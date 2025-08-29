名人離世｜美國暖心法官胰臟癌病逝，享年88歲。手握法槌不忘人情，體恤弱勢精神長存於世

小朋友長假後扭計唔返學？三部曲安撫心理
名人離世｜美國法官卡普里奧（Frank Caprio）雖手握法槌，但他在判決時亦不忘展現同理心和體恤弱勢，獲稱為「暖心法官」。然而，這位受人尊敬的法官已年近九旬，身體日漸退化，在上周三（20日）因胰臟癌離世。
卡普里奧的Facebook專頁日前發表聲明，指卡普里奧已在20日與世長辭：「經過長年且勇敢的抗癌鬥爭後，Caprio終以88歲高齡，因胰臟癌安詳離世。」
聲明稱：「法官憑着同情心、謙遜和對人性善良的信念深受愛戴。他透過在法庭內外的作品感動數百萬人的生活，他的熱情、幽默和善良在人們心中留下不可磨滅的印記。」
名人離世｜法律不外乎人情，庭上展現人性光輝
「犯法就係犯法」——觸犯法律而遭懲罰，似乎是無可厚非。但坐在法官席的卡普里奧，並沒有選擇機械式地審判犯人。擔任法官多年的他，在2018至2020年間主持法庭實境節目《普羅維登斯之困》（Caught In Providence）。
卡普里奧有別於一般法官，他在鏡頭裏向外界展現出富有人情味、體恤弱勢、幽默的形象，令他因而聲名大噪。當中最著名的案件，是他需審判一名因超速而被送上法庭的96歲老翁。卡普里奧並沒有像普通法官一樣，只詢問被告是否認罪，而是願意撥出時間，聆聽對方犯案的背景或苦衷。
原來該名近百歲的老人已甚少駕駛，但當天他需送63歲的殘障兒子接受癌症治療，而不慎超速被截停。卡普里奧得悉後，說：「你是一位好人，已經九十多歲了還照顧家人」，隨即撤銷控罪。
卡普里奧曾說，我們希望讓司法制度達致公義，做到「人人享有自由和正義」，但事實並非如此。他指出，幾乎90%的低收入美國人士被迫獨自應對各種民事問題，例如醫保、不公正的驅逐、退伍軍人福利、交通違規等等。他認為，自己有責任去除司法系統的不公平，讓正義歸於每一個人身上。
名人離世｜敬業樂業40年，榮休卻患胰臟癌
2023年1月，年屆86歲的卡普里奧宣佈卸下法官身分退休。然而不幸地，他在同年12月證實罹患有「癌王」之稱的胰臟癌，病情不太樂觀。
縱使年紀老邁，卡普里奧也堅持鬥志，一直在羅德島及波士頓的醫療機構接受治療。抗癌期間，卡普里奧仍有在社交平台上分享近況，透露自己抗癌的心路歷程和健康狀況。即使去到離世前一天，他仍努力地在病塌前說話，更舉起大姆指，告訴外界自己仍會堅持到底。
可惜卡普里奧最終都未能擊敗癌症，以88歲的高齡回到天國。感謝你多年來的貢獻，教會世人學懂體恤和展現同理心，讓世界多了一份光芒。願你安息，一路好走！
名人離世｜胰臟癌初期病徵不明顯，發現時或已屆末期
胰臟癌是本港五大致命癌症之一，病人平均約在70歲發病。由於胰臟癌腫瘤的位置隱蔽，而且早期無明顯病徵，不少患者發現時已屆晚期，令存活率偏低。胰臟癌與其他癌症一樣，與生活習慣有關。不良習慣如吸煙、多肉少菜等都會增加患病的機會。除此之外，長期接觸殺蟲劑、石油和染料都會增加風險。
胰臟癌的常見症狀包括：
上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部
食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象
出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色
體重短時間內銳減
上腹部出現固定、堅硬的腫塊
腹水
胰臟癌的治療過程需要混用幾種方式，以達致完全去除腫瘤的目的。手術可完全切除胰臟腫瘤，再透過化療輔助。但若癌細胞已擴散，病人只能接受紓緩治療，減輕胰臟癌帶來的劇痛。
