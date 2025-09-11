9477q2qefsyg_1_0.jpg

立法會在二讀否決《同性伴侶關係登記條例草案》。立法會《同性伴侶關係登記條例草案》委員會委員李浩然表示，立法會的否決是針對政府提交的草案版本，並非反對政府履行法庭頒令，認為行政、立法及司法三者是各司其職，互相尊重。

李浩然在港台節目說，草案內有大量基礎，與同性婚姻的基礎沒有不同，會否因而讓大眾覺得誤解或不清晰。他認為政府今次有履行到法庭的頒令，應以持續積極態度，提交讓社會能夠接受方案，繼續尋求立法會的通過。

過往先修訂再提交大會

李浩然又說，立法會過往很多時未必會同意政府的主張，但如果政府在投票前已見到立法會的意向，往往會先修訂方案，然後再提交大會，所以在大會通過的比例較高，今次獨特之處是法庭頒令要求進行立法工作。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/同性伴侶登記-法案被否決-李浩然-非反對政府履行法庭頒令/598017?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral