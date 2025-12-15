精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
名媛望族 劇情懶人包︳楊怡首封視后之作 江美儀黑絲情挑劉松仁夠經典
第1集
廷亨揭穿子君身分
鍾卓萬是舊香港著名的華人大律師，剛出任輔政司的Mr Robertson亦透過檢控官Mr Patel邀約卓萬。卓萬的前朝格格二太太爾嫣，到中環欲找卓萬午膳，走到馬路邊時，她的珍珠頸鏈突然斷了，珍珠散落一地，一輛私家車上的華人富家子及一洋人無禮對待爾嫣，卓萬及時出現制止，還要求洋人用中文向爾嫣道歉。另一邊廂，卓萬的大太太顧心蘭與鍾三太太易懿芳在觀音廟等候良久不見爾嫣蹤影，火冒三丈。
卓萬到會所與Mr Robertson見面，曾爵士一同出現，並謂Mr Robertson希望卓萬出面說服華人商會停止抬高米價。卓萬長子啟燊正與一群年輕律師談論蓄婢制度，還指名道姓的說董廷亨虐待婢女，卓萬薄責兒子事隔多年仍死心不息想替廷亨的侍婢出頭。心蘭氣沖沖的從房間走出來，一時分神險些跌倒，氣結跌坐在樓梯級的心蘭指桑罵槐責雲姨做事沒分寸，卓萬見狀親自上樓梯扶起心蘭下來教訓爾嫣。啟燊與弟妹識趣離開大廳，弟弟啟燁卻提議躲在一旁，看父親如何擺平事件。心蘭請卓萬正視爾嫣沒往觀音廟祈福，卓萬提出罰爾嫣守齋十日，爾嫣卻主動提出守齋一個月。
市民搶購白米，身為華人商會主席的董廷亨，提議米商把米扣起，待市面上缺米，他們便抬高米價大賺一筆。卓萬表示米價暴漲，全港人心惶惶易弄至暴動，廷亨未肯讓步，卓萬暗示會與他爭主席之位。啟燊向父提議從上海等地運米來港，打破華人商會米商的壟斷，卓萬便著啟燊兄弟到上海處理，並安排啟燊在上海邀請著名的戲班來港表演為爾嫣慶生。上海冒升得最快的刀馬旦賽鳳凰約見啟燊，她欲開天索價，希望啟燊知難而退，豈料啟燊一口答應。
賽鳳凰原名康子君，其師母艷紅明言希望子君接受啟燊的邀請，而她的大師姐菲菲亦支持子君到香港，實現拜祭父母的心願。子君提早到香港，卻發現戲服被蟲蛀了，出外找人縫補時，仗義替酒店女工季小由討回公道，小由視子君為大恩人，當她知道其戲服被蟲蛀後，遂偷偷走進子君房間替她縫補，子君讚賞小由手工精細，同時提醒她不要輕易與人交心。
卓萬找到前宮廷御廚為爾嫣烹調出宮中珍味慶生，逗得爾嫣心花怒放，豈料卻被酒醉的廷亨破壞氣氛。子君在舞台上演出時，廷亨突然手持她的賣身契出現，指子君是他的家婢，欲把她帶走，子君情急下向啟燊叫喚「番薯大少救我」，啟燊終於認出子君……
第2集
卓萬拆穿木水假劫囚車
在回家的路上，爾嫣與卓萬談論子君，爾嫣看穿卓萬邀子君演出，其實是為逗華人商會創會元老關爺開心，她薄責廷亨借子君打擊卓萬殃及池魚。廷亨在文武廟公所要求主持公審子君，子君矢口否認自己是廷亨的侍婢，廷亨卻指子君手上有烙印為證，隨即拉起子君衣袖，使她無從抵賴，在旁一直試圖為子君解圍的啟燊亦無可奈何。子君拒跟廷亨回家，情急之下弄傷警察容達志。啟燊把握機會告子君襲警以留住她，警長郭三蝦不敢得罪啟燊，一時不知如何是好，此時洋人幫辦來到，下令即時扣押子君。啟燊到拘留所看望子君，她舊事重提，感激啟燊一再幫忙，並道出亡命天涯的經過。
子君坦言沒有怪啟燊，並表示明白當年他也未有能力救她是理解的，但現在啟燊已是一名律師，子君相信他定可救自己。啟燊大清早在房外等父親，請求他救子君，並指英國早已通過廢奴法案，香港是英國殖民地，亦已通過了俗稱妹仔法的法案，卓萬卻指法案雖已通過，但未刊憲，未算正式法例，父子爭論起來，最後卓萬指斥兒子作為律師太情緒化，不夠專業，啟燊無從辯駁。錦棠與艷紅正為戲班沒了台柱而心煩，艷紅提示女兒小杜鵑要有心理準備隨時頂上；小由知道子君曾被賣身的事，替子君擔心。
小由在街上高聲叫木水，木水是小由在廣州孤兒院的朋友，彼此關係猶如兄妹，亦以兄妹相稱，二人先後來了香港，為免小由擔心，木水一直隱瞞自己替幫會做事。木水把小由帶到達志的家，達志與祖母笑歡相依為命，當日木水從廣州來港，受過笑歡恩惠，所以亦視笑歡為自己祖母般尊敬。木水提出讓小由住在笑歡家的要求，笑歡答應。
啟燊帶同一份文件到會所欲見Mr Robertson，竟見卓萬也在；啟燊在律師樓等卓萬，對卓萬表示自己搜集簽名上書國會及理藩院，希望盡快把妹仔法案通過，更謂律師會中有九成人支持他，指卓萬與Mr Robertson需要正視。
啟燁提醒兄長對父親如此無禮是不敬，啟燊到父親辦公室，向父親道歉，但啟燊並未放棄爭取通過法案，卓萬不滿兒子聲討自己，下令啟燊停止談論下去。啟燁提議用唐人街的方法解決事情，啟燊一時摸不透啟燁所指是甚麼，原來啟燁出錢請木水劫囚車，但木水只一心做一場戲給啟燁看，藉以騙錢。卓萬識穿木水手段，但他不欲把事情鬧大，沒有向木水追究，但斥兩兒魯莽行事，不顧後果，險些斷送大好前程。
第3集
子君重獲自由
爾嫣得悉棋子一事後，不禁讚子君聰明看穿局勢，坦言若卓萬往見她，即表示認同子君聰明，她的目的便達到；若不見她，則代表卓萬愚蠢，參不透她的意思。卓萬往見子君，子君把握最後機會，軟硬兼施，據理力爭，可惜卓萬表現冷漠，更表示或許子君嫁給老人家亦非壞事，隨即轉身離開，子君徹底絕望，只有痛哭。達志為木水偷警車的事追究他，二人打起上來。回到達志家吃飯時，二人仍互不瞅睬。
大律師霍百鏘替子君辯護，結果子君只被輕判罰款十元，當庭釋放，子君須跟廷亨回家。廷亨命人拉子君走，在走廊上，卓萬突然出現，指子君非廷亨的婢女，廷亨不能帶她走……百鏘了解後，證實卓萬所言非虛，廷亨雖被氣得七竅生煙，亦無奈放棄子君，卓萬將昔日契約交還子君後轉身離開，啟燊聞言替子君高興，恭喜她終獲自由。
啟燊覺得父親很英明，卓萬把自己出其不意，不動聲色的部署詳細告知兒子，又指啟燊之前行事太魯莽。子君經過悉心打扮到律師樓找卓萬，多謝卓萬令她重獲自由，並表示儲夠錢後定會把買聘書的錢還給卓萬，卓萬卻表示自己不缺錢。
卓萬在言語上調戲子君，子君卻有被挑逗的感覺，卓萬要求子君再表演一次，演出完畢便互不拖欠。子君在卓萬辦公室門外遇啟燊，二人到露天咖啡座聚舊。子君表示自己離開香港到上海後，從遠房親戚處知道父母已過身，她後來與對方失去聯絡，無法得知父母安葬之處，未能一盡孝心拜祭雙親。啟燊答應代子君打聽親戚的下落。木水請笑歡把兩粒珍珠串成頸鏈，送給小由，並替她戴上，使她感到窩心。
木水因早前打錯另一幫會的人，被該幫會的袁叔上門追究，他早已準備一筆錢賠償給對方，但袁叔表示不夠，結果被袁叔用酒樽擊頭，當場頭破血流，小由剛好來到看見，被嚇得呆了，欲將珍珠交還，卻遭木水婉拒。懿芳一身性感打扮，成功吸引卓萬入房，卓萬之後回到心蘭房間，心蘭欲與他親熱，卓萬卻走到浴室洗澡。小由往看望木水傷勢，蟹嫂來追房租，木水表示過兩天再給她。
小由從昇平口中得知木水送贈的珍珠是真貨，提議用珍珠解木水燃眉之急，木水不肯。小由把補好的戲服送到後台給子君，問子君有沒有其他衣服給她縫補，她表示想賺多點錢幫輕她的五哥，子君遞了一些錢給小由，表示作為縫費用或是給她的五哥補身，小由感激子君一再幫忙。爾嫣知道卓萬為了關爺而要求子君再演出，而關爺亦看得甚高興。子君演出時看見卓萬與爾嫣不時交頭接耳，對自己所送秋波毫無反應……
第4集
廷亨被逼讓步
雷蟹問木水何來賠償給人的錢，懷疑他收數時偷偷扣起款項，木水表示錢是從啟燊處騙來的。木水在賭檔聽到有商家走私私煙，便向啟燊通風報信，作為假劫囚車的賠償。啟燊把消息告知父親，指如果消息是真，廷亨隨時身敗名裂。卓萬向廷亨暗示已知他利用商會貨船偷運私貨，並表示要與廷亨爭做商會主席。商會主席投票結果，廷亨獲全票當選，連卓萬也投了票給他，卓萬表示廷亨已調低米價，各取所需，皆大歡喜。
啟燊終於明白父親請子君來港演出，拉攏關爺其實只是一個姿態及手段，讓廷亨以為他很想做主席，逼他向政府妥協，減低米價，啟燊對父敬意再增。卓萬以優厚待遇邀戲班駐港演出一年，子君表示要考慮。卓萬贈子君一盒象棋，盒內暗藏一條鑽石頸鏈，作為對子君的補償，並指子君永遠是舞台上發光發亮的賽鳳凰，與手上的首飾一樣，永遠閃閃生輝，子君動容。懿芳代卓萬答應出席卓萬有股份的上海錦滬飯店重開的剪綵儀式，被卓萬斥責。
懿芳即時落淚撒嬌，指家中各人不開心都由她逗弄，她不開心卓萬卻從不哄她，卓萬便不再怪責她。心蘭打麻將時從友人口中知道，卓萬會與鍾太太到上海出席錦滬飯店重開的剪綵儀式而憤怒，她身為鍾太太竟然不知自己要跟丈夫到上海。懿芳主動向心蘭解釋，表示一心想給她一個驚喜，所以沒有告訴她。二人明知卓萬最想爾嫣與他同往上海，卻指爾嫣從來不願回上海，相信今次亦不會例外。
爾嫣回娘家探母親蘊善，母女見面氣氛總不和諧，言語間，爾嫣似仍埋怨蘊善當年棒打鴛鴦，令她與初戀情人日輝各散東西。蘊善則指爾嫣因為此事而多年來仍不肯陪卓萬到上海。心蘭與懿芳為上海之行準備，懿芳還問起上海有何好玩的地方，她隨口說一句可惜爾嫣不去上海，誰不知爾嫣竟表示可以考慮同行，卓萬驚喜。啟燊替子君查到父母安葬之處，是在一戶洋人寓所的花園內，戶主不肯讓子君入內，子君只好在屋外拜祭父母。
女戶主出來驅趕，啟燊向對方解釋，並指子君一片孝心，感動了女戶主。心蘭發現懿芳準備了跳舞鞋及晚禮服，拆穿懿芳由始至終都是想自己與卓萬往上海。懿芳指心蘭向來不出席應酬場合，又不懂跳舞，心蘭聞言表示自己可以學跳舞，謂自己才是名媒正娶的鍾太太，最有資格與丈夫跳第一隻舞。她又拿起懿芳的跳舞鞋穿上，勉強走了幾步便差點兒跌倒，懿芳上前扶她，結果雙雙倒在地上受傷。卓萬回家第一時間上前關心心蘭的傷勢，懿芳呷醋，也爭相要卓萬關心。
醫生指心蘭腳傷須休養一至兩星期，心蘭已沒可能到上海，便以照顧子女為由命懿芳也留下，卓萬見太太們不同往，表示要取消行程，啟燁看出父親的失望，便替卓萬找出冠冕堂皇的理由，讓他與爾嫣到上海，並表示自己會好好照顧心蘭及懿芳。
子君在報上看到卓萬到上海剪綵的消息，打算到酒店把鑽石鏈還給卓萬，她在酒店遇上洋婦問路，她啞口無言，幸啟燊經過替她解圍。子君無意中發現卓萬與爾嫣共舞，不禁駐足觀看……
第5集
酒醉卓萬強吻子君
卓萬與爾嫣跳舞時，突然拿出一盒首飾，爾嫣一看，那是十多年前卓萬第一次送給她的襟針，當時她不肯收下，卓萬把襟針一直保留，爾嫣感動。卓萬更下跪請爾嫣把襟針收下。在樓上的子君看到這一幕，既羨且妒。子君晚上看鑽石鏈，回想卓萬哄爾嫣的情況，明白卓萬並非用錢買女人，而是用心思攫取女人的心。子君早上到酒店答覆卓萬的邀請，把卓萬與爾嫣恩愛的情況都看在眼裏。
卓萬請子君陪爾嫣到處遊覽，子君略述行程，爾嫣聽到方塔，即提出先到那兒逛逛。爾嫣重遊方塔，想起當年與日輝的甜蜜片段。日輝剛好也來到方塔緬懷往事，卻未與爾嫣碰上。日輝不慎遺下了當年爾嫣贈他的古錢，子君拾起古錢，相信是日輝之物，但日輝已走遠，無法叫住他取回。爾嫣看見古錢，問子君有否看到古錢是誰人跌下的，子君指那人剛剛走了，爾嫣即追上前，才走了兩步，回復理智，便停下腳步。
學祈發現申請加入華人商會的表格中，有日輝的履歷，他剛從倫敦回到上海。爾嫣知道卓萬喜歡騎馬，買了騎馬裝，卓萬為爾嫣花心思逗他而高興。子君表示應把古錢交給爾嫣處置，爾嫣透露古錢是當年其母交給她，可保平安。卓萬故意以合作生意為由，安排日輝盡快往倫敦，日輝喜獲大生意，未想到卓萬是為了避免他與爾嫣碰面。
卓萬回到酒店房間，爾嫣拆穿他見過日輝，她更懷疑卓萬曾查過她的事。卓萬坦承結婚之前查過。卓萬謂自己一直等爾嫣，等到她今天終於肯與他來上海，肯收下當年拒絕過的禮物，以為爾嫣的心真正完完全全屬於他。卓萬認為爾嫣仍未放下日輝，爾嫣卻謂早已放下。二人你一言我一語，互不讓步，卓萬最終拂袖而去。子君發現卓萬獨個兒在飲酒，卓萬請她陪自己飲酒，終飲至大醉，但不肯回爾嫣房間，命人開另一房間給他。子君扶卓萬到房中，卓萬拉住子君，把她擁入懷中，更強吻了子君，然後又似醉似醒的喃喃自語，說女人心，海底針。
子君看到醉倒的卓萬，感嘆即使卓萬吸引她，她亦不可以怎樣。卓萬翌日醒來，看見子君在紙上寫「女人心，海底針；男人心，難辨真」。吃早餐時，爾嫣表示不知卓萬在哪兒，指卓萬昨晚沒有回房睡。卓萬來到，爾嫣態度冷淡，啟燊不知道發生了甚麼事，但未敢追問。倫敦來的電報通知卓萬獲英皇頒贈OBE勳銜，各人準備為他大肆慶祝。心蘭見懿芳仍氣她，借給子女講故事提醒懿芳，若二人相爭，只會讓爾嫣得利，又命下人給懿芳送上補湯，懿芳接受。
懿芳教心蘭跳舞，讓心蘭在慶祝酒會上與卓萬跳第一隻舞。卓萬等回家，眾人發現他並未與爾嫣同行，從神情中猜想二人在冷戰。爾嫣回娘家，表示她與卓萬互不想見到對方，欲留在娘家住幾天，蘊善勸她與丈夫和好，爾嫣覺得自己沒錯，只是卓萬小器，蘊善指那代表卓萬緊張她。卓萬親自拿首飾到爾嫣睡房，下人表示爾嫣已睡覺，卓萬誤會她存心拒見，氣著往看子君排練，子君有意無意的向他送秋波……
