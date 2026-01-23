專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
名媛望族劇情再引爆全城熱話 江美儀英文對白爆紅 與網民幽默互動：I go to school by bus
TVB劇集《名媛望族》於深夜時份重播，當年呢套劇集有唔少經典場景引起迴響，包括劉松仁與楊茜堯咬唇激戰、王浩信被劉松仁連環掌摑，以及江美儀以黑絲及性感內衣挑逗劉松仁等等。近日劇集重播，再次引爆全城熱話。其中一幕江美儀與劉松仁嘅爆發戲份於網絡上洗板，引起廣泛討論。
江美儀知道劉松仁要娶楊茜堯過門，於是怒斥劉松仁娶戲子，直言楊茜堯家底唔符合鍾家媳婦嘅要求：「大姐書香世代，二姐前清格格，我阿爸係銀行家。」劉松仁用英文鬧江美儀，江美儀就連續拋出3句英文對白還擊：「I don’t give a damn！」、「I’ll shout as I please!」、「As if I care!」。唔少網民都大讚呢幕好正並對佢嘅演技充滿好評，指佢既可演到三太優雅氣質，又做到高傲臭串嘅效果，更有網民留言表示：「學英文一定要搵江美儀 I don’t give a damn !」又有網民出PO詢問「江美儀玩唔玩threads」：「有冇可能集氣令佢黎threads互動，好似silly咁🤣🤣🤣 呢度好多粉絲不停loop緊佢啲對白 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣我當年睇呢套戲真係覺得佢做得好好 竟然當年攞唔到視后 佢呢個角色真係好深刻💲💲￼」成功引起江美儀真身留言：「thankyou」。以為只係禮貌地覆一句，點知江美儀不停現身回覆其他網民，內容更是以幽默語氣互動，例如：「其實我英文麻麻哋架 I go to school by bus My name is Siu Ming」，當網民表示「我好你小小 我識 I am a man I have a pen」，江美儀就搞笑回應，大讚對方係精英。有網民問到江美儀突然喺Threads爆紅有冇嚇親，江美儀則直言：「真係意想不到呀！🥰 」江美儀於《名媛望族》英文對白爆紅，更令TVB將江美儀過往多套劇集嘅英文對白串連成影片，並發布至社交平台。
