同行四分一世紀 26歲長壽貓貓於主人懷中離世

《情常在》貓女「叮叮」與主人May同行超過四分一世紀，只盼相依更長時間，無奈生命始終有盡時，已屆26歲高齡的叮叮上星期五（10月31日）在May的懷中安詳離開。為了讓叮叮更健康和長壽，May多年來在飲食和生活環境方面悉心照顧，讓叮叮能夠安心在沒應激的環境下過活，直到今年才因腎衰竭身體轉差。May坦言對叮叮離開感到難過，但亦感恩她能以這種年紀壽終正寢，是很有福氣，「貓本身就會比我們短命，但生命不在乎長短，我只想她走得舒服。愛要及時，要好好珍惜和他們的相處時間。」

叮叮和同胎的咚咚都米舖店貓所生的貓女，當年她們一斷奶，便由May帶回家收養，兩隻貓貓都陪了May很長時間，咚咚在17歲時因癌症離世。

兩貓帶給她無窮的歡樂，特別是相伴26年的叮叮，「她是一隻好乖的貓貓，好通人性，情緒好穩定，沒發過脾氣。」叮叮小時候不知天高地厚，愛跑到床上小便，然而幼年時有次玩膠袋幾乎窒息，受過教訓後她性格大變，變得很乖和很聽話。

「我們叫她，她會好像狗仔般跑過來，躺下讓你摸肚腩。吃飯前叫她先去便便，她會真的去便便。叫她要多點喝水，轉頭便見到她走去喝水了。養了那麼多年，她什麼人話都懂聽，只是不懂講話。」叮叮平時在貓床睡覺，但凌晨天未光，她都會跑到床上睡在May的身邊。

咚咚因癌症離世時，叮叮曾經十分傷心，因為兩貓感情很好，「我從她眼神看到她很難過，那個眼神我到現在還記得。」

May沒想過叮叮之後還會陪她那麼久，「她日常生活就是飲飲食食和睡覺，從來沒想過她會這麼長壽，養養下不知不覺就26歲了。」

雖然這是May第一次養貓，靠上網學習如何養，但兩貓都很長命。她認為，讓貓貓長壽，除了自身基因外，飲食同生活環境都很有關係，要明白及不要搞亂貓貓的天性，減少貓貓出現應激的情況。「不要逼她做一些她不喜歡或害怕的事情，例如貓天生怕水，所以我26年來沒有幫貓沖過涼。貓跟狗不同，貓是很社恐的，只要一刺激到她們，便很容易出現應激反應。」

飲食方面，May認為越接近天然越好，「我的理念是貓是肉食動物，不是乾糧主義者，我主張給貓食生肉，鮮食，天然的才是最好，是食物原本的樣子。」

叮叮大半生都十分健康，關節和心臟一直都沒問題，然而在今年4月確診腎衰竭，身體情況變差，因為叮叮年紀太大，May採取保守治療，給她食魚油和腎臟保健品，沒有食西藥。到最近，叮叮已經不肯吃東西及無法走動，終於在上星期五於May的懷中安詳離世。

May坦言，雖然早有心理準備，但都感到難過，同時亦為叮叮以如此年紀壽終正寢，感到叮叮很有福氣，「貓本身就會比我們短命，但生命不在乎長短，我只想她走得舒服。」她今日為叮叮舉辦追悼會，讓叮叮在家人的愛中走完這最後一程。

叮叮陪伴了主人May 26年，日前在她懷中安詳離開。
May坦言沒想過叮叮會這麼長壽，慶幸愛貓絕大部分間都健康。
貓貓今年因為腎衰竭，健康狀況變差。
叮叮上星期五在May的懷中離開。
May和家人今日為叮叮舉辦追悼會。
