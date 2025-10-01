韓國反華示威升溫 李在明：嚴打威脅遊客行為
名古屋近郊靚景！日本唯一雙層纜車 飛驒高山地區海拔2,000米觀星
名古屋雖然經常被日本人票選為最沉悶城市，但正因為它是中部地區的交通樞紐，反而成為探索周邊秘境的最佳起點。除了人氣景點高山老街和白川鄉合掌村，奧飛驒溫泉鄉的新穗高纜車更是隱藏版好去處。這裡有日本唯一的雙層纜車，白天可以登上海拔2,156米山頂眺望北阿爾卑斯山脈，入夜後更有期間限定的觀星活動，在標高2,000米的星空下欣賞銀河，體驗與別不同的日本山岳之旅。
期間限定星空觀賞便 銀河就在頭頂
新穗高纜車位於岐阜縣高山市的奧飛驒溫泉鄉，從高山市區開車約70分鐘就能到達。每年9月至10月的指定週末，纜車會特別開放「星空觀賞便」夜間運行服務。2025年的運行日期由9月中旬到10月中旬，總共12個晚上。
星空觀賞便在日落後開始營運，9月份從7pm運行至9pm，10月份則提早至6pm開始。搭乘纜車直達海拔2,156米的西穗高口站只需11分鐘，山頂設有360度全景展望台，更獲得米芝蓮綠色指南二星認證。在這個高度觀星的好處是空氣稀薄、光害極少，肉眼就能清楚看到銀河橫跨天際。
日間纜車遊 兩個車站各有精彩
除了夜晚的星空，新穗高纜車日間也有多樣選擇，可以好好享受大自然，放鬆一下心情。新穗高纜車全程分為兩段，各有特色值得探索。第一段由「新穗高溫泉站」到「鍋平高原站」，4分鐘就到達海拔1,305米的鍋平高原站。第二段則連接「白樺平站」與「西穗高口站」，坐日本唯一的雙層纜車，一次可載121人，7分鐘直達山頂的西穗高口站。每個車站周邊都有不同景致與體驗。
在鍋平高原站，可散步於大自然步道，欣賞森林景色。白樺平站附近設有餐廳與休憩空間，非常適合中途停留。到達西穗高口站，則有壯麗的山岳全景，天氣好時甚至可遠望槍岳及御岳山。
除了乘車登高，日間亦可以安排健行，或在山下溫泉旅館放鬆。若在秋季前來，沿途的楓紅更為旅程增添色彩。這樣結合日夜行程，無論喜歡大自然、攝影或單純休閒，都能找到合適的節奏。
新穗高䌫車 期間限定星空観賞
地址：〒506-1421岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂 （ 地圖 ）
日期：9月12日-14日、9月19日-21日、10月10日-12日及10月17日-19日
纜車開放時間：2號纜車從白樺平站出發，9月分 7pm-8:20pm、10月 6pm-820pm 2號纜車。從西穗高口站出發，9月分7am-9pm 、 10月份6pm-9pm
費用：大人3,700日圓女小童1,850日圓
交通：高山濃飛巴士中心乘搭巴士至新穂高纜車站，車程約100分鐘
網址：按這裏
