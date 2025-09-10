同性伴侶登記｜曾國衞：立法會及市民存在大分歧 會與律政司商討下一步工作

【Now新聞台】政制及內地事務局局長曾國衞在法案否決後，強調政府已盡最大努力，爭取社會及立法會支持，會再研究下一步工作。

政制及內地事務局局長曾國衞：「我們會與律政司作進一步商討，研究下一步工作如何進行。至於在延期方面，目前不會向法庭申請延長(法庭暫緩令)，主要來說因為大家看到，這次法案未獲通過，看到無論在立法會、各個議員、政黨以致市民方面存在大分歧，或是暫未形成共識。這樣來說這個正是反映問題的複雜和敏感性，相信政府需要進一步的時間進行研究。」

