名媛望族丨朱晨麗角色原來執二攤 演技造型均被一面倒留言喪插

TVB重播劇集《名媛望族》日前引起網絡上廣泛討論，唔少劇中場口成為全城熱話之外，劇中演員嘅演技亦成為網民熱門討論話題。劇集搵嚟劉松仁、韓馬利、楊茜堯（楊怡）、陳玉蓮、江美儀等實力派演員主演，唔少網民都話睇得好過癮；不過當時仲係新人嘅朱晨麗就被網民紛紛留言負評，仲話佢係成套劇嘅「唯一敗筆」。

當年只有25歲嘅朱晨麗喺劇中飾演鍾家媳婦季小由，除咗展開復仇大計，佢仲同鍾啟燊（馬國明飾）及金木水（吳卓羲飾）展開糾纏不清嘅三角戀。呢個角色當時係屬意由當家花旦陳法拉飾演，不過可惜佢因面癱及疲勞過度，所以辭演返美就醫。而TVB委以重任交由當時還未卸任嘅四料港姐冠軍朱晨麗「執二攤」頂替。《名媛望族》係朱晨麗嘅處女作，劉松仁亦曾公開表示佢當時好努力，承擔過多嘅壓力。

劇集重播後，唔少網民睇完朱晨麗嘅演出都給予負評，都認為佢演技生澀、咬字唔正及表情僵硬，再加上劇中造型唔討好及角色性格拖泥帶水，結果引起網民瘋狂留言一面倒喪插，例如「Sunlight啲咬字同演技」、「啲戲真係好到呢」、「朱晨麗真係好戲屎」「啲演技屎到同個角色一樣咁乞人、憎」、「睇小由做戲真係折磨」、「真係好乞人憎」、「個表情成嚿膠咁樣扮咩傷感啫？」、「破壞晒成套劇個Vibe」、「小由個造型好鬼醜」、「這髮型是得罪造型師嗎」及「小由個頭真係好肉酸」等等。

