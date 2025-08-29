同楊千嬅驚喜同台勾集體回憶 吳彥祖孖Lisa S.賀七夕

【on.cc東網專訊】型男吳彥祖、楊千嬅、陳偉霆尋日（28日）以代言人身分於內地驚喜亮相服裝品牌展，港風男神女神同框，隨便企埋一齊就已經係經典老電影重現，自備質感濾鏡！楊千嬅同吳彥祖身著品牌機能風服飾，還原電影舊作《新札師妹》經典CP互動，搞到陳偉霆都忍唔住表示：「這部戲我看了很多遍。」楊千嬅即笑言：「從小看到大的哦？」場面搞笑。陳偉霆又指自己平時做Gym同滑雪。吳彥祖、楊千嬅難得聚首，話題「#起猛了是吳彥祖楊千嬅同框#」單日閱讀量已經破3億，淨係並肩而站已經令氛圍感拉滿。

而吳彥祖自己今日（29日）又於在社交平台上發布同妻子Lisa S.合拍視頻，留言問：「七夕你們怎麼過？傳統佳節，七夕七惜，願各位都收穫滿滿愛意！」見佢兩個去外地旅行時狂拍搞笑跳舞片，合拍得嚟又好笑，令網友都笑指幸福嘅人都夠晒癲。

