同性伴侶登記｜湯文龍：立法會據民意否決方案 相信政府再磋商再度提交法案

香港律師會會長湯文龍。(朱慧恩攝)

立法會早前大比數否決《同性伴侶關係登記條例草案》，香港律師會會長湯文龍今(14日)回應指，當局有按終審法院裁決訂立替代框架，積極籌備法案予立法會審議；而立法會議員明顯根據民意否決今次草案，「不代表以後不再做」。他相信，政府此後會繼續與不同持份者磋商，而律師會會注視政府再度提交立法會的草案，如何符合終審法院裁決。

政府早前因應終審法院的裁決，提出制定「同性伴侶關係登記機制」，立法會昨恢復二讀相關條例草案。辯論近4小時後，《同性伴侶關係登記條例草案》最終以14票贊成、71票反對，以及1票棄權被否決。今次亦是完善選舉制度後，首次有政府法案遭否決。

