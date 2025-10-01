名古屋近郊靚景！日本唯一雙層纜車 飛驒高山地區海拔2,000米觀星

名古屋雖然經常被日本人票選為最沉悶城市，但正因為它是中部地區的交通樞紐，反而成為探索周邊秘境的最佳起點。除了人氣景點高山老街和白川鄉合掌村，奧飛驒溫泉鄉的新穗高纜車更是隱藏版好去處。這裡有日本唯一的雙層纜車，白天可以登上海拔2,156米山頂眺望北阿爾卑斯山脈，入夜後更有期間限定的觀星活動，在標高2,000米的星空下欣賞銀河，體驗與別不同的日本山岳之旅。

星空下的新穗高纜車，讓人感受大自然的壯麗與寧靜。（官方圖片）

期間限定星空觀賞便 銀河就在頭頂

新穗高纜車位於岐阜縣高山市的奧飛驒溫泉鄉，從高山市區開車約70分鐘就能到達。每年9月至10月的指定週末，纜車會特別開放「星空觀賞便」夜間運行服務。2025年的運行日期由9月中旬到10月中旬，總共12個晚上。

廣告 廣告

夜晚的西穗高口站展望台變身天然星空觀景台，在海拔2,156米的高空，銀河彷彿觸手可及，是日本中部地區最佳觀星地點之一。

星空觀賞便在日落後開始營運，9月份從7pm運行至9pm，10月份則提早至6pm開始。搭乘纜車直達海拔2,156米的西穗高口站只需11分鐘，山頂設有360度全景展望台，更獲得米芝蓮綠色指南二星認證。在這個高度觀星的好處是空氣稀薄、光害極少，肉眼就能清楚看到銀河橫跨天際。

星空觀賞便期間，山頂站會關掉大部分照明，營造最佳觀星環境，遊客可以在展望台自由活動拍攝星空。（官方圖片）

展望台位置遼闊，是觀賞銀河與流星的理想地點。（官方圖片）

飛驒高山地區的夜空清澈無光害，星河如瀑布般傾瀉，搭配遠山輪廓，營造出寧靜氛圍。（官方圖片）

日間纜車遊 兩個車站各有精彩

除了夜晚的星空，新穗高纜車日間也有多樣選擇，可以好好享受大自然，放鬆一下心情。新穗高纜車全程分為兩段，各有特色值得探索。第一段由「新穗高溫泉站」到「鍋平高原站」，4分鐘就到達海拔1,305米的鍋平高原站。第二段則連接「白樺平站」與「西穗高口站」，坐日本唯一的雙層纜車，一次可載121人，7分鐘直達山頂的西穗高口站。每個車站周邊都有不同景致與體驗。

鍋平高原站的步道入口，綠樹環繞，訪客沿小徑前行，遠眺纜車線。這站適合中午短停，結合浴場休息，轉乘前補充能量。（官方圖片）

在鍋平高原站，可散步於大自然步道，欣賞森林景色。白樺平站附近設有餐廳與休憩空間，非常適合中途停留。到達西穗高口站，則有壯麗的山岳全景，天氣好時甚至可遠望槍岳及御岳山。

「槍之迴廊」木質觀景台是2024年新開放的打卡熱點，可以正面眺望日本登山愛好者憧憬的槍岳山峰。（官方圖片）

除了乘車登高，日間亦可以安排健行，或在山下溫泉旅館放鬆。若在秋季前來，沿途的楓紅更為旅程增添色彩。這樣結合日夜行程，無論喜歡大自然、攝影或單純休閒，都能找到合適的節奏。

白樺平站的「阿爾卑斯麵包房」每天新鮮出爐各式麵包，景觀休息室的落地玻璃正對北阿爾卑斯山脈。（官方圖片）

新穗高䌫車 期間限定星空観賞

地址：〒506-1421岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂 （ 地圖 ）

日期：9月12日-14日、9月19日-21日、10月10日-12日及10月17日-19日

纜車開放時間：2號纜車從白樺平站出發，9月分 7pm-8:20pm、10月 6pm-820pm 2號纜車。從西穗高口站出發，9月分7am-9pm 、 10月份6pm-9pm

費用：大人3,700日圓女小童1,850日圓

交通：高山濃飛巴士中心乘搭巴士至新穂高纜車站，車程約100分鐘

網址：按這裏

更多相關文章：

東京河口湖交通攻略！一文睇清6大交通方法好與壞、車程時間、車費 哪款JR Pass適用呢？

東京Chiikawa Park門票攻略！免網上抽選、免日文，每人$185起

日本旅遊｜睇富士山不是只有河口湖，還有這5個隱藏景點！超刺激河馬巴士、巨型木馬好打卡、露營場Cafe睇黃金富士

日本旅遊｜河口湖12大住宿推介！人均最平$631.5起 日本首間酒莊Villa、山梨唯一米芝蓮星鑰、星空帳幕睇逆富士

日本旅遊｜東京近郊5大人氣景點！河口湖/鎌倉/箱根/川越/輕井澤 附交通方法及車程資訊

遊日禮儀｜遊客擅闖富士河口湖花壇！觀光連盟出帖呼籲＋列出大石公園禁止行為 網民怒斥「應該即時遞解出境，永久不准進入日本」

旅遊趨勢｜全球10大最熱情好客城市出爐！日本富士河口湖町、瑞士格林德瓦都有上榜 其他你識幾多？

獨遊東京無難度！涉谷、上野超高CP值青年旅舍推介，每晚不用$200｜Anton安冬晴《Yahoo「旅」朋友》

東京羽田機場秘密基地：JAL Sky Museum！日航工廠見學免費參觀飛機維修機庫

東京迪士尼海洋25週年慶典「Sparkling Jubilee」明年華麗登場！1月搶先首演、即睇6大重點活動

東京美食｜東京和牛壽喜燒「日山」必食推介！連續10年獲米芝蓮一星！免排隊、免日文、免日本電話預約攻略