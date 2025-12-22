名媛望族 劇情懶人包︳楊怡首封視后之作 江美儀黑絲情挑劉松仁夠經典

名媛望族

第1集

廷亨揭穿子君身分

鍾卓萬是舊香港著名的華人大律師，剛出任輔政司的Mr Robertson亦透過檢控官Mr Patel邀約卓萬。卓萬的前朝格格二太太爾嫣，到中環欲找卓萬午膳，走到馬路邊時，她的珍珠頸鏈突然斷了，珍珠散落一地，一輛私家車上的華人富家子及一洋人無禮對待爾嫣，卓萬及時出現制止，還要求洋人用中文向爾嫣道歉。另一邊廂，卓萬的大太太顧心蘭與鍾三太太易懿芳在觀音廟等候良久不見爾嫣蹤影，火冒三丈。

卓萬到會所與Mr Robertson見面，曾爵士一同出現，並謂Mr Robertson希望卓萬出面說服華人商會停止抬高米價。卓萬長子啟燊正與一群年輕律師談論蓄婢制度，還指名道姓的說董廷亨虐待婢女，卓萬薄責兒子事隔多年仍死心不息想替廷亨的侍婢出頭。心蘭氣沖沖的從房間走出來，一時分神險些跌倒，氣結跌坐在樓梯級的心蘭指桑罵槐責雲姨做事沒分寸，卓萬見狀親自上樓梯扶起心蘭下來教訓爾嫣。啟燊與弟妹識趣離開大廳，弟弟啟燁卻提議躲在一旁，看父親如何擺平事件。心蘭請卓萬正視爾嫣沒往觀音廟祈福，卓萬提出罰爾嫣守齋十日，爾嫣卻主動提出守齋一個月。

市民搶購白米，身為華人商會主席的董廷亨，提議米商把米扣起，待市面上缺米，他們便抬高米價大賺一筆。卓萬表示米價暴漲，全港人心惶惶易弄至暴動，廷亨未肯讓步，卓萬暗示會與他爭主席之位。啟燊向父提議從上海等地運米來港，打破華人商會米商的壟斷，卓萬便著啟燊兄弟到上海處理，並安排啟燊在上海邀請著名的戲班來港表演為爾嫣慶生。上海冒升得最快的刀馬旦賽鳳凰約見啟燊，她欲開天索價，希望啟燊知難而退，豈料啟燊一口答應。

賽鳳凰原名康子君，其師母艷紅明言希望子君接受啟燊的邀請，而她的大師姐菲菲亦支持子君到香港，實現拜祭父母的心願。子君提早到香港，卻發現戲服被蟲蛀了，出外找人縫補時，仗義替酒店女工季小由討回公道，小由視子君為大恩人，當她知道其戲服被蟲蛀後，遂偷偷走進子君房間替她縫補，子君讚賞小由手工精細，同時提醒她不要輕易與人交心。

卓萬找到前宮廷御廚為爾嫣烹調出宮中珍味慶生，逗得爾嫣心花怒放，豈料卻被酒醉的廷亨破壞氣氛。子君在舞台上演出時，廷亨突然手持她的賣身契出現，指子君是他的家婢，欲把她帶走，子君情急下向啟燊叫喚「番薯大少救我」，啟燊終於認出子君……

第2集

卓萬拆穿木水假劫囚車

在回家的路上，爾嫣與卓萬談論子君，爾嫣看穿卓萬邀子君演出，其實是為逗華人商會創會元老關爺開心，她薄責廷亨借子君打擊卓萬殃及池魚。廷亨在文武廟公所要求主持公審子君，子君矢口否認自己是廷亨的侍婢，廷亨卻指子君手上有烙印為證，隨即拉起子君衣袖，使她無從抵賴，在旁一直試圖為子君解圍的啟燊亦無可奈何。子君拒跟廷亨回家，情急之下弄傷警察容達志。啟燊把握機會告子君襲警以留住她，警長郭三蝦不敢得罪啟燊，一時不知如何是好，此時洋人幫辦來到，下令即時扣押子君。啟燊到拘留所看望子君，她舊事重提，感激啟燊一再幫忙，並道出亡命天涯的經過。

子君坦言沒有怪啟燊，並表示明白當年他也未有能力救她是理解的，但現在啟燊已是一名律師，子君相信他定可救自己。啟燊大清早在房外等父親，請求他救子君，並指英國早已通過廢奴法案，香港是英國殖民地，亦已通過了俗稱妹仔法的法案，卓萬卻指法案雖已通過，但未刊憲，未算正式法例，父子爭論起來，最後卓萬指斥兒子作為律師太情緒化，不夠專業，啟燊無從辯駁。錦棠與艷紅正為戲班沒了台柱而心煩，艷紅提示女兒小杜鵑要有心理準備隨時頂上；小由知道子君曾被賣身的事，替子君擔心。

小由在街上高聲叫木水，木水是小由在廣州孤兒院的朋友，彼此關係猶如兄妹，亦以兄妹相稱，二人先後來了香港，為免小由擔心，木水一直隱瞞自己替幫會做事。木水把小由帶到達志的家，達志與祖母笑歡相依為命，當日木水從廣州來港，受過笑歡恩惠，所以亦視笑歡為自己祖母般尊敬。木水提出讓小由住在笑歡家的要求，笑歡答應。

啟燊帶同一份文件到會所欲見Mr Robertson，竟見卓萬也在；啟燊在律師樓等卓萬，對卓萬表示自己搜集簽名上書國會及理藩院，希望盡快把妹仔法案通過，更謂律師會中有九成人支持他，指卓萬與Mr Robertson需要正視。

啟燁提醒兄長對父親如此無禮是不敬，啟燊到父親辦公室，向父親道歉，但啟燊並未放棄爭取通過法案，卓萬不滿兒子聲討自己，下令啟燊停止談論下去。啟燁提議用唐人街的方法解決事情，啟燊一時摸不透啟燁所指是甚麼，原來啟燁出錢請木水劫囚車，但木水只一心做一場戲給啟燁看，藉以騙錢。卓萬識穿木水手段，但他不欲把事情鬧大，沒有向木水追究，但斥兩兒魯莽行事，不顧後果，險些斷送大好前程。

第3集

子君重獲自由

爾嫣得悉棋子一事後，不禁讚子君聰明看穿局勢，坦言若卓萬往見她，即表示認同子君聰明，她的目的便達到；若不見她，則代表卓萬愚蠢，參不透她的意思。卓萬往見子君，子君把握最後機會，軟硬兼施，據理力爭，可惜卓萬表現冷漠，更表示或許子君嫁給老人家亦非壞事，隨即轉身離開，子君徹底絕望，只有痛哭。達志為木水偷警車的事追究他，二人打起上來。回到達志家吃飯時，二人仍互不瞅睬。

大律師霍百鏘替子君辯護，結果子君只被輕判罰款十元，當庭釋放，子君須跟廷亨回家。廷亨命人拉子君走，在走廊上，卓萬突然出現，指子君非廷亨的婢女，廷亨不能帶她走……百鏘了解後，證實卓萬所言非虛，廷亨雖被氣得七竅生煙，亦無奈放棄子君，卓萬將昔日契約交還子君後轉身離開，啟燊聞言替子君高興，恭喜她終獲自由。

啟燊覺得父親很英明，卓萬把自己出其不意，不動聲色的部署詳細告知兒子，又指啟燊之前行事太魯莽。子君經過悉心打扮到律師樓找卓萬，多謝卓萬令她重獲自由，並表示儲夠錢後定會把買聘書的錢還給卓萬，卓萬卻表示自己不缺錢。

卓萬在言語上調戲子君，子君卻有被挑逗的感覺，卓萬要求子君再表演一次，演出完畢便互不拖欠。子君在卓萬辦公室門外遇啟燊，二人到露天咖啡座聚舊。子君表示自己離開香港到上海後，從遠房親戚處知道父母已過身，她後來與對方失去聯絡，無法得知父母安葬之處，未能一盡孝心拜祭雙親。啟燊答應代子君打聽親戚的下落。木水請笑歡把兩粒珍珠串成頸鏈，送給小由，並替她戴上，使她感到窩心。

木水因早前打錯另一幫會的人，被該幫會的袁叔上門追究，他早已準備一筆錢賠償給對方，但袁叔表示不夠，結果被袁叔用酒樽擊頭，當場頭破血流，小由剛好來到看見，被嚇得呆了，欲將珍珠交還，卻遭木水婉拒。懿芳一身性感打扮，成功吸引卓萬入房，卓萬之後回到心蘭房間，心蘭欲與他親熱，卓萬卻走到浴室洗澡。小由往看望木水傷勢，蟹嫂來追房租，木水表示過兩天再給她。

小由從昇平口中得知木水送贈的珍珠是真貨，提議用珍珠解木水燃眉之急，木水不肯。小由把補好的戲服送到後台給子君，問子君有沒有其他衣服給她縫補，她表示想賺多點錢幫輕她的五哥，子君遞了一些錢給小由，表示作為縫費用或是給她的五哥補身，小由感激子君一再幫忙。爾嫣知道卓萬為了關爺而要求子君再演出，而關爺亦看得甚高興。子君演出時看見卓萬與爾嫣不時交頭接耳，對自己所送秋波毫無反應……

第4集

廷亨被逼讓步

雷蟹問木水何來賠償給人的錢，懷疑他收數時偷偷扣起款項，木水表示錢是從啟燊處騙來的。木水在賭檔聽到有商家走私私煙，便向啟燊通風報信，作為假劫囚車的賠償。啟燊把消息告知父親，指如果消息是真，廷亨隨時身敗名裂。卓萬向廷亨暗示已知他利用商會貨船偷運私貨，並表示要與廷亨爭做商會主席。商會主席投票結果，廷亨獲全票當選，連卓萬也投了票給他，卓萬表示廷亨已調低米價，各取所需，皆大歡喜。

啟燊終於明白父親請子君來港演出，拉攏關爺其實只是一個姿態及手段，讓廷亨以為他很想做主席，逼他向政府妥協，減低米價，啟燊對父敬意再增。卓萬以優厚待遇邀戲班駐港演出一年，子君表示要考慮。卓萬贈子君一盒象棋，盒內暗藏一條鑽石頸鏈，作為對子君的補償，並指子君永遠是舞台上發光發亮的賽鳳凰，與手上的首飾一樣，永遠閃閃生輝，子君動容。懿芳代卓萬答應出席卓萬有股份的上海錦滬飯店重開的剪綵儀式，被卓萬斥責。

懿芳即時落淚撒嬌，指家中各人不開心都由她逗弄，她不開心卓萬卻從不哄她，卓萬便不再怪責她。心蘭打麻將時從友人口中知道，卓萬會與鍾太太到上海出席錦滬飯店重開的剪綵儀式而憤怒，她身為鍾太太竟然不知自己要跟丈夫到上海。懿芳主動向心蘭解釋，表示一心想給她一個驚喜，所以沒有告訴她。二人明知卓萬最想爾嫣與他同往上海，卻指爾嫣從來不願回上海，相信今次亦不會例外。

爾嫣回娘家探母親蘊善，母女見面氣氛總不和諧，言語間，爾嫣似仍埋怨蘊善當年棒打鴛鴦，令她與初戀情人日輝各散東西。蘊善則指爾嫣因為此事而多年來仍不肯陪卓萬到上海。心蘭與懿芳為上海之行準備，懿芳還問起上海有何好玩的地方，她隨口說一句可惜爾嫣不去上海，誰不知爾嫣竟表示可以考慮同行，卓萬驚喜。啟燊替子君查到父母安葬之處，是在一戶洋人寓所的花園內，戶主不肯讓子君入內，子君只好在屋外拜祭父母。

女戶主出來驅趕，啟燊向對方解釋，並指子君一片孝心，感動了女戶主。心蘭發現懿芳準備了跳舞鞋及晚禮服，拆穿懿芳由始至終都是想自己與卓萬往上海。懿芳指心蘭向來不出席應酬場合，又不懂跳舞，心蘭聞言表示自己可以學跳舞，謂自己才是名媒正娶的鍾太太，最有資格與丈夫跳第一隻舞。她又拿起懿芳的跳舞鞋穿上，勉強走了幾步便差點兒跌倒，懿芳上前扶她，結果雙雙倒在地上受傷。卓萬回家第一時間上前關心心蘭的傷勢，懿芳呷醋，也爭相要卓萬關心。

醫生指心蘭腳傷須休養一至兩星期，心蘭已沒可能到上海，便以照顧子女為由命懿芳也留下，卓萬見太太們不同往，表示要取消行程，啟燁看出父親的失望，便替卓萬找出冠冕堂皇的理由，讓他與爾嫣到上海，並表示自己會好好照顧心蘭及懿芳。

子君在報上看到卓萬到上海剪綵的消息，打算到酒店把鑽石鏈還給卓萬，她在酒店遇上洋婦問路，她啞口無言，幸啟燊經過替她解圍。子君無意中發現卓萬與爾嫣共舞，不禁駐足觀看……

第5集

酒醉卓萬強吻子君

卓萬與爾嫣跳舞時，突然拿出一盒首飾，爾嫣一看，那是十多年前卓萬第一次送給她的襟針，當時她不肯收下，卓萬把襟針一直保留，爾嫣感動。卓萬更下跪請爾嫣把襟針收下。在樓上的子君看到這一幕，既羨且妒。子君晚上看鑽石鏈，回想卓萬哄爾嫣的情況，明白卓萬並非用錢買女人，而是用心思攫取女人的心。子君早上到酒店答覆卓萬的邀請，把卓萬與爾嫣恩愛的情況都看在眼裏。

卓萬請子君陪爾嫣到處遊覽，子君略述行程，爾嫣聽到方塔，即提出先到那兒逛逛。爾嫣重遊方塔，想起當年與日輝的甜蜜片段。日輝剛好也來到方塔緬懷往事，卻未與爾嫣碰上。日輝不慎遺下了當年爾嫣贈他的古錢，子君拾起古錢，相信是日輝之物，但日輝已走遠，無法叫住他取回。爾嫣看見古錢，問子君有否看到古錢是誰人跌下的，子君指那人剛剛走了，爾嫣即追上前，才走了兩步，回復理智，便停下腳步。

學祈發現申請加入華人商會的表格中，有日輝的履歷，他剛從倫敦回到上海。爾嫣知道卓萬喜歡騎馬，買了騎馬裝，卓萬為爾嫣花心思逗他而高興。子君表示應把古錢交給爾嫣處置，爾嫣透露古錢是當年其母交給她，可保平安。卓萬故意以合作生意為由，安排日輝盡快往倫敦，日輝喜獲大生意，未想到卓萬是為了避免他與爾嫣碰面。

卓萬回到酒店房間，爾嫣拆穿他見過日輝，她更懷疑卓萬曾查過她的事。卓萬坦承結婚之前查過。卓萬謂自己一直等爾嫣，等到她今天終於肯與他來上海，肯收下當年拒絕過的禮物，以為爾嫣的心真正完完全全屬於他。卓萬認為爾嫣仍未放下日輝，爾嫣卻謂早已放下。二人你一言我一語，互不讓步，卓萬最終拂袖而去。子君發現卓萬獨個兒在飲酒，卓萬請她陪自己飲酒，終飲至大醉，但不肯回爾嫣房間，命人開另一房間給他。子君扶卓萬到房中，卓萬拉住子君，把她擁入懷中，更強吻了子君，然後又似醉似醒的喃喃自語，說女人心，海底針。

子君看到醉倒的卓萬，感嘆即使卓萬吸引她，她亦不可以怎樣。卓萬翌日醒來，看見子君在紙上寫「女人心，海底針；男人心，難辨真」。吃早餐時，爾嫣表示不知卓萬在哪兒，指卓萬昨晚沒有回房睡。卓萬來到，爾嫣態度冷淡，啟燊不知道發生了甚麼事，但未敢追問。倫敦來的電報通知卓萬獲英皇頒贈OBE勳銜，各人準備為他大肆慶祝。心蘭見懿芳仍氣她，借給子女講故事提醒懿芳，若二人相爭，只會讓爾嫣得利，又命下人給懿芳送上補湯，懿芳接受。

懿芳教心蘭跳舞，讓心蘭在慶祝酒會上與卓萬跳第一隻舞。卓萬等回家，眾人發現他並未與爾嫣同行，從神情中猜想二人在冷戰。爾嫣回娘家，表示她與卓萬互不想見到對方，欲留在娘家住幾天，蘊善勸她與丈夫和好，爾嫣覺得自己沒錯，只是卓萬小器，蘊善指那代表卓萬緊張她。卓萬親自拿首飾到爾嫣睡房，下人表示爾嫣已睡覺，卓萬誤會她存心拒見，氣著往看子君排練，子君有意無意的向他送秋波……

第6集

卓萬在劇院外等候子君，並因子君的打扮而換上一輛白色的新車，在咖啡廳與子君跳舞時，突然邀請她出席自己獲頒勳章的慶祝會。子君為此努力學西洋舞，以防卓萬邀她跳舞時在人前出醜。慶祝會上，心蘭與懿芳看見啟燊與子君在一起，以為啟燊邀請子君到來。關爺未見爾嫣，問卓萬她是否仍在打扮，卓萬表示爾嫣應很快到來，卻不動聲色的以目光搜尋爾嫣蹤影。

爾嫣不欲出席酒會，蘊善卻指她身為鍾家女人必須現身，否則別人會以為她失寵，而萬一惹怒了卓萬，隨時會被冷落。爾嫣仍氣卓萬，故不肯先認低威，蘊善提醒女兒若不出去，只會令心蘭及懿芳坐享漁人之利。心蘭與懿芳對子君冷嘲熱諷，指子君不自量力，與啟燊一起別有用心。卓萬來到澄清子君是經他邀請而來，此時舞曲響起，卓萬邀子君與他跳第一隻舞。二人在舞台中翩翩起舞，子君受寵若驚，卻不知卓萬其實在搜尋爾嫣芳蹤。卓萬瞥見爾嫣，發覺她一點醋意也沒有，心中有氣，故意把子君拉近自己並抱緊她，子君頓感面紅心跳。誰知爾嫣突然暈倒，卓萬見狀竟即急步向爾嫣奔去，把爾嫣抱回房間，被遺下的子君當場呆住。蘊善以不友善的態度對子君表示，希望子君認清楚自己身分，重申她只是卓萬利用來刺激爾嫣的一隻棋子。卓萬一直留在爾嫣身旁，直至翌晨爾嫣醒來，卓萬輕按爾嫣前額，發覺她的燒已退，欲往請醫生來，爾嫣拉住卓萬，二人和好如初。

卓萬陪爾嫣一同到樓下吃早餐時，各人已在等候，心蘭與懿芳看得又羨又妒，懿芳更在說話間流露醋意。浩頤提起子君這晚在港首場公演，問誰會前往欣賞，啟燊表示有重要約會，爾嫣向心蘭表示弟弟爾熹從日本學成回國，晚上回娘家用膳。子君為酒會上發生的事氣上心頭，但仍加緊練功，表示首場公演不容有失。子君相信卓萬對自己有意思，否則不會把她抱得緊緊地跳舞，認為自己欠的只是一個機會，故決心要把晚上的演出做到最好，要卓萬對她另眼相看。到場觀看子君演出的只有浩頤，卓萬送了女兒到劇院後，便到蘊善家接爾嫣。

子君往卓萬常到的咖啡廳希望碰上卓萬，卻只見爾嫣在場，爾嫣因卓萬臨時失約而借題發揮，表示要做鍾卓萬的姨太太一定要學會忍，並要想清楚能否接受與其他女人同侍一夫，若無這種器量，便應及早抽身，雖然爾嫣語氣溫和，但子君感覺卻有如被摑了一巴似的。子君不甘心被卓萬利用，問菲菲有沒有辦法聯絡到之前訪問她的記者，表示想見對方。蘊善與爾熹到鍾家拜候，卓萬答應讓爾熹到自己的商行工作。

卓萬與啟燁在露台飲酒，啟燁在意父親讓爾熹到公司工作，卓萬卻表示只要啟燁好學不放鬆，爾熹是沒可能超越他的，提他與爾熹好好相處。爾熹感覺到啟燁的不友善，對啟燁表示彼此都是渴望出人頭地的人，故應該是戰友，啟燁終被說服，二人漸漸變得投契。木水發高燒，昇平和小由向雷蟹借錢給木水看醫生，雷蟹謂若小由收到一筆爛帳，便用來借給木水醫病。小由走到煙館，險被人侵犯，木水及時來到救了她，二人逃至一街角，木水終告不支倒地……

第7集

啟燊把木水送到醫院醫治，啟燊向小由表示木水是他的朋友，不打算要他還醫藥費。木水醒來知道了，卻表明不願與啟燊有任何轇轕。懿芳代表婦女會主持慈善派米活動，她為等記者影相，遲遲未派米，在現場維持秩序的達志及樹芬認為懿芳沽名釣譽。有老人家在寒天中等候多時致身體不適，浩頤上前慰問，並要求懿芳及啟燁盡快派米。懿芳本欲堅持等記者到齊才開始，但看見現場情況，擔心出亂子，只好開始派米。市民一湧而上，把浩頤推倒，達志扶起她，反被啟燁斥他沒好好保護浩頤。三蝦向達志施壓，要達志必須向鍾家道歉。達志無奈到鍾家，懿芳出言侮辱，達志不甘示弱還擊，卓萬回家聽到達志的話，憤然趕達志離開。

各人看到卓萬與子君關係曖昧的報道，懿芳追問卓萬，被卓萬輕易帶過。卓萬與子君見面，揭穿是子君故意製造的緋聞，子君坦言不忿成為卓萬為了與姨太太和好的棋子。卓萬指子君以為自己可以影響他與爾嫣的關係，是子君自視過高，重申與她只是老闆與大老倌的關係，並為自己的熱情而令子君誤會致歉。

子君走在石板路上，鞋跟突然斷了，十分狼狽，碰巧百鏘的車子經過。百鏘請子君上車，謂她有條件飛上枝頭，只要她懂得跟誰出席社交場合，隨即邀請子君做他的舞伴。

華人商會向會員介紹的新成員齊日輝，日輝在散會後向卓萬表示明白卓萬因何不想他留在香港發展，但表示自己與爾嫣光明正大。卓萬邀請日輝晚上到家中作客，令爾嫣驚訝，懿芳注意到爾嫣與日輝均表現得有點不自在，對二人關係感到興趣。日輝邀請卓萬出席他的酒會，卓萬即時婉拒，但日輝表示若卓萬出席，他會較容易邀請到其他官商名流，卓萬只好把請柬收下。小由為答謝啟燊，邀啟燊到家中晚飯。小由表示想找工作，決定找子君幫忙，子君答應讓小由為戲班煮飯。小由又向子君表示啟燊想見她，並指啟燊很重視子君這個朋友。爾嫣想起日輝的酒會，決定獨自前往。

爾嫣到了酒會現場，日輝正在演講，她聽到日輝過去的辛酸經歷，話說日輝到金山後，曾與當時的老闆被困礦洞，在他覺得支持不住的時候，在衣袋中觸摸到爾嫣贈他的古錢，他想起曾對爾嫣許下要照顧她一生一世的承諾，立即燃起求生的意志，結果最終能逃出生天，爾嫣流下了感動的眼淚。日輝被現場嘉賓問及他是否已實現他的承諾時，他表示自己錯過了最佳時機，只有祝福對方。日輝發現爾嫣的芳蹤，立即上前，爾嫣卻急步離開。

第8集

日輝看見爾嫣便追出來，爾嫣匆忙中跌了手帕，剛好被日輝拾起。爾嫣避無可避，勉強與日輝交談幾句，又怕被日輝看見自己的淚眼，倉促離開。 子君以百鏘女伴的身分出現酒會，對卓萬態度冷淡，又以英語交談，令卓萬眼前一亮。子君在洗手間遇爾嫣，發覺爾嫣眼紅紅，覺得好奇。她在走廊又遇卓萬，卓萬提示她在社交場合不宜說英語，否則會被人誤會是交際花。子君反提醒卓萬盡快接走爾嫣，否則恐漂亮的爾嫣會被誤會是交際花。

卓萬聽到爾嫣出席了酒會，面色一沉。百鏘看出卓萬在意子君，也看出子君用激將法引卓萬注意，他表示自己成全了子君，提示子君欠他一個人情。卓萬回家即問爾嫣出席酒會的事，爾嫣表示自己應親眼見證日輝這位好朋友的成功，為日輝有今天的成就而替他開心。卓萬指爾嫣替朋友高興應很開心，但爾嫣卻表現傷心，更謂哀傷之情是難以掩飾到的，二人展開冷戰。

爾嫣回娘家，蘊善直指爾嫣對日輝餘情未了，又指女兒十多年來一直怪她當年棒打鴛鴦。爾嫣反駁說自己與日輝光明正大，現只以知己相交，請母親不要冤枉好人。蘊善提醒爾嫣，是她自己捱不到窮，爾嫣想起當年母親找她，她是故意讓母親找到的。蘊善又勸女兒如覺得自己當日辜負了日輝而內疚，便應珍惜眼前人，不要哭哭啼啼。啟燁看見管家一早把餐車推進卓萬書房覺得好奇，卓萬表示前一晚見到不想見的人影響了胃口，致一整晚沒吃東西。啟燁看見卓萬把日輝的請柬扔進垃圾桶，心裡在猜度。

啟燁向爾熹打聽爾嫣與日輝的往事，他認為日輝會影響父親與爾嫣的關係。笑歡及涼茶舖的茶叔險被英軍的車撞倒，二人也告受傷，笑歡更當場暈倒。醫生表示二人的手術及輸血費用約需一百元。達志、木水想辦法籌錢，木水向大爛成提前收數；達志向三蝦要求分一份收規錢。小由亦找子君幫忙，但未見子君，卻因艷紅一句長貧難顧而無奈離開，小由惟有向街坊籌錢。護士表示笑歡與茶叔被調往羈留病房，二人被英軍控告破壞公物。

小由到律師樓求卓萬救笑歡及茶叔，卓萬看過檢控信後表示無能為力。啟燊到達志家了解事件的詳情，回家聽取父親意見，卓萬認為英軍橫行多年，像笑歡、茶叔的事會陸續發生。啟燊認為應盡力為窮人爭取權益，卓萬不反對啟燊的做法，並提醒他須注意的地方。啟燁向日輝表示萬恆行接到政府的工程，需要有信譽的供應商提供水泥，提出與日輝合作，日輝覺得風險大，未肯接受，爾熹指日輝是爾嫣的朋友，希望日輝幫忙，日輝便答應。爾嫣從爾熹口中得知他們與日輝的公司合作，但沒有詳加追問。卓萬陪懿芳出席銀行的慈善拍賣會，發現子君把他所贈的棋子及鑽石鏈捐出，懿芳好奇子君只是老倌一名，何來如此名貴的首飾，後以高價投得棋子及鑽石鏈。卓萬到金舞台觀看子君的演出，子君發現卓萬在台下，故意不看他，讓卓萬感受被冷落的滋味……

第9集

卓萬欲見子君，子君卻表示正在卸妝不便見客，卓萬便在門外等候。小由擔心子君得失卓萬，子君卻謂要為自己一生幸福賭一鋪，要卓萬知道她對他有多重要。百鏘求見，子君隨百鏘離開，卓萬表示自己一直等子君，子君卻說自己沒有要求卓萬等候。啟燊替笑歡及茶叔打贏了官司，Mr Robertson不滿啟燊向英軍要求賠償，請曾爵士出面與卓萬交涉。卓萬回家問啟燊為何要向軍部提出民事索償，啟燊表示只是為當事人爭取合理賠償。

卓萬提醒他，香港是英國的殖民地，英國人是不會為正義而不幫自己人的。又指笑歡與茶叔現時最需要的，是經濟上的支持。啟燊給笑歡和茶叔一筆錢作醫藥費及賠償，木水與達志不滿，甚至懷疑啟燊與英軍作枱底交易，啟燊表示案件涉及英軍便即涉及政治考慮，訴訟會沒完沒了，選擇庭外和解則肯定可爭取到醫藥費及合理賠償。木水及達志不忿，要求討回公道，茶叔則寧把錢收下，了卻事件。

小由相信啟燊已盡力。啟燁表示日輝的水泥中摻雜了石粉，日輝親自檢查驗證，發現水泥果然出了問題。爾熹與爾嫣見面時透露日輝供應的水泥出了事，須賠償大筆款項，爾嫣指日輝做事謹慎，不明他為何會如此疏忽。日輝遇卓萬，他認定水泥出事是卓萬所為，並謂調查到他的貨運到香港後，由啟燁的舊司機負責運送，肯定是在運送途中做了手腳。卓萬質問啟燁，啟燁承認想為父出氣，卓萬斥啟燁不應用卑鄙手段。

啟燁擔心日輝會追究，卓萬表示若他有證據，啟燁早已被捕，並要兒子肯定事情做得乾淨利落。到書房找卓萬的爾嫣聽到父子倆的部分對話，以為卓萬以卑鄙手段對付日輝，卓萬否認。

卓萬再到舞台外等子君，表示想子君陪他，子君未有停下腳步，卓萬用棋子擲向子君，要求子君陪他。卓萬駕車與子君到了市郊的別墅，子君拿起卓萬的酒大口大口的飲，卓萬直指子君愛上他，要求子君再次收下棋子及鑽石鏈，子君把之扔進垃圾桶內。卓萬把棋子拾起來，強要塞回給子君，糾纏中二人再也沒法按住彼此的激情，發生了關係。子君翌晨醒來，看見卓萬在露台，便靜靜的從後擁緊卓萬，豈料卓萬大反應的掙開，子君發現卓萬在想爾嫣，本來幸福的感覺一下子被粉碎。子君離開別墅，但因身處市郊，沒法拒絕卓萬送她回市區。卓萬駕車回到市中心時，被日輝看見。懿芳發現卓萬的西裝上有香水氣味，懷疑卓萬一夜未返是與子君在一起。

卓萬問爾嫣是否覺得誤會了他，爾嫣不語，二人冷戰繼續；菲菲安慰子君，子君卻借酒澆愁。爾嫣與日輝見面，把一個裝了鈔票的信封交給他，以卓萬因她而耍手段令日輝賠本的事向日輝道歉，但日輝指他所見到的與爾嫣所想的不同，他把看見卓萬大清早與子君一起的事告知爾嫣，又表示自己對爾嫣許下的承諾依然有效，要求爾嫣與他一起回英國。爾嫣離開，日輝追上，爾嫣說出當年自己捱不了窮日子，才故意讓母親找到，日輝愕然……

第10集

爾嫣遲了回家，各人等候她晚飯，懿芳不忿爾嫣不守家規。小由送點心給卓萬，卓萬命她把點心送給啟燊，剛好啟燊正與Ali研究案情，愛華表示卓萬多年前曾有一類似案件，啟燊請她把有關檔案找出來作參考。小由拾起愛華扔進垃圾桶的鉛筆，她表示鉛筆仍可用，要求取去，她又執起筆寫字，並請啟燊教她寫父親的名字。小由在衣紙上寫上父親的名字，木水陪她到樓下燒衣給雙親。

愛華把案例檔案給啟燊，Ali發現案中被判死刑者的姓氏與小由相同。啟燊問卓萬當年一宗替洋人買辦脫罪的案件，當時卓萬指目擊證人都有嫌疑，後來警方把目擊證人拘捕，最後此人被判繯首死刑。啟燊問父親當時有否想過會令目擊證人被牽連，法律只為有錢人服務等問題，卓萬的回應叫啟燊未能完全認同。爾嫣約子君見面，向子君表示自己不介意她與卓萬一起，又問她有多愛卓萬，可以為卓萬付出幾多，她要知道子君的決心有多大，願意為愛情付出多大的代價。

爾嫣送茶給卓萬，她請卓萬平心靜氣聽她說話，而她所說的，竟是告訴卓萬子君很愛他，說他應與子君一起，因為這樣卓萬會開心一點，卓萬激動的斥爾嫣，竟叫自己丈夫與另一個女人一起，這代表爾嫣不愛他，爾嫣無言以對。子君向菲菲表示要回上海，目的是測試卓萬會否到上海找她。啟燊買了糕點探望笑歡，又帶了紙筆教小由寫字。小由往買菜，啟燊陪她前往，在路上有一位小妹妹與父親走散了而大哭，小由抱起她，替她找父親，小妹妹父親終找到來，他多謝小由及啟燊，並說二人好心一定有好報。

小由感觸，想起父親無辜被判死刑，並把父親當日由目擊證人無端成了殺人兇手被判死刑的事說出來，並表示母親病死後，她與妹妹失散了，同樣是孤兒的木水便成了她唯一的親人。啟燊表示自己在聖堂做義工，教小朋友學英文，邀請小由一起去上課。啟燊與Ali研究案情，他不打算參考父親當年的做法，又請Ali協助找小由妹妹小茹的下落。Ali表示不反對啟燊幫人，但指事情並非卓萬的責任，更不是啟燊的責任。

木水陪小由到聖堂上課，他悶得昏睡了。課後木水指啟燊對小由無事獻殷勤，聲言不准啟燊再接近小由。晚飯時爾嫣因身體不適而留在房間，惹懿芳投訴，指爾嫣經常不守家規。卓萬到房間看爾嫣，薄責爾嫣應守家規，不要隨便缺席晚飯。爾嫣指卓萬過去不會為這等小事挑剔她，卓萬故意說從前自己心裡沒有另一個女人，二人話題再次扯到子君身上，而卓萬亦重提爾嫣心裡有另一個人。

爾嫣心情矛盾，表示自己有個心結，她解不開，覺得自己對日輝有所虧欠，對卓萬也感到歉疚。卓萬認為爾嫣撮合他與子君是為了減輕她的歉疚，要求爾嫣為他做一件事，就是守家規，以後讓爾嫣過她的歉疚生活，他過他的風流日子，互不相干。子君在上海的酒店咖啡座，突然眼前出現一大束玫瑰，而躲在花束後面的正是卓萬，卓萬與子君在舞池跳舞，更向她求婚，子君提出要求，要自己是卓萬最後一個女人……

