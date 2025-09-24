同玄彬價值觀相近 孫藝珍自爆想生夠３個

【on.cc東網專訊】韓國女星孫藝珍憑與男星李炳憲合演、名導朴贊郁執導的電影《選擇有罪》相隔7年重返大銀幕，該片亦是她的產後復出作，電影今日（24日）在韓國開畫，老公玄彬前晚（22日）現身首映禮高調撐場，網上流傳兩人一起參加慶功宴的短片，是相隔近1年見到兩人同框，不少粉絲都大表興奮。

而孫藝珍昨日（23日）接受韓媒訪問，期間大方談及老公玄彬，問到兩夫妻在育兒問題上可有意見分歧？她表示:「沒有，我們的價值觀很相近，所以不會有很大衝突，很幸運地我們不是無法理解對方的夫婦。」問她可有計劃再生B？她笑言：「心裏是想生夠3個，但作為要兼顧工作的媽媽實在不容易。」

