侶關係登記條例草案》。草案源於終審法院就岑子杰提出的司法覆核，法院裁定政府須在兩年內建立一個「替代框架」，承認同性伴侶關係並賦予核心權利。岑子杰在表決後回應，對結果深感可惜，並形容政府與議會未有給予社會足夠時間討論，最終錯失了推進共識的契機。

岑子杰發聲明指，雖然社會對性小眾權益意見分歧，但根據 2023 年多間大學的調查，六成市民支持同性婚姻，反對的僅 17%，而逾八成支持同性伴侶享有全部或部分異性伴侶權益。他說，支持立法的一方已表現克制，並非一步到位要求完全平權，而是希望透過草案逐步邁向平等，「可惜，即使如此溫和理性的進步聲音，在今日的社會彷彿不被看見。」

感謝政府曾提出草案

他批評，政府在前年 9 月被終審法院裁定須於兩年內建立替代框架後，直至今年 7 月才公布草案，導致社會缺乏充分討論空間。他回顧 2009 年《家庭及同居關係條例》修訂時，政府與立法會曾展示勇氣與智慧，避開家庭定義爭議，讓同性同居伴侶獲得保障，亦促進不同群體之間的理解。他認為，今次草案的意見書已反映社會比過去更進步，支持平權者放低理想目標，維護傳統家庭價值的群體亦更理解同性伴侶的日常需要。

「一道未癒合的傷口」

岑子杰感謝政府曾提出草案，認為這至少展現承擔，但對否決結果表示遺憾。他形容，終審法院的裁決暫未落實，令政府無法履行保障同性伴侶平等核心權益的憲制責任，成為「一道未癒合的傷口」。不過，他相信香港仍會堅守法治精神，呼籲同志社群毋須過度失望，並表明將與法律團隊研究下一步跟進行動。

政府須 10 月 27 日前完成「替代框架」

《同性伴侶關係登記條例草案》源於 2023 年 9 月 5 日，終審法院在《岑子杰訴律政司司長》案中裁定，政府須在兩年內建立一個「替代框架」，承認同性伴侶關係並賦予核心權利，否則違反《香港人權法案》第 14 條保障的私隱與家庭生活。法院同時重申，香港法下婚姻仍屬一男一女、一夫一妻，不涉及賦予同性婚姻的憲制地位。

政府必須在 2025 年 10 月 27 日限期前完成相關工作， 7 月 11 日政府刊憲《同性伴侶關係登記條例草案》，指明草案為履行法院命令，並建立登記制度。內容包括設立登記處、訂明登記及撤銷程序、訂立罪行及罰則，以及修訂部分法例。政府把「核心權利」界定為登記與撤銷、醫療事務及身後事宜，同時多次強調草案不會觸動一男一女婚姻制度，並傾向以「海外已註冊的同性關係」作為承認準則。

相隔 10 年再有政府法案被否決

草案於 7 月 16 日首讀，其後成立法案委員會審議。議會分歧主要集中在權利範圍是否過窄，以及是否忽略本地無法海外註冊的伴侶。人權團體批評草案只涵蓋最基本的保障，未能解決居留、稅務、福利等需求。

最終，立法會在今日二讀表決中否決草案，亦是現屆立法會以來首條被否決的政府法案，更是相隔 10 年再有政府法案被否決。