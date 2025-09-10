優才書院教員北上教學照片曝光
同性伴侶登記制｜曾國衞指不會向法庭申延期 港澳辦：證議會非「橡皮圖章」 有人操弄議題借機破壞香港｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會今（10 日）大比數否決《同性伴侶關係登記條例草案》，未能通過二讀，成為「愛國者治港」及完善選舉制度後首條被否決的政府法案。政制及內地事務局局長曾國衞會後見記者回應時指，「政府當然感到失望」，惟尊重立法會的決定和投票結果。
終審法院 2023 年 10 月就「岑子杰案」頒布命令，要求政府在兩年內確立同性伴侶關係替代框架，期限即將屆滿，曾國衞指，政府不會向法庭申請延長暫緩令期限，下一步會跟律政司就議題進一步商討和研究。
曾國衞：政府需時研究
《同性伴侶關係登記條例草案》未能通過二讀，曾國衞會後見記者表示感到失望，但這是立法會行使基本法下負責審議、制訂法案的職能和權力，立法會議員是反映社會各界和市民意見的代議士，既然議員認為條例草案未能反映現時社會的主流意見，未能凝聚共識，「政府會尊重立法會的決定和投票結果」。
草案被否決，政府要如何繼續履行法庭判決備受關注。曾國衞指，政府會與律政司作進一步商討及研究，不會向法庭申請延長暫緩令期限。
政府「盡最大努力」 市民政黨存很大分歧
他指，無論立法會、各政黨、市民等各方面都對相關議題存在很大分歧，反映問題的複雜性和敏感性，政府需時研究，未有具體工作計劃或時間表，因此暫時沒有基礎向法院申請延期。
曾國衞指，在推進立法的過程中，政府已「盡最大努力」爭取社會及立法會的支持，雖然立法會的表決結果未能與政府的立法建議一致，但就行政、立法、司法機關各自按《基本法》履行憲制責任及職能而言，起了積極示範作用，不認為香港的法治受到任何衝擊或影響。
梁君彥：議員「憑良心」投票
立法會主席梁君彥會後見記者，形容今日會議上議員經過約4小時「充分辯論，議員各抒己見」，最終投票否決草案，是完全符合《基本法》規定下的審議、投票職能，不認為會影響香港特區憲制秩序。
梁君彥指，由議員成立的法案委員會邀請公眾人士提出意見，共收到超過一萬份公眾意見書，當中超過八成表示反對《條例草案》，表示支持的只有大約 19%。他認為，立法會最終投票結果實際反映主流民意，議員是綜合考慮各項因素後，憑良心投票。
他又指，條例草案雖未獲通過，但「立法」並非唯一解決方法，立法會期望與政府及社會各界繼續坦誠交流，促進共識，為將來有序推動相關議題和解決方案創造更有利的條件。
港澳辦：有人試圖藉議題「政治化」以挑動事端
港澳辦發表評論文章，形容整個立法過程依法、穩妥、恰當，體現香港堅守法治精神和社會多元包容，最終結果則反映尊重主流價值和民意。
文章指，草案從提出、審議到表決，展現特區行政、立法、司法三個機關各司其職、相互尊重和良性互動。特區政府為履行終審法院有關判決提出法案，體現對司法機關的尊重，也證明法院審判獨立不受干預；立法會在審議過程中充分聽取公眾意見，最終因社會未有共識而否決法案，顯示議會並非「橡皮圖章」。
評論提到，同性伴侶權利保障涉及文化、宗教及民意等多重因素，香港社會對此尚未形成共識。文章強調香港一向多元包容，特區政府能妥善處理不同群體訴求，營造更寬容的社會環境。文中亦警告，有別有用心的人總是想借機挑事，操弄該議題政治化，妄圖破壞香港社會的和諧穩定，阻撓香港實現由治及興，「一切熱愛香港、以港為家的人們需保持警惕，不被陰謀家們蠱惑，不讓亂港圖謀得逞。」
