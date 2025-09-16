同性伴侶登記｜李家超：政府研推出行政措施保障同性伴侶應有權利 未回應會否提請人大釋法｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】《同性伴侶關係登記條例草案》上周三（10 日）在立法會被大比數否決，成為本屆議會首項被否決政府法案。行政長官李家超今早（16 日）出席行政會議前見記者，表示政府會繼續研究如何按照法庭要求，包括研究推出不同行政措施以保障同性伴侶應該享有的權利，包括處理醫療指示或遺產處理等，不過他並無回應會否就法案被否決提請人大釋法。

李家超首先說，在終院作出裁決後，政府提交法案予立法會審議，正正落實了《基本法》下司法、行政和立法機關各自履行職能的情況：司法機構按照法律原則的判決不受任何干預；行政機關尊重法治並按法院要求提交條例草案；立法會在《基本法》下審議法案，亦可投票贊成或不贊成。李家超形容，三個機關今次有「各司其職」，「體現咗我哋努力喺自己崗位之下做好工作，所以呢個係一個正面嘅表現。」

李家超又說，行政機關和立法會一直有良好溝通，立法會經過審議和投票下的決定，政府都會尊重；政府並會繼續透過立法會前廳交流會，以及行政長官互動交流發問會跟立法會議員保持溝通，提升成效。

