同性伴侶登記制度｜ 14 票贊成 71 票反對 江玉歡棄權 無法通過二讀 本屆首度否決政府法案︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】《同性伴侶關係登記條例草案》今日（10日）在立法會表決，最終以 14 票贊成、71 票反對及 1 票棄權被否決，無法通過二讀。投下唯一棄權票的是法律界議員江玉歡。另外，投下支持票的議員包括葉劉淑儀、陳克勤、廖長江、黎棟國及謝偉俊等。今次是本屆立法會首度否決政府法案。

辯論期間，多名議員表明反對立場。民建聯副主席周浩鼎稱，草案「勢必顛覆」一男一女婚姻制度，會令傳統價值「失守淪陷」，認為法院相關判決不應「照單全收」，立法會有責任為家庭價值把關。他強調，尊重不同性傾向，但認為應以行政措施處理探病、遺產等問題，而非透過立法變相承認同性婚姻。

行會成員、建制派「班長」廖長江則屬少數支持草案的議員。他表示，特區政府是為履行終審法院判決責任才提出草案，形容「係最低消費」，已平衡不同階層意見，並提醒性小眾群體「不要過分挑戰香港社會的底線和主流價值觀」。同為行會成員的民建聯陳克勤亦投下贊成票，強調已獲黨團同意可自由投票。

社福界議員狄志遠則稱，不接受以立法確立同性伴侶關係，但強調尊重個人生活模式，並以基督徒身份表示「只有上帝才有審判權」，社會應加強反歧視教育及完善持久授權書制度，而非急於立法。