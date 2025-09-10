同性伴侶登記｜港澳辦微信公眾號發文 否決同性伴侶草案證明立法會不是「橡皮圖章」

【Now新聞台】港澳辦微信公眾號發表署名文章，認為立法會否決同性伴侶關係登記條例草案是依法穩妥處理分歧，維護社會和諧穩定。

署名「港澳平」文章稱，從條例提出、審議和表決，都可以看到特區政府處理依法、穩妥和恰當，審議期間立法會接獲一萬多份意見書，逾八成表示反對，這是明確和直接的反映，加上香港社會對議題沒有共識，立法會表決結果實際是體現了社會主流價值，也證明立法會不是「橡皮圖章」。

文章又稱，要注意和保持警惕提防別有用心的人借機挑事，操弄同性議題政治化。

#要聞