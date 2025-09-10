同性伴侶登記｜陳弘毅：政府提草案已盡力履行憲制義務 岑子杰：對結果感無奈(高詩敏報道)

【Now新聞台】政府因應終審法院對岑子杰案的判決，提出同性伴侶關係登記條例草案。岑子杰對條例草案被否決感到可惜及無奈；基本法委員會前委員陳弘毅則認為，法庭的判決是要求行政機關履行憲制義務，而政府提出了草案，已經是盡了力，亦毋須人大釋法。

今次法案是政府因應終審法院2023年在岑子杰案判決中提及的要求，在兩年內提出同性伴侶登記替代框架。

岑子杰亦有到立法會公眾席聽會，他會後在立法會外回應審議結果，指會跟法律團體研究下一步工作。

岑子杰：「顯示到法庭的判決不被尊重，亦證明了政府的憲制責任是未完成，會令社會觀感認為香港是沒有堅守法治精神。我相信我們的政府真的是堅守法治，他們應該會在這憲制責任上盡快交功課。」

而基本法委員會前委員法律學者陳弘毅則認為，由於法庭的判決是要求行政機關履行憲制義務，而政府提出了草案，已經是盡了力。

基本法委員會前委員陳弘毅：「判詞用政府這字，是指特區的行政機關，所以變相判詞裡或判決的內容是沒提到立法會究竟應如何做，或立法會是否需要通過這條草案。岑子杰案本身因為法案沒通過，已不是太重要，重要的是其他相關判例。」

他又強調，判詞沒有提到立法會必須通過法案，因此事件不涉及人大釋法的問題。

#要聞