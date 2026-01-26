名媛望族｜王浩信朗誦悼亡母惹劉松仁江美儀嘴角失守 江美儀解畫偷笑真相

《名媛望族》截圖

TVB重播劇集《名媛望族》日前引起網絡上廣泛討論，繼江美儀喺與劉松仁嘅爆發戲份中，連續拋出3句英文對白引起迴響，王浩信於大太太韓瑪利病逝後嘅朗誦場口，再成為網絡熱話。日前，有網民表示喺大結局一集中，劉松仁及江美儀竟然偷笑王浩信。

網民所提到嘅劇情係大結局韓瑪利病逝出殯一幕，劇情講述二少爺王浩信面對大媽離去，便趕回家奔喪朗讀：「我在一個快樂的家庭裏長大，我有著三媽的疼愛，有著爸爸的照顧…」網民指，留意到當王浩信一開口，每位演員都似忍笑，企喺王浩信身旁嘅劉松仁及後排嘅江美儀都喺到偷笑，江美儀嘴角偷笑嗰陣又用手巾仔掩咀扮悲傷抹涕︰「本身王浩信朗誦，劉松仁已經笑到_街，後面江美儀忍笑，真係笑死我。」唔少網民都留言表示有留意到：「是不是哦～ 呢嘢嘴角失守了」、「全部人都忍緊笑」、「劉松仁忍笑x10000、江美儀忍笑x1000000、樓主笑聲x10000000000」、「王一開聲江美儀已攞絲巾揞口」等等；又有網民表示留名睇江美儀分享係唔係真係忍笑，江美儀則親自解畫，指其實係劇情需要：「係笑咗㗎，不過唔係忍唔住笑，而係聽到Jimmy（王浩信）朗誦諗番起之前嘅生活點滴，回顧過去一家人開心快樂嘅時光。」

《名媛望族》截圖

