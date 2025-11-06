雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
名古屋紅葉2025：終極懶人包！12大必去賞楓景點、最佳時間、交通慳錢全攻略
秋風起，又係時候plan下「返鄉下」啦！當大家仲諗緊去京都、東京同人逼嘅時候，醒目嘅你，不如將眼光放喺日本中部嘅心臟——名古屋！呢度唔單止無咁迫人，啲楓葉景仲要靚到嘩一聲，悠閒得嚟又夠chill，魅力絕對唔輸蝕。
無論係市中心交通方便嘅賞楓位，定係揸少少車就到嘅近郊秘景，好似「紅葉之王」香嵐溪同世界遺產白川鄉，全部都等緊你發掘！今次 Trip.com 就幫大家整合咗最新最齊嘅情報，炮製出呢份名古屋紅葉2025終極懶人包。無論你係第一次自由行嘅新手，定係想玩得深入啲嘅老手，跟住呢篇攻略，包你輕鬆plan到個完美嘅追楓trip！
出發前必睇！Trip.com 獨家慳錢著數
plan行程前，梗係要睇下有咩著數優惠啦！即刻袋穩下面啲優惠碼，慳返嘅錢又可以食多幾餐好西！
Trip.com 即日起租車可享 8% 優惠
獨家優惠使用方法：立即點選複製Trip.com專屬優惠代碼，在付款頁面輕鬆輸入，即可享有超值折扣，讓你的名古屋紅葉之旅更添經濟實惠！💴
優惠碼：TRIPCAR8
超荀優惠大集合 🔥
JR 玩轉日本鐵路周遊券
酒店：新用戶首次下單享高達 8% 折扣 🔥 折扣碼：TRIPBEST8
名古屋機場直達市區！🔥僅HK$49.43，明日可用✅
探索北陸秘境！5日無限搭乘JR列車🚀，含新幹線指定席6次，HKD$1038起！
直達名古屋→高山/白川鄉！🚏單程高速巴士，不轉車，HK$230起！
🔥App內search【TripHK2025】, 新會員訂酒店可享高達20%優惠
名古屋紅葉期：2025最新預測！幾時去最靚？
想plan個完美trip，幾時去睇紅葉最靚先係重點！根據日本気象株式会社喺10月2日發佈嘅第二輪官方預測，我哋幫你整理好咗個時間表，mark實日子就無錯！
《2025年日本紅葉最佳觀賞期預測》 圖片來源：日本氣象株式會社。
記住一個規律：紅葉會由高海拔嘅山區開始變色，然後慢慢向下蔓延到平地同市區，成個過程好似紅色嘅浪潮咁，持續幾個禮拜，所以唔同時間去都有唔同靚景睇！
圖片來源：日本氣象株式會社
高海拔/山區 (例如：乘鞍疊平、上高地): 10月上旬至10月下旬
近郊山區 (例如：香嵐溪、犬山): 11月中旬至11月下旬
名古屋市區 (例如：名古屋城、德川園): 11月下旬至12月上旬
溫馨提示： 紅葉期會受當年秋季的氣溫及日照影響，出發前請務必再次查閱 日本氣象株式會社 或 Weathernews Inc. 最新公佈的「紅葉情報」預測，以便靈活調整行程。
更多名古屋周邊遊熱門推介
日本名古屋白川鄉+飛驒高山一日遊【可選9人小團酒店接送】，低至HK$276(5085人已購)
世界文化遺產合掌村：日本名古屋白川鄉+飛驒高山一日遊，賞楓葉，低至HK$262(869人已購)
上高地一日遊｜2025封山在即，速來探索秘境絕境｜名古屋來回，低至HK$382(908人已購)
點樣去名古屋？交通一啲都唔難！
香港人去名古屋追楓，交通選擇多到你唔信，而且勁方便，CP值超高！
由香港出發
香港直飛名古屋中部國際機場 (NGO) 只係4個鐘左右，瞓陣覺就到！目前主要有 國泰航空 同 HK Express 提供每日直航，夠晒彈性。強烈建議大家提早3至4個月上 Trip.com 昅實機票價錢，尤其係紅葉旺季，搶到早鳥優惠真係可以慳返唔少！
名古屋市內及近郊交通
想玩盡名古屋同中部，揀啱交通Pass就係慳錢慳時間嘅關鍵！
昇龍道巴士周遊券 (Shoryudo Bus Pass)：
必買神券！ 如果你會去白川鄉、高山、金澤呢啲近郊景點，買佢就無得輸！指定日數內（3日/5日）無限次搭高速巴士，點計都抵過逐程買飛，深度遊必備！
適合邊個： 計劃深入中部北陸，會去白川鄉、高山嘅朋友。
名古屋地下鐵全線一日券 (24小時券)：
主攻市區？呢張啱晒你！ 24小時內任搭名古屋市營地下鐵，輕鬆去勻市內各大景點同商場，慳錢又方便。
適合邊個： 主要玩名古屋城、榮、大須等市內景點嘅朋友。
價錢： 大人760円。
名鐵 (Meitetsu)：
機場出市區/去犬山必搭！ 名古屋鐵道連接住市區、機場同犬山呢啲地方。無論係由機場出市區，定係去國寶犬山城睇紅葉，都會坐到佢。
JR Pass (特定路線)：
玩得更遠？ 如果你嘅行程會跨區，例如由名古屋去埋京都、大阪甚至東京，咁買返張啱用嘅JR Pass（例如JR東海或全國版）就會抵啲。但如果只係留喺名古屋周邊，昇龍道巴士券通常更實際！
唔好再齋睇相！12大名古屋 & 近郊紅葉景點推介
我哋精選咗12個由市區到近郊，風格完全唔同嘅紅葉景點，總有一個啱你心水！
1. 名古屋城 & 名城公園
圖片來源：用戶@赞皇文成公主
名古屋地標，配上紅葉點綴，雄偉得嚟又多咗份詩意。天守閣同火紅楓葉、金黃銀杏構成嘅畫面，簡直係經典！影完相可以去旁邊嘅名城公園hea下，感受城市中嘅秋日氣息。
📸 打卡貼士： 想影張靚相？企喺西南隅櫓前面，可以將城堡同楓葉一齊框入鏡！天守閣周圍嘅庭園小路都係隱藏打卡位。
🍁 最佳觀賞期： 11月中旬至12月上旬
📍 地址： 愛知県名古屋市中区本丸1-1
🚗 交通： 地鐵名城線「市役所」站，步行約5分鐘。
2. 德川園
典型嘅日式庭園，秋天有大約300棵楓樹變紅，靚到好似一幅畫。最煞食嘅係夜晚會點燈，成個庭園變得超夢幻，係每年秋季嘅重頭戲，絕對唔可以錯過！
📸 打卡貼士： 龍仙湖畔嘅「虎仙橋」係影紅葉倒影嘅最佳位置。夜晚就企喺西湖邊望向大曾根之瀧方向，燈光下嘅夜楓靚到令人陶醉！
🍁 最佳觀賞期： 11月下旬至12月上旬
📍 地址： 愛知県名古屋市東区徳川町1001
🚗 交通： JR中央本線「大曾根」站，步行約10分鐘。
3. 白鳥庭園
圖片來源：用戶@lylia71
名古屋市內最大嘅日式庭園，秋色層次感超豐富。行到攰可以去園內嘅「清羽亭」飲杯抹茶食件和菓子，望住窗外靚景，享受一個寧靜嘅下晝。
📸 打卡貼士： 企喺池塘嘅木橋上可以影到庭園全景。記得夜晚嘅「觀楓會」點燈活動，氣氛一流！
🍁 最佳觀賞期： 11月下旬至12月上旬
📍 地址： 愛知県名古屋市熱田区熱田西町2-5
🚗 交通： 地鐵名城線「神宮西」站，步行約10分鐘。
4. 香嵐溪
圖片來源：用戶@翱翔的大鲨鱼
講到名古屋近郊嘅「紅葉之王」，香嵐溪認第二，應該無人敢認第一！成4,000棵楓樹將巴川兩岸染成一片火海，場面超震撼。朱紅色嘅待月橋配上紅葉，就係中部秋天最經典嘅畫面！
📸 打卡貼士： 一定要晨早出發避開人潮！想影到無人嘅待月橋，最好朝早8點前到。夜晚點燈後嘅夜楓更加係靚到無得輸！
🍁 最佳觀賞期： 11月中旬至11月下旬
📍 地址： 愛知県豊田市足助町飯盛
🚗 交通： 由名鐵「東岡崎」站轉巴士，車程約70分鐘。
5. 犬山城 & 犬山城下町
圖片來源：用戶@Dragon B
日本現存最古老嘅國寶級天守閣。上到城頂可以望到木曾川同被紅葉染紅嘅山景。行完古城再去埋江戶風情嘅城下町掃街買手信，感受濃厚嘅歷史氣氛。
📸 打卡貼士： 喺木曾川對岸嘅「犬山遊園」站附近影過去，可以影到犬山城屹立喺紅葉山上嘅完美構圖。
🍁 最佳觀賞期： 11月中旬至11月下旬
📍 地址： 愛知県犬山市犬山北古券65-2
🚗 交通： 名鐵「犬山」站，步行約15-20分鐘。
6. 白川鄉
圖片來源：用戶@Show闲队长
冬天點燈好夢幻，但秋天嘅合掌村其實另有一番風味！一間間茅草屋頂嘅合掌屋，被漫山遍野嘅紅、橙、黃色楓葉包圍，就好似走入咗童話世界咁，溫暖又樸實。
📸 打卡貼士： 想影明信片級靚相？上「城山天守閣展望台」就無得輸，可以影晒成條村嘅全景！
🍁 最佳觀賞期： 10月下旬至11月中旬
📍 地址： 岐阜県大野郡白川村荻町
🚗 交通： 由名古屋搭高速巴士直達，車程約2.5小時。
7. 高山
圖片來源：用戶@ccjccj
有「飛驒小京都」之稱嘅高山，古色古香嘅街道喺秋天更加有feel。喺上三之町古街散步，兩旁嘅木造建築、清酒廠同紅葉互相輝映，畫面超靚。高山陣屋前嘅巨大銀杏樹變金黃色，亦係必睇景點！
📸 打卡貼士： 宮川上面嘅朱紅色「中橋」同兩岸紅葉，係高山最具代表性嘅秋日風景。
🍁 最佳觀賞期： 10月下旬至11月中旬
📍 地址： 岐阜県高山市
🚗 交通： 由名古屋搭JR特急「飛驒號」或高速巴士直達，約2.5小時。
8. 上高地
被譽為「神明降臨之地」嘅山岳度假勝地！秋天呢度主要係金黃色嘅落羽松，配上雄偉嘅穗高連峰同碧綠嘅梓川，畫面靚到令人窒息。雖然係「黃葉」唔係「紅葉」，但嗰種震撼感絕對值得一去！
📸 打卡貼士： 必去地標「河童橋」，影出去就係穗高連峰。注意！呢度每年11月中到4月會封山，出發前要check清楚。
🍁 最佳觀賞期： 10月中旬至10月下旬
📍 地址： 長野県松本市安曇上高地
🚗 交通： 由高山或松本轉巴士進入。
9. 乘鞍疊平
圖片來源：把世界當教室
想睇全日本最早嘅紅葉？嚟呢度就啱！海拔2,702米，係日本公路最高點，9月中下旬啲高山植物已經變色，形成地毯一樣嘅「草紅葉」，景色超獨特！
📸 打卡貼士： 由「疊平」巴士站行上「魔王岳」或「大黑岳」山頂，可以360度俯瞰紅葉全景，包你睇到嘩嘩聲！
🍁 最佳觀賞期： 9月下旬至10月上旬
📍 地址： 岐阜県高山市丹生川町岩井谷
🚗 交通： 私家車唔入得，要由高山或平湯溫泉轉「乘鞍線」巴士上山。
10. 東山動植物園
超適合一家大細嘅賞楓景點！有動物園又有植物園，秋天仲會特別開一條「紅葉步道」，可以一邊睇可愛動物，一邊欣賞紅葉，夠晒豐富。
📸 打卡貼士： 植物園區入面嘅合掌屋配紅葉，好有日式風情。奧池周邊嘅紅葉倒影都好靚！
🍁 最佳觀賞期： 11月中旬至12月上旬
📍 地址： 愛知県名古屋市千種区東山元町3-70
🚗 交通： 地鐵東山線「東山公園」站，步行約3分鐘。
11. 寂光院
被譽為「尾張嘅紅葉寺」，係犬山一個比較少人知嘅隱世賞楓秘境。成座山有約1,000棵楓樹，秋天會變成一片火紅，但遊人相對少，可以靜靜地享受秋日嘅寧靜。
📸 打卡貼士： 由山腳行上本堂嘅長長石階，兩邊都係紅葉，形成一條超夢幻嘅「紅葉隧道」！
🍁 最佳觀賞期： 11月下旬至12月上旬
📍 地址： 愛知県犬山市継鹿尾山
🚗 交通： 名鐵「犬山遊園」站步行約25分鐘或搭的士。
12. 付知峽
圖片來源：東海カメラマップ
呢度嘅溪水清到見底，呈夢幻藍綠色！秋天時，兩岸嘅原始森林染上五顏六色，同寶石一樣嘅溪水形成強烈對比，靚到好似仙景，係攝影發燒友嘅天堂。
📸 打卡貼士： 峽谷內嘅「不動橋」同「本谷橋」係影紅葉同溪流嘅最佳位置。陽光穿過楓葉灑落水面，嗰種光影效果真係超夢幻！
🍁 最佳觀賞期： 10月下旬至11月中旬
📍 地址： 岐阜県中津川市付知町
🚗 交通： 由JR「中津川」站轉巴士，但自駕會更方便靈活。
追楓達人必讀！5大實用貼士
早訂早享受，手快有手慢無！
紅葉季係超級旺季，機票、酒店（尤其高山、白川鄉）、巴士Pass記得要提早3-4個月訂，如果唔係到時full晒或者貴到喊都無謂！
跟住天氣着衫：「洋蔥式穿搭法」
名古屋市區同山區溫差大，日頭同夜晚都差好遠。記得着多幾層：底層發熱衣，中間加件fleece或薄羽絨，外面再加件防風外套，咁就唔怕冷親啦。
行程唔好排太密，預鬆啲時間
旺季熱門景點（例如香嵐溪）一定人山人海，交通都可能塞車。最好預多啲交通時間，或者揀平日去，避開週末同日本假期，玩得都舒服啲。
善用「觀光案內所」
去到每個車站或景點，不妨去遊客中心行個圈。可以免費攞到最新地圖同交通資訊，有時仲有啲local coupon，隨時有驚喜！
唔止用眼睇，仲要用口食！
秋天係日本美食嘅季節！睇紅葉之餘，記得要試埋啲季節限定美食，例如栗子甜品（栗きんとん）、松茸料理、柿同秋刀魚，俾你個旅程一個完美嘅味覺享受！
住邊好？名古屋賞楓酒店推介
選擇合適的住宿地點，能讓你的賞楓之旅事半功倍。
👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠
即日起至優惠售完為止，透過Trip.com網站或應用程式註冊成為會員，即可享有高達8%的專屬折扣！立即點擊此處，把握限時優惠，為您的名古屋紅葉之旅省下更多！此處查看更多！
1. 名古屋萬豪酒店
價錢：HK$1,431起
地址：1Chome-1-4 Meieki, 中村區, 4506002 名古屋市, 愛知縣, 日本
用戶評分: 9.4/10.0
酒店位於名古屋站上蓋，交通超級方便。步行約五分鐘便可到達附近的百貨公司和商埸，飲食和購物都很方便。酒店雖然已開業20年，保養和維修都做得很好，而且地方清潔和乾淨。 酒店房間十分寬敞，充電設備充足。酒店設施齊備，有泳池和健身中心。健身中心24小時開放，住客須脫下鞋子才可內進，另要穿上健身中心提供的運動鞋才可以在健身中心做運勤，所以覺得不方便和不自在。 我們在酒店餐吃過一次早餐，早餐食物種類不多，有西式和中式，味道不錯。還有榨汁機提供即榨鮮橙汁，鮮甜美味。
2. 三井花園酒店名古屋普米爾
價錢：HK$1,008起
地址：SYMPHONY TOYOTA BLDG., 4 Chome-11-27, 中村區, 450-0002 名古屋市, 愛知縣, 日本
用戶評分: 9.3/10.0
第一次帶寶寶來日本旅遊，選擇了名古屋，又看到了這家三井花園酒店，酒店很棒，沒有讓我們失望。設施很齊全。房間訂的1米6的大床，三口之家擠一擠還是可以睡得。28寸的行李箱也可以打開。酒店18樓還有大浴場，暴走一天之後泡一泡很舒服。 設施：牙刷梳子一些在18樓有個自助取用的。有收費的洗衣房，不是很貴，就是要用的話可能要排隊。 衞生：衞生環境很不錯，每天都有打掃。很乾凈。 環境：環境很不錯，可以看到名古屋的城市景色。 服務：服務很好。前台英語都很好，溝通也方便。 酒店的早餐是半自助的，可以點一份定食，超級滿足。好吃。中間有個小插曲，寶寶第一天晚上就發了急性喉炎。前台幫我們叫了救護車，還給我們上不了救護車的大人們提供了去醫院的地鐵路線，真的很感謝♥ 地理位置也很好。樓下還有個網紅咖啡店，可以吃早餐。周圍餐廳也很多。去地鐵站和jr也很方便。
3. 東急名古屋大酒店
價錢：HK$593起
地址：Sakae 4-6-8, 中區, 460-0008 名古屋市, 愛知縣, 日本
用戶評分: 9.3/10.0
房間乾淨整潔，面積在日本酒店中屬於比較寬敞的。酒店的地理位置極佳，在榮商圈，周邊就是名古屋眾多購物中心，餐館也很多，名古屋特色飲食都能找到，非常方便。距離名古屋標誌性的建築名古屋電視塔和綠州21都是幾步之遙。此外，酒店旁邊有較大規模的葯粧店，掃完貨後幾步就可以送回房間。總體而言，這個酒店性價比很高，來名古屋旅遊值得選擇。
4. 京阪名古屋酒店
價錢：HK$383起
地址：3 Chome-2-1 Nishiki, 中區, 460-0003 名古屋市, 愛知縣, 日本
用戶評分: 9.0/10.0
京阪名古屋酒店 (Hotel Keihan Nagoya) 推薦： • 位置：名古屋市中心榮區，近地鐵「久屋大通站」（步行4分鐘），到名古屋電視塔、榮商圈、大須商店街很方便。 • 房間：配免費Wi-Fi、席夢思床、ReFa吹風機、TOTO免治馬桶。 • 設施：自助早餐（1540日元，豐富美味）、「円居」餐廳、星巴克咖啡機（300日元喝到飽）、24小時櫃檯、洗衣間。 • 優勢：高性價比，交通便利，適合觀光和商務旅客。
名古屋紅葉 | 後記
名古屋及其周邊嘅秋天，真係一場流動嘅色彩盛宴。由市區庭園嘅精緻，到近郊溪谷嘅壯麗，再到合掌村嘅童話景致，每處都有獨特魅力，絕對可以滿足你對日本秋天嘅所有幻想。
最重要嘅係，呢度交通方便，美食又多，仲可以避開傳統熱點嘅人潮，俾你真真正正享受到「紅葉狩」嘅樂趣。
仲諗？快啲打開 Trip.com，plan你嘅專屬追楓之旅，親身去感受嗰片令人心醉嘅紅啦！
更多名古屋遊玩攻略
名古屋地圖 2025 名古屋自遊行必備的觀光地圖、交通地圖及一日遊路線攻略
名古屋地鐵 2025 路線圖、營運時間、票價、沿線景點推薦全攻略
名古屋租車2025 機場取車、租車公司推薦、租車程序、注意事項懶人包
其他人也在看
中國「史上最長」春節假期 點燃長線遊 歐洲遊查詢量暴增200%
中國國務院辦公廳周二（4 日）發布關於 2026 年部分節假日安排的通知，其中明年春節將從 2 月 15 日（農曆臘月二十八、周日）至 23 日（農曆正月初七、周一）放假調休，共 9 天，被稱為史上最長春節假期。鉅亨網 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜韶關靚景3天團每日人均$413.3起！全省第一秋色「黃金銀杏林」、廣東「布達拉宮」 食足7餐：大閘蟹/鵝王宴/養生地道菜
秋天最適合欣賞大自然美景。Yahoo購物專員今日推介風景優美的韶關，其中一款3天旅行團，每人團費只需$999起，行程輕鬆，包括參觀有廣東「布達拉宮」之稱的東華禪寺及「銀杏之鄉」南雄帽子峰林場，而且全程包足7餐零自費，食勻雲髻山灌湯燒鵝、金秋大閘蟹、福果養生老鴨湯、梅嶺鵝王宴！即睇內文了解報名方法！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
聖誕好去處2025｜廣州佛山3天團優惠低至56折！每日人均$346.3、4大樂園門票全包 體驗「Barbie飛車」、大馬戲表演
想提早計劃聖誕短線遊？KKday推出廣州及佛山純玩3天團，全程4大樂園門票全包，包括擁有最新打卡點「Barbie飛車」、獲稱「小奈良鹿園」的嶺南鹿鹿牧場的盈香心動樂園、正佳廣場兩大海洋館—「極地海洋世界」與「企鵝冰雪世界」，以及超大型主題樂園「長鹿休博園」。現時團費低至56折優惠，成人每人只需$799起，連服務費除開每日人均$346.3。此團一大優點是不用轉酒店，方便帶小朋友出遊的家庭，玩得輕鬆又開心！Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
東京賞楓新玩法！從庭園、山林到古寺，三條絕美秋日賞楓路線公開
【文京區】小石川後樂園位於東京都文京區的小石川後樂園，為江戶時代初期所築。回遊式的築山泉水庭園，是融合中國風格意匠聞名的日本庭園之一。儘管坐落於熱鬧東京都內，園內靜謐且別具禪意，充滿雅致氛圍，例年11月中下旬至12月上旬間，約有500株楓樹（イロハモミジ）相繼染...styletc ・ 19 小時前
雙11優惠｜泰國機票酒店套票半價優惠！5日4夜曼谷自由行套票折後只要$2,166｜曼谷酒店優惠
「泰」想去旅行！香港轉涼之際，也是快閃泰國的最佳時機，一來雨季過去，二來當地天氣比較涼爽，跑行程、Shopping也相對輕鬆一點～Yahoo購物專員留意到Trip.com推出泰國機票、酒店套票半價優惠碼，優惠碼適用於2026年3月31日或之前出發的航班及酒店預訂，可以plan定今年聖誕、下年新年及情人節啊！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
新加坡旅遊局全新大型健康景點 2030年開幕 每年料引200萬名遊客
新加坡旅遊局 (STB)近日宣布，授予 Therme Group Singapore Pte. Ltd. 開發和營運佔地4公頃的全新大型健康景點，預計將於 2030 年開幕。infocast ・ 23 小時前
青島旅行團 | 青島直航三粒鐘極速攻略：啤酒文化仙境嶗山行程、抵玩酒店大公開！
Trip.com 精選青島超值旅行團，涵蓋必去景點如青島啤酒博物館、八大關、嶗山風景區。提供香港直飛青島交通指南，高鐵轉乘資訊，以及多款純玩一日遊路線。立即查看最新酒店優惠及行程推薦，輕鬆玩轉青島！Trip.com ・ 1 天前
雙11優惠2025｜深圳同泰萬怡酒店親子優惠低至55折！激抵價$12加購小童早晚餐，除開人均$203.4起
雙11優惠海量釋出，一家幾口北上深圳，推介萬豪酒店集團旗下的同泰萬怡酒店，如今Klook正推出家庭休閒遊樂套餐優惠，本身套票已有低至55折優惠，另加人民幣11元（即港幣$12）提供多一名小童早晚餐，人均只需$203.4起，即睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
香港快運「海天快運通」正式進軍澳門
香港快運「海天快運通」正式進軍澳門。香港快運航空(香港快運)今日宣佈與「信德中旅船務管理有限公司」(信德中旅)及「香港機場直達」合作,攜手打造港珠澳三地無縫接駁網絡。由2025年11月28日起,旅客可於澳門透過陸路客車,一站式直達香港國際機場,接駁香港快運的亞洲網絡,飛往東京、首爾、富國島等亞洲熱門航點。服務即日接受預訂。香港快運航空商務總裁王基傑表示:「今次很高興將香港快運『海天快運通』服務擴展至澳門市場,響應特首李加超發表最新一份施政報告提到優化『經港珠飛』的大方向,並實現港珠澳三地全面貫通的里程碑。隨著服務延伸至澳門陸路口岸,連同原有的六個營運港口岸及珠海陸路口岸,現已全面涵蓋澳門、珠海、廣州、深圳、中山及東莞等大灣區六大核心城市。此舉不僅鞏固香港作為國際航空樞紐的地位,更能讓旅客靈活規劃行程,輕鬆乘搭香港快運航班探索亞洲各地。」信德中旅服務總監黃敏聰表示:「作為區內多式交通聯運先驅,信德中旅自2003年創建了全球首個多式交通聯運平台,持續為區內外多檥化的交通資源提供有機契合,助力大灣區構建立體無縫交通網絡,促進區內外的海陸空交通與口岸高效銜接。信德中旅欣然與『香港快運』達成代碼infocast ・ 1 天前
明年內地春節假期共九日歷史最長 央視：長假帶動機票搜索量走高
國務院辦公廳發布關於2026年部分節假日安排的通知稱，2026年春節假期將從2月15日持續到2月23日，共九日，成歷史最長春假。 據《央視》報道，消息發出不到半小時，在線旅遊預訂平台上，元旦期間和春節期間的火車票以及國際機票搜索量瞬時翻倍增長，且仍在衝高。多一日假期將刺激更多出行。截至目前，2026年春節出行的機票預訂量與2025年同期機票預訂量相比增長63%。 從搜索量顯示，春節期間，內地遊搜索熱度較高的城市依然是三亞、大理、哈爾濱、海口及西雙版納等旅遊城市，出境遊目的地熱度增長較明顯的是德國柏林及澳洲墨爾本等。 報道引述專家認為，更長的春節假期有利於錯峰分散出行，節中出遊群體預計也會增加。單日客流量會更平衡，旅客出遊也較舒適，並有望春節整體出行和出遊量均創新高。(ta/w) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
香港快運與馬來西亞檳城環球旅遊局簽署合作備忘錄
香港快運航空宣布與馬來西亞檳城環球旅遊局正式建立戰略合作夥伴關係，雙方將就市場推廣、班次優化、旅客體驗及產業協作等領域開展深度合作，為期兩年，攜手推動香港及鄰近大灣區城市與檳城的旅遊交流與經濟互動。 雙方預計將投放涉及七位數字港元的推廣資源，進行聯合市場推廣、優化航空班次，以及深化「海天快運通」的服務覆蓋，為來自深圳、廣州、珠海、中山、東莞、澳門等地旅客提供海陸空無縫連接方案，縮短總旅途時間，提升跨境出行便利。 香港快運今年10月將香港往來檳城航線增至每日兩班，憑藉國泰(00293.HK)的全球網絡，檳城將可無縫銜接超過100個航點，促進雙向客源交流。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
立法會選舉2025｜旅議會倡押後短線團出發便利投票 業界憂流失客人
立法會選舉12月7日周日舉行，面對港人周末北上消費熱潮，香港旅遊業議會發信呼籲旅行社為選民提供便利，主席譚光舜建議考慮押後短線旅行團出發時間至中午或之後，令市民有時間早上投票，但有業界擔心令客人流失。 旅議會星期一發通告，呼籲會員旅行社鼓勵顧客於旅行計劃外遊行程時，盡量配合選舉、踴躍投票，行使公民權利及盡公民責任am730 ・ 1 天前
香港快運「海天快運通」擴展至澳門
香港快運航空今日(4日)宣布，與信德中旅及「香港機場直達」合作，由2025年11月28日起，旅客可於澳門透過陸路客車直達香港國際機場，接駁香港快運的亞洲網絡，飛往東京、首爾、富國島等亞洲熱門航點。服務即日接受預訂。 香港快運航空商務總裁王基傑表示，今次很高興將香港快運「海天快運通」服務擴展至澳門市場，隨著服務延伸至澳門陸路口岸，連同原有的六個營運港口岸及珠海陸路口岸，現已全面涵蓋澳門、珠海、廣州、深圳、中山及東莞等大灣區六大核心城市。此舉不僅鞏固香港作為國際航空樞紐的地位，更能讓旅客靈活規劃行程。 香港快運表示，旅客經港珠澳大橋乘搭海天中轉大樓客車，車程約45分鐘(預計行車時間，不包括通關檢查及繁忙時段擠塞時間)，全程無需再辦理入境、清關及登機手續。凡購買海天快運通產品的旅客均已免繳香港航空旅客離境稅，無需額外繳付海天中轉大樓客車的行李寄艙費用。(hc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
國泰航空擬斥資近70億港元全數回購卡達航空所持股份
【彭博】-- 國泰航空將回購卡達航空所持股份，此前這家中東航空公司提出出售其持有八年的股權。國泰航空在港交所公告中表示，將以69.57%的股份。該交易須獲不少於75%的股東同意。卡達航空於2017年底入股國泰航空，這是其收購英國航空公司所有者IAG SA和南美航空公司Latam Airlines Group SA等主要航空公司股權的更廣泛戰略的一部分。這筆投資是中東航空公司首次入股東亞航企，使總部位於多哈的卡達航空成為國泰航空的第三大股東。國泰航空未披露卡達航空出售持股的原因。卡達航空亦未立即置評。原文標題Qatar Airways Exits Stake in Cathay Pacific After Eight YearsMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 12 小時前
香港快運與檳城環球旅遊局簽署合作備忘錄
香港快運宣佈與馬來西亞檳城環球旅遊局(Penang Global Tourism)於2025年10月27日簽署合作備忘錄(MOU)，正式建立戰略合作夥伴關係。雙方將就市場推廣、班次優化、旅客體驗及產業協作等領域展開為期兩年的深度合作，攜手推動香港及鄰近大灣區城市與檳城的旅遊交流與經濟互動，為旅客提供更便捷及多元化的出行選擇。根據合作備忘錄，雙方將投放合共七位數字港元的推廣資源，聚焦以下方向：-聯合市場推廣：啟動線上和線下多渠道的聯合推廣活動，宣傳檳城「世界文化遺產之城」的獨特魅力，包括喬治市建築與街頭藝術、多元美食、海島自然及文創節慶。-班次優化：在既有香港──檳城航線基礎上，評估季節性加班與加大旺季運力，進一步加強檳城與全球主要城市之間的航空連通性，為旅客提供更便捷的出行體驗。-大灣區一站式銜接：深化「海天快運通」的服務覆蓋，為來自深圳、廣州、珠海、中山、東莞、澳門等地旅客提供海陸空無縫連接方案，縮短總旅途時間，提升跨境出行便利。香港快運已於今年10月將香港─檳城航線增至每日兩班，為商務、旅遊及探親旅客提供更彈性的選擇。憑藉國泰集團(00293.HK)的全球網絡優勢，檳城將可無縫銜接infocast ・ 20 小時前
巴厘島叫停著名景點懸崖電梯工程 由中企承建
DPRD Bali當地居民與遊客指控電梯工程破壞自然景觀，並加劇侵蝕。 印度尼西亞巴厘島（峇里島）當局已暫停一項位於懸崖邊、總高度達182米的玻璃電梯建設工程，該項目因被指破壞環境而引發公憤。 這座位於精靈海灘（Kelingking Beach）的電梯原計劃方便遊客到達海灘，由中國地產商開世集團（China Kaishi Group）承建。 然而，當施工照片顯示第一批電梯井道已切穿這座因外形而得名的「暴龍懸崖」（T-Rex ...BBC News 中文 ・ 1 天前
國泰航空(00293)香港往返長沙直航服務正式啟航
國泰航空(00293)今日正式開通往返香港與長沙的直航服務，標誌著集團進一步拓展內地航線網絡。連同旗下低成本航空公司香港快運，集團於內地營運的航點總數增至24個。 新航線服務將每日為香港及全球各地顧客提供更便捷無縫的連接，直達湖南省會長沙。從長沙出發的顧客，也可透過香港國際航空樞紐輕鬆轉機，前往國泰集團遍佈全球逾100個客運航點。國泰航空往來香港與長沙的航班採用先進的空中巴士A321neo客機營運，配備商務及經濟客艙，以及屢獲殊榮的機上娛樂系統 。長沙是集團今年在內地新增的第五個航點。此前，國泰航空已開通烏魯木齊航線，而香港快運亦開設常州、義烏及貴陽航線。(JJ)infocast ・ 1 天前
公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲
貪字是否只得個貧？所謂「得公屋得天下」，明明已經有公屋，以未補地價，賺盡福利的優勢上車，卻要把公屋淪為提款機而走上絕路。講的是屯門良景邨一個事主，5年前以未補地價166萬元買入一個住得下人的公屋單位，以5％首期計，只不過8.3萬元，卻在數年間，先後向最少3間財務公司，抵押公屋單位借貸接近150萬元，結果單位淪為銀主盤，最近僅以101萬元沽出，都未足夠冚條數。BossMind ・ 17 小時前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己
陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
何超蓮逛街被野生捕獲 網民批新造型：造型像幾十年代以前的
已故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮擁有甜美外貌和Fit爆身材，獲封為「最美千金」，不時於社交平台大晒美照，亦係各大時裝品牌寵兒，被唔少網民大讚時尚觸覺超好。不過，有網民近日於上海逛街時野生捕獲何超蓮，意外令何超蓮當日造備受關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前