同性伴侶草案遭否決 跨局正研行政處理

【on.cc東網專訊】立法會日前否決《同性伴侶關係登記條例草案》後，政制及內地事務局表示，正聯同律政司及相關政策局研究以行政方式，按法庭判決精神賦予同性伴侶適當權利，目前尚未有定案，但承諾將考慮社會實際情況、接受度及可行性後盡快推出方案。

該局提到，香港作為國際化及包容的社會，需正視不同群體及現象的存在，亦理解同性戀人士對保障權益的訴求，但相關議題複雜且具爭議性，政府需全面評估各方因素，審慎平衡整體社會利益，再作最適切安排。

對於立法會否決草案是否損害司法尊嚴的質疑，局方不認同說法，強調立法會並非「橡皮圖章」，亦不是事必要支持政府法案，而身兼行政會議成員的立法會議員雖原則上必然支持政府施政，但亦可基於個人或界別立場而不同意草案，不存在尷尬之處。

