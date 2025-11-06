名古屋紅葉2025：終極懶人包！12大必去賞楓景點、最佳時間、交通慳錢全攻略

名古屋紅葉

秋風起，又係時候plan下「返鄉下」啦！當大家仲諗緊去京都、東京同人逼嘅時候，醒目嘅你，不如將眼光放喺日本中部嘅心臟——名古屋！呢度唔單止無咁迫人，啲楓葉景仲要靚到嘩一聲，悠閒得嚟又夠chill，魅力絕對唔輸蝕。

無論係市中心交通方便嘅賞楓位，定係揸少少車就到嘅近郊秘景，好似「紅葉之王」香嵐溪同世界遺產白川鄉，全部都等緊你發掘！今次 Trip.com 就幫大家整合咗最新最齊嘅情報，炮製出呢份名古屋紅葉2025終極懶人包。無論你係第一次自由行嘅新手，定係想玩得深入啲嘅老手，跟住呢篇攻略，包你輕鬆plan到個完美嘅追楓trip！

名古屋紅葉期：2025最新預測！幾時去最靚？

想plan個完美trip，幾時去睇紅葉最靚先係重點！根據日本気象株式会社喺10月2日發佈嘅第二輪官方預測，我哋幫你整理好咗個時間表，mark實日子就無錯！

名古屋賞楓時間 | 2025年最新紅葉預測

《2025年日本紅葉最佳觀賞期預測》 圖片來源：日本氣象株式會社。

記住一個規律：紅葉會由高海拔嘅山區開始變色，然後慢慢向下蔓延到平地同市區，成個過程好似紅色嘅浪潮咁，持續幾個禮拜，所以唔同時間去都有唔同靚景睇！

山中紅葉預測

圖片來源：日本氣象株式會社

高海拔/山區 (例如：乘鞍疊平、上高地): 10月上旬至10月下旬

近郊山區 (例如：香嵐溪、犬山): 11月中旬至11月下旬

名古屋市區 (例如：名古屋城、德川園): 11月下旬至12月上旬





溫馨提示： 紅葉期會受當年秋季的氣溫及日照影響，出發前請務必再次查閱 日本氣象株式會社 或 Weathernews Inc. 最新公佈的「紅葉情報」預測，以便靈活調整行程。

點樣去名古屋？交通一啲都唔難！

香港人去名古屋追楓，交通選擇多到你唔信，而且勁方便，CP值超高！

由香港出發

香港直飛名古屋中部國際機場 (NGO) 只係4個鐘左右，瞓陣覺就到！目前主要有 國泰航空 同 HK Express 提供每日直航，夠晒彈性。強烈建議大家提早3至4個月上 Trip.com 昅實機票價錢，尤其係紅葉旺季，搶到早鳥優惠真係可以慳返唔少！

名古屋市內及近郊交通

想玩盡名古屋同中部，揀啱交通Pass就係慳錢慳時間嘅關鍵！

昇龍道巴士周遊券 (Shoryudo Bus Pass)：

必買神券！ 如果你會去白川鄉、高山、金澤呢啲近郊景點，買佢就無得輸！指定日數內（3日/5日）無限次搭高速巴士，點計都抵過逐程買飛，深度遊必備！ 適合邊個： 計劃深入中部北陸，會去白川鄉、高山嘅朋友。

名古屋地下鐵全線一日券 (24小時券)：

主攻市區？呢張啱晒你！ 24小時內任搭名古屋市營地下鐵，輕鬆去勻市內各大景點同商場，慳錢又方便。 適合邊個： 主要玩名古屋城、榮、大須等市內景點嘅朋友。 價錢： 大人760円。

名鐵 (Meitetsu)：

機場出市區/去犬山必搭！ 名古屋鐵道連接住市區、機場同犬山呢啲地方。無論係由機場出市區，定係去國寶犬山城睇紅葉，都會坐到佢。

JR Pass (特定路線)：

玩得更遠？ 如果你嘅行程會跨區，例如由名古屋去埋京都、大阪甚至東京，咁買返張啱用嘅JR Pass（例如JR東海或全國版）就會抵啲。但如果只係留喺名古屋周邊，昇龍道巴士券通常更實際！



唔好再齋睇相！12大名古屋 & 近郊紅葉景點推介

我哋精選咗12個由市區到近郊，風格完全唔同嘅紅葉景點，總有一個啱你心水！

名古屋紅葉 | 1. 名古屋城 & 名城公園

圖片來源：用戶@赞皇文成公主

名古屋地標，配上紅葉點綴，雄偉得嚟又多咗份詩意。天守閣同火紅楓葉、金黃銀杏構成嘅畫面，簡直係經典！影完相可以去旁邊嘅名城公園hea下，感受城市中嘅秋日氣息。

📸 打卡貼士： 想影張靚相？企喺西南隅櫓前面，可以將城堡同楓葉一齊框入鏡！天守閣周圍嘅庭園小路都係隱藏打卡位。

🍁 最佳觀賞期： 11月中旬至12月上旬

📍 地址： 愛知県名古屋市中区本丸1-1

🚗 交通： 地鐵名城線「市役所」站，步行約5分鐘。

名古屋紅葉 | 2. 德川園

典型嘅日式庭園，秋天有大約300棵楓樹變紅，靚到好似一幅畫。最煞食嘅係夜晚會點燈，成個庭園變得超夢幻，係每年秋季嘅重頭戲，絕對唔可以錯過！

📸 打卡貼士： 龍仙湖畔嘅「虎仙橋」係影紅葉倒影嘅最佳位置。夜晚就企喺西湖邊望向大曾根之瀧方向，燈光下嘅夜楓靚到令人陶醉！

🍁 最佳觀賞期： 11月下旬至12月上旬

📍 地址： 愛知県名古屋市東区徳川町1001

🚗 交通： JR中央本線「大曾根」站，步行約10分鐘。

名古屋紅葉 | 3. 白鳥庭園

圖片來源：用戶@lylia71

名古屋市內最大嘅日式庭園，秋色層次感超豐富。行到攰可以去園內嘅「清羽亭」飲杯抹茶食件和菓子，望住窗外靚景，享受一個寧靜嘅下晝。

📸 打卡貼士： 企喺池塘嘅木橋上可以影到庭園全景。記得夜晚嘅「觀楓會」點燈活動，氣氛一流！

🍁 最佳觀賞期： 11月下旬至12月上旬

📍 地址： 愛知県名古屋市熱田区熱田西町2-5

🚗 交通： 地鐵名城線「神宮西」站，步行約10分鐘。

名古屋紅葉 | 4. 香嵐溪

圖片來源：用戶@翱翔的大鲨鱼

講到名古屋近郊嘅「紅葉之王」，香嵐溪認第二，應該無人敢認第一！成4,000棵楓樹將巴川兩岸染成一片火海，場面超震撼。朱紅色嘅待月橋配上紅葉，就係中部秋天最經典嘅畫面！

📸 打卡貼士： 一定要晨早出發避開人潮！想影到無人嘅待月橋，最好朝早8點前到。夜晚點燈後嘅夜楓更加係靚到無得輸！

🍁 最佳觀賞期： 11月中旬至11月下旬

📍 地址： 愛知県豊田市足助町飯盛

🚗 交通： 由名鐵「東岡崎」站轉巴士，車程約70分鐘。

名古屋紅葉 | 5. 犬山城 & 犬山城下町

圖片來源：用戶@Dragon B

日本現存最古老嘅國寶級天守閣。上到城頂可以望到木曾川同被紅葉染紅嘅山景。行完古城再去埋江戶風情嘅城下町掃街買手信，感受濃厚嘅歷史氣氛。

📸 打卡貼士： 喺木曾川對岸嘅「犬山遊園」站附近影過去，可以影到犬山城屹立喺紅葉山上嘅完美構圖。

🍁 最佳觀賞期： 11月中旬至11月下旬

📍 地址： 愛知県犬山市犬山北古券65-2

🚗 交通： 名鐵「犬山」站，步行約15-20分鐘。

名古屋紅葉 | 6. 白川鄉

圖片來源：用戶@Show闲队长

冬天點燈好夢幻，但秋天嘅合掌村其實另有一番風味！一間間茅草屋頂嘅合掌屋，被漫山遍野嘅紅、橙、黃色楓葉包圍，就好似走入咗童話世界咁，溫暖又樸實。

📸 打卡貼士： 想影明信片級靚相？上「城山天守閣展望台」就無得輸，可以影晒成條村嘅全景！

🍁 最佳觀賞期： 10月下旬至11月中旬

📍 地址： 岐阜県大野郡白川村荻町

🚗 交通： 由名古屋搭高速巴士直達，車程約2.5小時。

7. 高山

名古屋紅葉 | 7. 高山

圖片來源：用戶@ccjccj

有「飛驒小京都」之稱嘅高山，古色古香嘅街道喺秋天更加有feel。喺上三之町古街散步，兩旁嘅木造建築、清酒廠同紅葉互相輝映，畫面超靚。高山陣屋前嘅巨大銀杏樹變金黃色，亦係必睇景點！

📸 打卡貼士： 宮川上面嘅朱紅色「中橋」同兩岸紅葉，係高山最具代表性嘅秋日風景。

🍁 最佳觀賞期： 10月下旬至11月中旬

📍 地址： 岐阜県高山市

🚗 交通： 由名古屋搭JR特急「飛驒號」或高速巴士直達，約2.5小時。





名古屋紅葉 | 8. 上高地

被譽為「神明降臨之地」嘅山岳度假勝地！秋天呢度主要係金黃色嘅落羽松，配上雄偉嘅穗高連峰同碧綠嘅梓川，畫面靚到令人窒息。雖然係「黃葉」唔係「紅葉」，但嗰種震撼感絕對值得一去！

📸 打卡貼士： 必去地標「河童橋」，影出去就係穗高連峰。注意！呢度每年11月中到4月會封山，出發前要check清楚。

🍁 最佳觀賞期： 10月中旬至10月下旬

📍 地址： 長野県松本市安曇上高地

🚗 交通： 由高山或松本轉巴士進入。

9. 乘鞍疊平

名古屋紅葉 | 9. 乘鞍疊平

圖片來源：把世界當教室

想睇全日本最早嘅紅葉？嚟呢度就啱！海拔2,702米，係日本公路最高點，9月中下旬啲高山植物已經變色，形成地毯一樣嘅「草紅葉」，景色超獨特！

📸 打卡貼士： 由「疊平」巴士站行上「魔王岳」或「大黑岳」山頂，可以360度俯瞰紅葉全景，包你睇到嘩嘩聲！

🍁 最佳觀賞期： 9月下旬至10月上旬

📍 地址： 岐阜県高山市丹生川町岩井谷

🚗 交通： 私家車唔入得，要由高山或平湯溫泉轉「乘鞍線」巴士上山。





名古屋紅葉 | 10. 東山動植物園

超適合一家大細嘅賞楓景點！有動物園又有植物園，秋天仲會特別開一條「紅葉步道」，可以一邊睇可愛動物，一邊欣賞紅葉，夠晒豐富。

📸 打卡貼士： 植物園區入面嘅合掌屋配紅葉，好有日式風情。奧池周邊嘅紅葉倒影都好靚！

🍁 最佳觀賞期： 11月中旬至12月上旬

📍 地址： 愛知県名古屋市千種区東山元町3-70

🚗 交通： 地鐵東山線「東山公園」站，步行約3分鐘。

名古屋紅葉 | 11. 寂光院

被譽為「尾張嘅紅葉寺」，係犬山一個比較少人知嘅隱世賞楓秘境。成座山有約1,000棵楓樹，秋天會變成一片火紅，但遊人相對少，可以靜靜地享受秋日嘅寧靜。

📸 打卡貼士： 由山腳行上本堂嘅長長石階，兩邊都係紅葉，形成一條超夢幻嘅「紅葉隧道」！

🍁 最佳觀賞期： 11月下旬至12月上旬

📍 地址： 愛知県犬山市継鹿尾山

🚗 交通： 名鐵「犬山遊園」站步行約25分鐘或搭的士。

12. 付知峽

名古屋紅葉 | 12. 付知峽

圖片來源：東海カメラマップ

呢度嘅溪水清到見底，呈夢幻藍綠色！秋天時，兩岸嘅原始森林染上五顏六色，同寶石一樣嘅溪水形成強烈對比，靚到好似仙景，係攝影發燒友嘅天堂。

📸 打卡貼士： 峽谷內嘅「不動橋」同「本谷橋」係影紅葉同溪流嘅最佳位置。陽光穿過楓葉灑落水面，嗰種光影效果真係超夢幻！

🍁 最佳觀賞期： 10月下旬至11月中旬

📍 地址： 岐阜県中津川市付知町

🚗 交通： 由JR「中津川」站轉巴士，但自駕會更方便靈活。

追楓達人必讀！5大實用貼士

早訂早享受，手快有手慢無！

紅葉季係超級旺季，機票、酒店（尤其高山、白川鄉）、巴士Pass記得要提早3-4個月訂，如果唔係到時full晒或者貴到喊都無謂！

跟住天氣着衫：「洋蔥式穿搭法」

名古屋市區同山區溫差大，日頭同夜晚都差好遠。記得着多幾層：底層發熱衣，中間加件fleece或薄羽絨，外面再加件防風外套，咁就唔怕冷親啦。

行程唔好排太密，預鬆啲時間

旺季熱門景點（例如香嵐溪）一定人山人海，交通都可能塞車。最好預多啲交通時間，或者揀平日去，避開週末同日本假期，玩得都舒服啲。

善用「觀光案內所」

去到每個車站或景點，不妨去遊客中心行個圈。可以免費攞到最新地圖同交通資訊，有時仲有啲local coupon，隨時有驚喜！

唔止用眼睇，仲要用口食！

秋天係日本美食嘅季節！睇紅葉之餘，記得要試埋啲季節限定美食，例如栗子甜品（栗きんとん）、松茸料理、柿同秋刀魚，俾你個旅程一個完美嘅味覺享受！

住邊好？名古屋賞楓酒店推介

選擇合適的住宿地點，能讓你的賞楓之旅事半功倍。

名古屋萬豪酒店

價錢：HK$1,431起

地址：1Chome-1-4 Meieki, 中村區, 4506002 名古屋市, 愛知縣, 日本

用戶評分: 9.4/10.0

酒店位於名古屋站上蓋，交通超級方便。步行約五分鐘便可到達附近的百貨公司和商埸，飲食和購物都很方便。酒店雖然已開業20年，保養和維修都做得很好，而且地方清潔和乾淨。 酒店房間十分寬敞，充電設備充足。酒店設施齊備，有泳池和健身中心。健身中心24小時開放，住客須脫下鞋子才可內進，另要穿上健身中心提供的運動鞋才可以在健身中心做運勤，所以覺得不方便和不自在。 我們在酒店餐吃過一次早餐，早餐食物種類不多，有西式和中式，味道不錯。還有榨汁機提供即榨鮮橙汁，鮮甜美味。

三井花園酒店名古屋普米爾

價錢：HK$1,008起

地址：SYMPHONY TOYOTA BLDG., 4 Chome-11-27, 中村區, 450-0002 名古屋市, 愛知縣, 日本

用戶評分: 9.3/10.0

第一次帶寶寶來日本旅遊，選擇了名古屋，又看到了這家三井花園酒店，酒店很棒，沒有讓我們失望。設施很齊全。房間訂的1米6的大床，三口之家擠一擠還是可以睡得。28寸的行李箱也可以打開。酒店18樓還有大浴場，暴走一天之後泡一泡很舒服。 設施：牙刷梳子一些在18樓有個自助取用的。有收費的洗衣房，不是很貴，就是要用的話可能要排隊。 衞生：衞生環境很不錯，每天都有打掃。很乾凈。 環境：環境很不錯，可以看到名古屋的城市景色。 服務：服務很好。前台英語都很好，溝通也方便。 酒店的早餐是半自助的，可以點一份定食，超級滿足。好吃。中間有個小插曲，寶寶第一天晚上就發了急性喉炎。前台幫我們叫了救護車，還給我們上不了救護車的大人們提供了去醫院的地鐵路線，真的很感謝♥ 地理位置也很好。樓下還有個網紅咖啡店，可以吃早餐。周圍餐廳也很多。去地鐵站和jr也很方便。

東急名古屋大酒店

價錢：HK$593起

地址：Sakae 4-6-8, 中區, 460-0008 名古屋市, 愛知縣, 日本

用戶評分: 9.3/10.0

房間乾淨整潔，面積在日本酒店中屬於比較寬敞的。酒店的地理位置極佳，在榮商圈，周邊就是名古屋眾多購物中心，餐館也很多，名古屋特色飲食都能找到，非常方便。距離名古屋標誌性的建築名古屋電視塔和綠州21都是幾步之遙。此外，酒店旁邊有較大規模的葯粧店，掃完貨後幾步就可以送回房間。總體而言，這個酒店性價比很高，來名古屋旅遊值得選擇。

京阪名古屋酒店

價錢：HK$383起

地址：3 Chome-2-1 Nishiki, 中區, 460-0003 名古屋市, 愛知縣, 日本

用戶評分: 9.0/10.0

京阪名古屋酒店 (Hotel Keihan Nagoya) 推薦： • 位置：名古屋市中心榮區，近地鐵「久屋大通站」（步行4分鐘），到名古屋電視塔、榮商圈、大須商店街很方便。 • 房間：配免費Wi-Fi、席夢思床、ReFa吹風機、TOTO免治馬桶。 • 設施：自助早餐（1540日元，豐富美味）、「円居」餐廳、星巴克咖啡機（300日元喝到飽）、24小時櫃檯、洗衣間。 • 優勢：高性價比，交通便利，適合觀光和商務旅客。

名古屋紅葉 | 後記

名古屋及其周邊嘅秋天，真係一場流動嘅色彩盛宴。由市區庭園嘅精緻，到近郊溪谷嘅壯麗，再到合掌村嘅童話景致，每處都有獨特魅力，絕對可以滿足你對日本秋天嘅所有幻想。

最重要嘅係，呢度交通方便，美食又多，仲可以避開傳統熱點嘅人潮，俾你真真正正享受到「紅葉狩」嘅樂趣。

仲諗？快啲打開 Trip.com，plan你嘅專屬追楓之旅，親身去感受嗰片令人心醉嘅紅啦！

