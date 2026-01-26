名古屋親子遊 10 大必去景點全攻略：樂高樂園、超夢幻水族館，大人小朋友都玩到癲！

想帶屋企人去一場難忘嘅旅行？名古屋呢座充滿活力嘅日本城市，絕對係一個隱藏版嘅「親子旅遊寶庫」！規劃家庭之旅，小朋友玩得開心最重要。名古屋有超多為親子旅客而設嘅精彩選擇：由刺激嘅主題樂園、到寓教於樂嘅博物館，仲有活潑可愛嘅動物園，應有盡有！

首先必去嘅梗係享譽國際嘅日本樂高樂園，係開啟奇幻旅程嘅第一站。除此之外，仲有令人驚嘆嘅名古屋港水族館、互動感十足嘅 SEA LIFE 名古屋，以及自然生態非常豐富嘅東山動植物園。呢啲頂級景點不單止可以令仔女玩得盡興，連大人都會樂在其中，一齊創造珍貴嘅家庭回憶。Trip.com 為了令你嘅行程規劃更輕鬆，特別精選咗 2026 年十大最受歡迎名古屋親子景點，仲貼心推介埋多間高品質、交通方便嘅名古屋親子酒店。無論你係想追求刺激冒險、文化探索，定係想同大自然親近，呢份指南就係你必備嘅「旅遊秘籍」！

香港去名古屋交通指南：直航飛機最方便！準備緊名古屋親子行程？香港出發直飛名古屋完全無難度！目前有 國泰 (CX)、HK Express (UO) 同 香港航空 (HX) 提供直航服務，幫你慳去轉機煩惱，讓親子旅程更加輕鬆便捷。

抵達愛知縣嘅 名古屋中部國際機場 (NGO) 後，無論係去名古屋市區定係周邊景點都非常快。即刻預訂機票，同小朋友一齊出發啦！

名古屋親子遊景點推薦

名古屋親子遊景點推薦 | #1 日本樂高樂園

講到名古屋親子遊嘅首選，梗係要數 日本樂高樂園 (LEGOLAND Japan)！呢度係專為 2 至 12 歲小朋友而設嘅夢幻積木世界。園內分咗 7 大主題區，每個區都有唔同特色，保證小朋友玩到唔捨得走：

FACTORY 工廠區 ：睇住樂高積木點樣製造，充滿科技感！

ADVENTURE 冒險區 ：體驗驚險刺激嘅探險旅程。

LEGO® CITY 樂高城市 ：小朋友可以體驗做小司機或者消防員，熱鬧到極。

KNIGHT’S KINGDOM 騎士王國 ：化身英雄騎士，闖入城堡世界。

MINILAND 迷你樂園 ：用超過一千萬塊積木砌出日本著名地標，係必到嘅打卡位！

PIRATE SHORES 海盜海岸 ：充滿海盜風情，準備好濕身大戰未？

BRICKTOPIA 積木王國：發揮無限想像力，動手砌出專屬作品。

全園擁有超過 40 個遊樂設施同互動表演，除咗玩之外，仲可以啟發小朋友嘅創造力，絕對係你名古屋行程中嘅最大亮點！

📍 景點資訊

地址： 愛知縣名古屋市港區金城埠頭 2 丁目 2-1

營業時間： 10:00 - 17:00（建議出發前先喺 Trip.com 查看當日最新開放時間）

🚌 交通教學：點去日本樂高樂園？

去 LEGOLAND 交通非常簡單方便： 只需喺 「名古屋站」 搭乘 青波線（Aonami Line），坐到總站 「金城ふ頭駅」（Kinjō-futō Station） 落車就到。帶住小朋友同 BB 車都完全無難度，輕鬆開啟你嘅名古屋親子樂園之旅！

名古屋親子遊, 日本樂高樂園

名古屋親子遊景點推薦 | #2 名古屋港水族館

如果你喺度規劃名古屋親子遊，名古屋港水族館絕對係另一個必到亮點！呢度係全日本佔地面積最廣嘅水族館，帶住小朋友嚟行足大半日都無問題。館內分咗南、北兩館，各有睇頭：

北館（大型海洋哺乳類） ：呢度係全場焦點！你可以近距離睇到超可愛嘅 海豚 、極具震撼力嘅 虎鯨（殺人鯨） ，仲有優雅嘅 白鯨 ，小朋友見到一定好興奮。

南館（多樣化海洋生物）：展示超過 500 種海洋生物，好似進入咗海底世界咁，令人目不暇給。

🐧 冬季限定驚喜：企鵝巡遊 如果你係冬天嚟玩，千祈唔好錯過限定嘅企鵝散步！睇住班企鵝仔搖搖擺擺咁喺你面前行過，簡直萌爆全場，係影相打卡嘅最高峰！呢度唔單止可以畀小朋友大開眼界，仲可以學到海洋生態知識，係名古屋最受歡迎嘅親子景點之一。

📍 景點資訊

地址： 愛知縣名古屋市港區港町 1-3

營業時間： 09:30 - 17:30（建議出發前喺 Trip.com 確認當日表演時間表）

🚇 交通教學：點去名古屋港水族館？

去水族館嘅交通非常方便，由市中心出發話咁快就到： 搭乘 地鐵名港線（Meiko Line） 到終點站 「名古屋港站」 下車，喺 3 號出口 步行大約 5 分鐘就到。行完水族館仲可以喺附近碼頭吹吓海風，行程非常順路！

名古屋親子遊, 名古屋港水族館

名古屋親子遊景點推薦 | #3 城市之巔的視覺盛宴：名古屋 Sky Promenade

想同屋企人一齊由高空俯瞰名古屋嘅城市脈動？咁就一定要去 Sky Promenade！呢度係日本最高嘅露天觀景台之一，位於 Midland Square 頂層，離地成 220 米（最高點 247 米）。

帶住小朋友嚟到呢度，可以 360 度將成個名古屋市區嘅壯麗景色盡收眼底，連遠處雄偉嘅名古屋城都睇得到。特別係入夜之後，成個城市華燈初上，璀璨夜景同星空交相輝映，畫面真係靚到爆！呢度唔單止係視覺享受，更加係同小朋友一齊感受城市宏觀美景嘅好機會，絕對係你名古屋親子遊必到嘅打卡勝地。

📍 景點資訊

地址： 愛知縣名古屋市中村區名站 4 丁目 7-1 Midland Square 44-46 樓

營業時間： 11:00 - 22:00（最後入場 21:30）

🚶 交通教學：點去 Sky Promenade？

呢度嘅位置極之方便，簡直係「懶人行程」首選： 佢就喺 JR「名古屋站」 正對面，經地下街或地面行 5 分鐘 就到。行完街或者食完飯，順路去睇埋夜景就啱晒！

名古屋親子遊, 名古屋 Sky Promenade

名古屋親子遊景點推薦 | #4 吉卜力公園

如果你同小朋友都係吉卜力動畫迷，咁位於愛·地球博記念公園入面嘅 吉卜力公園 (Ghibli Park)，絕對係你名古屋行程入面最夢幻嘅一站！呢度完美還原咗多個宮崎駿經典動畫場景，分咗 5 大核心區域，每個位都係打卡熱點：

吉卜力大倉庫 ：室內大型園區，有超多場景影相，仲有電影院同遊樂區。

魔女之谷 ：最新開幕！入面有《哈爾移動城堡》同《魔女宅急便》嘅建築，必睇！

青春之丘 ：重現《夢幻街少女》入面嘅地球屋，充滿懷舊氣息。

魔法故鄉 ：以《幽靈公主》為主題，體驗傳統日本風景。

DONDOKO 之森：喺綠草如茵嘅森林入面搵《龍貓》入面小梅同小月家！

喺呢度，你可以親身行入 《千與千尋》 湯婆婆嘅辦公室、見到 《哈爾移動城堡》 嘅奇幻城堡，仲有小朋友最鍾意嘅 《龍貓》 場景。呢趟充滿魔法同想像力嘅旅程，絕對係名古屋親子遊入面最難忘嘅體驗！

📍 景點資訊

地址： 愛知縣長久手市茨ケ廻間乙 1533-1

營業時間： 平日 10:00 - 17:00；周末及公眾假期 09:00 - 17:00（每週二休息）

溫馨提示： 入場門票採預約制，記得提早喺 Trip.com 或者官網訂飛呀！

🚋 交通教學：點去吉卜力公園？

由名古屋市中心出發，交通其實好簡單：

喺 「名古屋站」 搭地鐵 東山線 去到終點 「藤丘站」。 轉乘 Linimo（磁浮列車） 到 「愛·地球博記念公園站」 下車。 出站行 5 分鐘就到，沿路仲可以欣賞沿途風景！





名古屋親子遊, 吉卜力公園

名古屋親子遊景點推薦 | #5 沉浸式海洋探索：SEA LIFE 名古屋水族館

除咗大型水族館，SEA LIFE 名古屋水族館 亦係另一個極受歡迎嘅名古屋親子景點。呢度最大特色係主打「互動式體驗」，場館設計細緻且充滿童趣，由繽紛嘅熱帶珊瑚礁到神秘嘅深海奇珍，每一處都好似將海洋世界搬到小朋友眼前！

呢度特別強調參與感，最啱鍾意「郁手郁腳」嘅小朋友：

互動觸摸池 ：小朋友可以近距離親手輕摸海星同海膽，直接感受海洋生命嘅奇妙，係非常難得嘅學習機會。

兒童探索區：館內設有專為細路而設嘅遊戲區，等佢哋喺玩樂中吸收海洋知識，邊玩邊學環保意識。

SEA LIFE 唔單止係睇魚，更係一個激發小朋友好奇心嘅理想地標。因為佢就喺 LEGOLAND 隔離，所以絕對係名古屋親子行程中「一箭雙雕」嘅最佳選擇！

📍 景點資訊

地址： 愛知縣名古屋市港區金城埠頭 2 丁目 7 番 1 號

營業時間： 11:00 - 18:00（注意：開放時間可能會隨季節變動，建議預先喺 Trip.com 查閱）

🚋 交通教學：點去 SEA LIFE 名古屋？

同去 LEGOLAND 嘅方法一模一樣，超級方便： 只要喺 「名古屋站」 搭乘 青波線 (Aonami Line)，坐到終點站 「金城ふ頭駅」 下車，行幾分鐘就到，帶住小朋友出入都好輕鬆！

名古屋親子遊, SEA LIFE 名古屋水族館

名古屋親子遊景點推薦 | #6 東山植物動物園

位於名古屋市千種區嘅 東山動植物園，係一個集合咗動物園、植物園同埋小型遊樂園嘅綜合景點，性價比極高，非常啱全家大細一齊玩足一日！

呢度嘅睇頭多到數唔晒：

動物園區 ：可以同小朋友一齊探訪園內嘅明星動物，包括超可愛嘅 樹熊 、長頸鹿同埋大笨象，仲有傳說中全日本最靚仔嘅大猩猩「Shabani」都係住喺呢度！

植物園區 ：擁有壯觀嘅大溫室、充滿詩意嘅 櫻花迴廊 （春天必去！），仲有四季唔同色嘅繽紛花田，係影相打卡同教小朋友認識大自然嘅好地方。

遊樂園區：設有啱晒小朋友玩嘅機動遊戲，等佢哋可以盡情放電。

東山動植物園環境綠意盎然，唔單止可以增進動植物知識，更加係名古屋市內難得嘅城市綠洲，絕對係你親子之旅嘅必排行程。

📍 景點資訊

地址： 愛知縣名古屋市千種區東山元町 3 丁目 70

營業時間： 09:00 - 16:50（逢星期一休園）

入場費： 票價非常親民，係名古屋親子遊嘅「抵玩」之選！

🚇 交通教學：點去東山動植物園？

交通極之便捷，搭地鐵就到： 搭乘 地鐵東山線（Higashiyama Line） 喺 「東山公園站」 下車，由 3 號出口 行大約 3 分鐘就到入口。帶住小朋友行呢段路完全無難度！

名古屋親子遊, 東山植物動物園

名古屋親子遊景點推薦 | #7 名古屋市科學館

想搵一個可以邊玩邊學、就算落雨都唔驚嘅景點？名古屋市科學館 絕對係你名古屋親子遊嘅首選！呢度最出名嘅就係嗰個直徑 35 米、全球最大型嘅巨型球體天象廳 (Brother Earth)，帶住小朋友仰望星空，震撼程度爆燈！

館內設有多個主題展區，涵蓋咗宇宙、地球、生命科學等唔同領域，而且處處都有互動驚喜：

四大主題展覽 ：包括可以體驗攝氏零下 30 度嘅「極地實驗室」、高達 9 米嘅「人造龍捲風」，仲有小朋友最鍾意玩水嘅「放電實驗室」。

動手操作體驗：鼓勵小朋友親自動手，透過簡單嘅實驗同遊戲，輕鬆學識複雜嘅科學原理，激發佢哋嘅好奇心同想像力。

無論你嘅小朋友係科學迷定係純粹想搵地方玩，呢度豐富嘅設施絕對可以令佢哋樂而忘返，係名古屋市內不可錯過嘅寓教於樂景點！

📍 景點資訊

地址： 愛知縣名古屋市中區榮 2 丁目 17-1（白川公園內）

營業時間： 09:30 - 17:30（最後入場 17:00；逢星期一及每月第三個星期五休館）

🚇 交通教學：點去名古屋市科學館？

科學館位於市中心，交通非常方便： 喺 「名古屋站」 搭地鐵 東山線 到 「伏見站」，由 4 號或者 5 號出口 出站，行大約 5 分鐘就到。行完仲可以順便去埋隔離嘅榮 (Sakae) 商圈食飯添！

名古屋親子遊, 名古屋市科學館

名古屋親子遊景點推薦 | #8 豐田產業技術紀念館

屋企有無小朋友係「車迷」？如果有，由豐田集團 13 間公司共同創立嘅 豐田產業技術紀念館，絕對係你名古屋親子遊嘅重頭戲！呢度唔單止係睇車，更係一個充滿互動同驚喜嘅工業樂園。

紀念館主要分咗兩大主題區，好玩程度爆燈：

汽車展示館 ：詳細呈現咗豐田汽車嘅發展史，由最早期嘅紡織機到現代嘅尖端汽車技術都有齊。除咗有經典車款實物睇，仲有現場機械演示，等小朋友親眼見證「汽車係點樣製造出嚟」，睇到佢哋目不轉睛！

互動體驗區 (Technoland)：館內設有好多好似遊樂場咁嘅互動設施，等小朋友可以邊玩邊感受風力、動力同埋齒輪等科學原理。

呢度充滿教育意義之餘，仲可以讓小朋友大開眼界，深入了解工業發展嘅魅力，係一個性價比極高嘅名古屋親子景點！

📍 景點資訊

地址： 愛知縣名古屋市西區則武新町 4 丁目 1-35

營業時間： 09:30 - 17:00（最後入場時間 16:30；逢星期一休館）

🚋 交通教學：點去豐田產業技術紀念館？

去呢度非常簡單，由名古屋站出發話咁快就到： 搭乘 名鐵名古屋本線 (Meitetsu Nagoya Line) 到 「榮生站」(Sako Station) 下車，行大約 3 分鐘就到入口。

名古屋親子遊, 豐田產業技術紀念館

名古屋親子遊景點推薦 | #9 德川美術館

想為你嘅名古屋親子遊增添一點文化氣息？位於東區嘅 德川美術館 絕對係必到嘅文化寶庫。呢度收藏咗尾張德川家族世代相傳嘅珍貴文物，藏品數量超過 12,000 件，規模之大令人驚嘆！

帶住小朋友嚟呢度，可以一次過睇到：

武士裝備 ：近距離欣賞超威武嘅 日本武士盔甲 同精銳嘅 名刀（刀劍） ，呢啲都係細路仔最鍾意睇嘅歷史文物。

皇室級藝術 ：包括華麗嘅能劇戲服同精緻嘅漆器，每一件都充滿極致工藝感。

稀世國寶：館內有 9 件被列為日本國寶，最出名嘅就係 《源氏物語繪卷》。細膩嘅筆觸完美還原咗古代日本嘅面貌，好似睇緊一本巨型嘅歷史繪本。

參觀德川美術館，唔單止可以欣賞傳統藝術，仲可以帶小朋友上一堂生動嘅歷史課，絕對係知性型名古屋親子遊嘅不二之選！

📍 景點資訊

地址： 名古屋市東區德川町 1017 號

營業時間： 10:00 - 17:00（最後入場 16:30；逢星期一休館）

🚋 交通教學：點去德川美術館？

由名古屋站出發，交通非常直覺： 搭乘 JR 中央線 去到 「大曾根站」 (Ozone Station) 下車，由南出口步行約 10 分鐘就到。行完美術館，仲可以去隔離嘅「德川園」散步，欣賞靚靚嘅日式庭園風景！

名古屋親子遊, 德川美術館

名古屋親子遊景點推薦 | #10 名古屋城

去名古屋旅行，無去過名古屋城又點算完整？呢座宏偉嘅城堡同大阪城、熊本城並列為「日本三大名城」，係由戰國猛將德川家康下令建造，歷史地位極高。

帶小朋友嚟到名古屋城，有幾個必睇亮點：

閃閃生輝「金鯱」 ：天守閣屋頂嗰對金光閃閃嘅「金鯱」係名古屋城嘅標誌，小朋友見到呢對巨型金魚（其實係龍頭魚身嘅神獸）一定會覺得好得意，係全場最正嘅打卡位！

本丸御殿（極力推薦） ：雖然天守閣目前暫停進入，但旁邊嘅「本丸御殿」絕對值得一去！入面完美還原咗江戶時代嘅華麗裝潢，金碧輝煌嘅壁畫同建築細節，簡直係一場視覺盛宴，係最好嘅歷史活教材。

名城公園散步：城堡周邊嘅公園非常開揚，櫻花季期間仲可以一邊野餐一邊賞櫻，畀小朋友喺草地跑吓放電，感覺超 Chill。

呢度唔單止係歷史教育嘅好地方，更加係記錄你哋一家人名古屋之旅嘅最標誌性景點！

📍 景點資訊

地址： 愛知縣名古屋市中區本丸 1-1

營業時間： 09:30 - 16:30（本丸御殿最後入場 16:00）

🚇 交通教學：點去名古屋城？

交通極之方便，搭地鐵就到： 搭乘 地鐵名城線 喺 「名古屋城站」（舊稱市役所站）下車，由 7 號出口 行約 5 分鐘就到。

小貼士： 地鐵站名已經由「市役所站」正式改名為「名古屋城站」，搵路嗰陣記得留意返呀！

名古屋親子遊, 名古屋城

名古屋親子酒店推薦

名古屋親子酒店推薦 | #1 日本樂高樂園酒店

想令你嘅名古屋親子遊體驗再升級？入住 日本樂高樂園酒店 (LEGOLAND Japan Hotel) 絕對係夢幻之選！作為樂園區內唯一嘅主題酒店，呢度唔單止位置極佳，落樓行幾步就到樂園入口，酒店入面更加係處處有驚喜，等小朋友由朝到晚都沉浸喺樂高魔法入面。

呢間名古屋親子酒店有幾吸引？

主題客房設計 ：房間設計超級闊落，提供多種家庭房型，例如海盜、冒險或王國主題。最正嘅係房內設有 專屬兒童睡覺區 同埋 尋寶遊戲 ，小朋友成功解開謎題仲可以獲得樂高禮物！

放電設施一應俱全 ：酒店內設有專屬嘅 兒童遊樂場 、玩唔完嘅樂高積木池，仲有個超受歡迎嘅 室內恆溫游泳池 ，保證小朋友玩到斷電，家長可以輕鬆休息。

無縫接軌行程：住喺樂園門口，玩攰咗可以隨時返房午睡，或者喺樂園閂門後繼續喺酒店同其他小朋友交流積木心得。

入住日本樂高樂園酒店，唔單止係搵地方瞓覺，更加係成個名古屋親子之旅入面最精彩嘅一部分！

💡 酒店資訊

地址： 愛知縣名古屋市港區金城埠頭 2 丁目 7-1

特色： 樂園正門對面、兒童主題房、尋寶活動、室內泳池

名古屋親子遊, 日本樂高樂園酒店

名古屋親子遊, 日本樂高樂園酒店

「小朋友們對這間酒店簡直是愛不釋手！每個房間都精心設計，完美容納兩位大人和兩位小朋友。寬敞的大床約有1.8至2米，讓大人們也能舒適入睡；而高低床則能讓兩個孩子擁有獨立的睡眠空間。房間巧妙地劃分為兩個區域，各自配備電視機，互不干擾。最令人驚喜的是房間內的『百寶箱』，孩子們只要答對問題就能獲得小禮物，充滿了尋寶的樂趣。酒店的早餐也相當豐盛美味，餐廳旁邊還有專屬的遊玩區，讓孩子們在用餐前後也能盡情玩樂，是我們名古屋親子遊中最棒的住宿體驗！」

日本樂高園地酒店(Legoland Japan Hotel)

日本樂高園地酒店(Legoland Japan Hotel)





名古屋親子酒店推薦 | #2 名古屋萬豪酒店

如果你追求高質素、交通又要有咁方便得咁方便，名古屋萬豪酒店絕對係你名古屋親子遊嘅信心之選。酒店位於 JR 名古屋站正上方，一落車就到，帶住大行李同細路都完全無壓力！

點解呢間酒店咁受親子家庭歡迎？

超抵家庭政策 ：萬豪非常貼心， 0 至 11 歲嘅小朋友 如果唔加床，可以 免費入住 ，幫爸爸媽媽慳返唔少預算，性價比極高！

空間感十足 ：房型闊落舒適，仲提供 連通房 選擇，就算係大家庭或者帶住多件大行李，都住得好鬆動。

兒童配套齊全 ：酒店特別提供兒童餐、各類細路用品，甚至仲有 嬰兒車租借服務 ，等你可以輕鬆出門，唔使帶咁多重嘢。

全方位設施：除了親子設施，酒店仲有高級 SPA、健身房同商務中心。行完一日街，返酒店鬆一鬆，大人小朋友都可以得到充分休息。

無論係服務質素定係地理位置，名古屋萬豪酒店都係人氣極高嘅親子住宿首選，保證令你嘅旅程毫無後顧之憂！

📍 酒店資訊

地址： 愛知縣名古屋市中村區名站 1-1-4（位於 JR 名古屋站大樓內）

特色： 車站直達、兒童免費入住政策、連通房、配套完善

預訂貼士： 呢間酒店長年爆滿，特別係高層景觀房可以睇到超靚名古屋夜景！快啲上 Trip.com 睇吓仲有無房啦！

名古屋親子遊, 名古屋萬豪酒店

名古屋親子遊, 名古屋萬豪酒店

「這次帶孩子們來名古屋親子遊，選擇入住這間酒店真是太明智了！酒店的地理位置極其優越，從名古屋中部國際機場過來非常方便，直接從地下交通樞紐就能直達酒店，對於帶著孩子或行動不便的家庭來說，省去了不少麻煩。酒店周邊更是購物天堂，高島屋、名鐵百貨、各式專賣店和地下商鋪應有盡有，所需物品都能輕鬆購得。酒店的服務也令人印象深刻，每天的服務都非常到位細緻，即使第一天我們錯過了常規的房屋清潔時間，酒店也樂意在我們提出要求後提供服務。早餐種類豐富，尤其是有中式選擇，完美滿足了我們的需求，為這趟名古屋親子遊增添了許多便利和舒適。」

名古屋萬豪酒店(Nagoya Marriott Associa Hotel)

名古屋萬豪酒店(Nagoya Marriott Associa Hotel)





名古屋親子酒店推薦 | #3 三井花園酒店名古屋普米爾

想搵一間地點方便、設計有質感，仲可以浸浴放鬆嘅酒店？三井花園酒店名古屋普米爾絕對係熱門之選！酒店距離 JR 名古屋站僅 500 米，由地下街直達，就算落雨或帶住小朋友都行得好舒服。

點解呢間酒店係親子遊客嘅心水？

高空震撼景觀 ：大堂同房間都位於高層，可以 360 度俯瞰名古屋城市美景。夜晚同小朋友一齊睇住璀璨夜景入睡，感覺超夢幻！

天然溫泉大浴場 ：玩完 LEGOLAND 或行完一日街，最正就係可以去酒店內嘅 大浴場 浸返個熱水飛。洗走晒旅途嘅疲憊，小朋友浸完都特別好瞓，係共享親子時光嘅最佳環節。

吃貨家長最愛 ：酒店隔離就係有「名古屋市民廚房」之稱嘅 柳橋市場 。朝早帶小朋友去體驗當地市場文化，食最鮮甜嘅海鮮丼，感受地道生活氣息。

長途旅行必備設施：酒店貼心提供自助洗衣機，對於帶住細路仔、打算玩多幾日嘅家庭旅客嚟講，真係超級實用，唔使帶咁多衫！

三井花園酒店將優越地點、舒適溫泉同實用設施完美結合，係你名古屋親子之旅中一個非常有質感嘅住宿選擇。

📍 酒店資訊

地址： 愛知縣名古屋市中村區名站 4-11-27（Symphony Column Block 18-25 樓）

交通： 名古屋站步行約 5 分鐘（建議經地下街 U4 出口）

特色： 高層夜景、天然大浴場、鄰近柳橋市場、自助洗衣設施

名古屋親子遊, 三井花園酒店名古屋普米爾

名古屋親子遊, 三井花園酒店名古屋普米爾

「這間酒店的環境令人印象深刻，非常整潔舒適。房間的景觀開闊，能直接俯瞰到名古屋城的壯麗景色，無論是白天還是夜晚都美不勝收。餐廳的座位設計更是巧妙，直面落地玻璃窗，讓您在享用晚餐時能將名古屋的璀璨夜景盡收眼底，營造出浪漫的氛圍。酒店的服務也十分周到，處處體現出誠意。最棒的是其得天獨厚的地理位置，步行僅需5分鐘即可抵達名古屋站，無論是購物、出行還是用餐都極為便利，為我們的名古屋親子遊提供了極大的便利和舒適。」

三井花園酒店名古屋普米爾(Mitsui Garden Hotel Nagoya Premier)

三井花園酒店名古屋普米爾(Mitsui Garden Hotel Nagoya Premier)





💡 名古屋親子遊常見問題

Q1：名古屋有邊啲景點最啱帶小朋友去玩？

A： 名古屋簡直係親子旅遊天堂！必去嘅景點包括：日本樂高樂園 (LEGOLAND)、全日本最大嘅名古屋港水族館、可以睇到樹熊嘅東山動植物園，仲有可以邊玩邊學嘅名古屋市科學館。如果小朋友係車迷或動畫迷，豐田產業技術紀念館同埋近郊嘅吉卜力公園 (Ghibli Park) 都係必到行程！

Q2：名古屋嘅交通適唔適合一家大細？

A： 非常適合！名古屋嘅公共交通系統（地鐵、巴士、JR 及私鐵）發展得好完善，非常方便家庭客。市內大部分主要車站都設有升降機同 BB 車友善設施。特別係搭地鐵「東山線」同「名城線」已經可以去到大部分熱門景點。如果要去樂高樂園，搭「青波線」亦都係直達門口，輕鬆搞掂。

Q3：名古屋嘅親子住宿選擇多唔多？

A： 選擇非常豐富，可以滿足唔同預算嘅家庭：

夢幻型： 推薦 「日本樂高樂園酒店」 ，全屋主題裝修加埋尋寶遊戲，細路一定玩到瘋狂。

方便型： 推薦 「名古屋萬豪酒店」 ，喺車站正上方，而且 12 歲以下細路唔加床仲可以免費入住，性價比極高。

享受型： 推薦 「三井花園酒店名古屋普米爾」，有天然大浴場畀大人細路一齊浸浴放鬆，仲有自助洗衣房方便長途旅行。



