名古屋靚景酒店推介！標誌性皇家花園酒店 離地鐵站僅1分鐘步程／180度俯瞰名古屋靚景／露天餐廳享自助早餐
秋冬季有計劃去名古屋旅遊的話，有高CP值新酒店推介！去年才開幕的名古屋標誌性皇家花園酒店（The Royal Park Hotel Iconic Nagoya），開業至今火速成為不少旅客首選酒店之一。酒店不但位於地下鐵「榮」站1分鐘超方便位置，附近還集結購物及美食商店，而且酒店內每個房間都能看到名古屋超美城市景色，集多個優質住宿條件於一身。想知入住酒店房價等更多詳情，下文一一為大家講解！
名古屋酒店熱選！步行1分鐘直達酒店／毗鄰地下購物街、美食餐廳
旅行揀酒店，地理位置絕對是重要的一環。去年2月全新開幕的「名古屋標誌性皇家花園飯店」，距離名古屋市營地下鐵東山線、名城線「榮」站13號出口，只需約1分鐘步程，地理位置相當優越。對面街就是三越百貨、松阪屋百貨及Parco百貨，緊鄰久屋大通公園、名古屋電視塔、綠洲21等熱門景點，想去購物、覓食同樣方便！
180度俯瞰名古屋靚景、露天餐廳享自助早餐
酒店大堂位於名古屋購物美食新地標「中日大樓」內的24樓，內部裝橫走高級時尚路線，內有茶室、酒吧及餐廳，客房則位於25樓至32樓，分為標準客房、高級客房、轉角雙床房等房型，以及歷史及現代兩個裝橫概念，且每個房間都能看到名古屋超美城市景觀，景色一流。住客可於7樓的露台全日餐廳享用自助早餐，日式、西式鹹食甜食應有盡有。沒有加購早餐的住客，可到B1至5樓層，內有多間商店及餐廳，包括松本清藥妝店、FamilyMart全家便利店、Blue Bottle Coffee、TWG Tea等。一個地方已滿足晒住宿、購物及覓食需要！
人均$798起入住高級雙床房！
有興趣去名古屋入住這絕佳酒店的話，Yahoo購物專員幫大家了解過房價，比對了Trip.com、Klook及Expedia 3個預約酒店平台，並以今年10至12月入住高級雙床房為基準，二人入住房價連稅及附加費，Trip.com最平$1,596，人均$798起、Expedia最平$1,736，人均$868起、Klook最平$1,742.9，人均$841.5起，相較之下，Trip.com訂購房間最為划算。如此高質的住宿條件，值得大家前來一住！
名古屋標誌性皇家花園酒店（The Royal Park Hotel Iconic Nagoya）
10-12月最平房價：$1,596，人均$798起
經Trip.com預約房間 經Expedia預約房間 經Klook預約房間
名古屋標誌性皇家花園酒店（The Royal Park Hotel Iconic Nagoya）詳情
地址：愛知縣名古屋市中區榮4-1-1 中日大廈24F（地圖）
交通：從名古屋市營地下鐵東山線、名城線「榮」站13號出口步行約1分鐘
