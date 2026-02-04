市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
名字裡有「這些字」都是美麗女生？Threads熱話6大自帶女神光環的名字，「妍」榜上有名
有無數過身邊的美女子們，名字裡多數有什麼字眼嗎？「阿婷」？「阿瑩」？還是「阿澄」？原來名字都有可能決定一個人的氣質與磁場，Threads有貼文掀起了名字熱潮，6個名字都自帶女神光環，帶有不凡的魅力與吸引力，看看妳是否榜上有名！
6個自帶女神光環的名字
「婷」：優雅儀態的代名詞
名字中帶有「婷」的女性，往往給人亭亭玉立的印象。這個字象徵著優雅與美麗，讓女性擁有修長的身材與從容的舉止，散發出一種不經意間的高貴氣質。
「芷」：清新脫俗的自然美
含有「芷」字的女性，通常散發出如綠意盎然風景般的恬靜感。她們的魅力在於自然美，無需過多修飾便能展現獨特風采，在任何場合都能展現純淨且優雅的氣息。
「妤」：聰慧與溫柔的完美結合
「妤」字代表著智慧與柔情的相互輝映。擁有這個名字的女性，不僅談吐不凡，更在不經意間展現優雅風度，聰明且美麗的特質讓她們在社交場合中極具吸引力。
「妍」：光彩奪目的焦點
名字中有「妍」字，象徵著艷麗與出色。這類女性擁有不容忽視的亮眼外貌與氣質，無需刻意爭取關注，自然散發的光芒就能讓她們成為眾人眼中的焦點。
「瑄」：高貴典雅的稀有感
「瑄」字代表著珍貴與稀有，賦予女性一種非凡的氣質。她們通常給人高貴典雅的印象，彷彿天生就帶有吸引目光的引力，走到哪裡都能輕易贏得別人的讚美與欣賞。
「馨」：芬芳美好的品德光芒
含有「馨」字的女性被視為美麗與善良的代表。這個字象徵著芬芳與優雅的氣質，讓她們散發出與眾不同的魅力，在人生舞台上始終閃耀著迷人的光彩。
哈佛大學研究推薦10種「抗衰老食物」！把40歲養成20歲體質，每天吃一兩種已比同齡人年輕
隨著「長壽科學 (Longevity)」與「生物駭客 (Biohacking)」成為全球熟齡女性的熱門搜尋關鍵字，如何透過飲食實現「逆齡成長」已成為必修課。哈佛大學多項研究指出，正確的飲食能從細胞底層修復老化，亦推薦10 種頂級抗衰老食物，建議每天輪流攝取一至兩種，隨時比同齡人更年輕！
迪麗熱巴18歲青澀影片爆紅！害羞自介「希望和大家當朋友」 天生神顏震驚網友
近日，一段迪麗熱巴18歲時的新生自我介紹影片在網路上傳開。影片中她面對鏡頭略顯緊張的模樣，引發不少網友回頭翻找她學生時期的畫面，也帶起一波關於她校園生活的討論。
吳尊慶祝「戀愛30週年」！曝光夫妻青澀約會照 浪漫愛情長跑如真實偶像劇
2月1日，吳尊在社群平台發文，紀念與妻子林麗吟相識30週年，分享兩人從學生時代一路走到成家、生兒育女的點滴，也曝光多張橫跨多年的合照，令網友感慨「簡直是真實偶像劇」。
2026開工吉日｜雲文子馬年開工吉日吉時推介＋開運5大貼士：幸運顏色戰衣、生肖相沖宜忌
2026開工吉日3大吉日吉時排行榜！想2026馬年工作順利，官運亨通，從商者生意興隆。選擇一個吉日吉時開工非常重要。
台南發生隨機傷人案 2 名途人受傷送院 疑犯疑感情受挫行兇︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】台灣台南市南區金華派出所外今日（3 日）晚上約 8 時發生持刀傷人事件，一名 29 歲陳姓男子在路口斑馬線持刀襲擊途人，造成 2 名市民受傷。警方指，傷者分別為 42 歲李姓男子及 32 歲葉姓女子，兩人互不相識，送院時均意識清醒。
阿Sa蔡卓妍示範Quarter-zip貴氣穿搭，這幾款百搭Ralph Lauren單品可閉眼衝
想打造慵懶又顯貴的日常造型？最近的「Quarter-zip」拉鏈領穿搭正流行！這種穿法將拉鏈微微拉下，形成隨性的V領效果，休閒中帶著不刻意的精緻感，是營造「老錢風」氛圍的關鍵單品。阿Sa蔡卓妍剛好也有在穿Ralph Lauren的Quarter-zip，想要穿出貴氣來就來參考她的同款穿搭吧！
文詠珊Janice Man曼谷遭捕獲 素顏狀態驚艷網民：真的是氣質美女
現年37歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到去年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，有網民喺泰國成功野生捕獲佢，仲被佢嘅素顏狀態驚艷到。
「永遠的小倩」王祖賢58歲了還是好美！自拍影片罕見全臉入鏡 素顏氣質依舊在線！
影片中，王祖賢語氣平靜卻很有力量，她說：「我希望我無論幾歲，永遠都能順著自己的心意而活，讓時間成為禮物，活出我喜歡的樣子。」短短幾句話，被不少粉絲形容是「一聽就懂她現在過得很好的那種狀態」。其實早在去年二月，王祖賢就在加拿大開設屬於自己的艾灸養生會館，吸...
港鐵站重現樓梯底鐘錶維修舖、傳統理髮店 蓋印明信片延續「香港故事」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】繼去年在香港站與南昌站分別設立「中環戲院」及「南昌士多」後，「香港故事」系列企劃進入第二階段，擴展至西營盤站及筲箕灣站等具深厚歷史底蘊的老區。當中在筲箕灣站的「筲箕灣鐘錶」就還原唐樓樓梯底的鐘錶維修舖，讓乘客來一場跨越筲箕灣的時空約會。
澳洲 13 歲男童獨游數小時求援 全家獲救 男童：只是做了必須要做的事︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲一名 13 歲男童 Austin Appelbee 與家人在海邊玩水期間，因突如其來的強風及海流被捲離岸邊，母親與兩名年幼弟妹在外海漂流之際，男童毅然獨自游泳數小時返回岸上報警求助，令一家四口全數獲救。男童強調自己並非英雄，只是「做了必須要做的事」。
許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭
陳薇形容她是一種「妳什麼都還沒說，她就已經在那裡」的人。那些聽起來平凡的陪伴，其實最難複製—失戀時在大馬路上陪著哭、朋友需要專訪時大方分享對幸福的理解，甚至只是想來場兩天一夜的小旅行，她也能帥氣地拎包就出發！沒有戲劇化橋段，卻全是能被時間驗證的義氣，也讓外...
李佳芯周圍飛忙到癲 靚相楚楚動人現疲態
【on.cc東網專訊】藝人李佳芯（Ali）近日多多新搞作，繼早前與黎諾懿主演馬來西亞劇集《義和》，以及日前與好友梁嘉琪及楊潮凱創立網上影片平台「H3O」後，近日更一口氣簽了三部電影合約，進軍大銀幕，最近就飛台灣開工，預計於農曆年前完成拍攝。
內地明年起禁止使用隱藏式車門把手 成全球首例
內地明年起將禁止使用隱藏式車門把手，成為全球首個逐步淘汰這種設計的國家，將影響美國電動車生產商特斯拉(Tesla)，以及小米集團(1810.HK)等中國車企。
奧運站匹克球場惹噪音：為何高層住戶更受罪？住戶應如何自救？
最近，奧運站一屋苑發生鄰里糾紛，起因並非違泊或漏水，而是近年席捲全球的匹克球。據《星島頭條》報導，該屋苑在平台增設四個匹克球場，本意是方便住戶運動，結果卻令部分業主飽受困擾。一名居住在30樓以上的高層業主向媒體控訴，球場啟用後擊球聲浪此起彼落，聲音尖銳且穿透力強，即使關窗拉簾也無法隔絕。事主坦言在家中難得安寧，精神瀕臨崩潰，甚至萌生賣樓念頭。這反映在香港高密度住宅區，若未經深思熟慮便引入高噪音運動，容易與原本寧靜的居住環境產生衝突。閱讀更多：買樓揀幾多樓最好？ 頂層滲水、高層風噪、中層實用、低層蚊多？ 免中伏六大關鍵VR體驗館入駐灣仔163 QRE 涉4000呎樓面 月租20萬匹克球是什麼？為何匹克球噪音造成困擾？匹克球近年迅速普及，這項運動結合網球、羽毛球及乒乓球的特色，加上場地小、對體能要求不高，吸引不少人參與，連比爾蓋茲、姜濤、張曼玉及容祖兒等名人也是愛好者。不過，噪音問題正正來自它的器材。網球用的是絨毛軟膠球和網線拍，聲音比較低沉；匹克球則用玻璃纖維或碳纖維做的硬板拍，打在硬身的中空膠球上，聲音特別清脆尖銳。這種聲音就像放大版的乒乓球聲。從聲學角度看，相比起車聲這類低頻背景雜音
Starbucks買一送一｜全線分店適用！抹茶控最愛鮮奶抹茶都有 呢個時段去飲最抵
迎接2026情人節，Starbucks星巴克驚喜推出窩心分享優惠，由即日起至2月14日推出買一送一！今次優惠不止有咖啡控最愛、口感細膩的「維也納醇滑鮮奶咖啡」，連平時極少做優惠的「醇滑鮮奶抹茶」都開放優惠。無論係想同另一半放閃，定係同同事「開心Share」都得，即看內文優惠時間詳情！
DFS尖沙咀大減價！護膚美妝產品2折起 SHU UEMURA粉餅$71／MAC唇膏$86／Jo Malone香水半價
DFS尖沙咀日前進行終極優惠活動，全場大量護膚品及美妝品牌減價至4折起，小部分產品更大劈價至2折！護膚品牌包括Estée Lauder、LA MER、LA PRAIRIE、SK-II、LANCOME及HELENA RUBINSTEIN等推出多款優惠套裝，另外多個美妝品牌亦同時進行優惠，有YSL、M.A.C、NARS、Armani Beauty及Shu Uemura等，場內更有部分香水低至半價，一齊睇下有咩心水產品啦！
名媛望族丨朱晨麗角色原來執二攤 演技造型均被一面倒留言喪插
TVB重播劇集《名媛望族》日前引起網絡上廣泛討論，唔少劇中場口成為全城熱話之外，劇中演員嘅演技亦成為網民熱門討論話題。劇集搵嚟劉松仁、韓馬利、楊茜堯（楊怡）、陳玉蓮、江美儀等實力派演員主演，唔少網民都話睇得好過癮；不過當時仲係新人嘅朱晨麗就被網民紛紛留言負評，仲話佢係成套劇嘅「唯一敗筆」。
外交部：美方要求中方加入核裁軍談判不公平、不合理
美國與俄羅斯簽署的《新削減戰略核武器條約》即將到期，俄羅斯總統普京早前表示，俄方願意續約一年，美方未有明確回應，美國總統特朗普只稱，希望中國加入核軍控談判。中國外交部發言人林劍在例行記者會回應相關提問時指，中方在中美俄三方核軍控談判問題立場明確，中美核力量完全不在一個量級，現階段要求中方加入核裁軍談判，既不公平、也不合理。 林劍指，注意到俄羅斯就《新削減戰略核武器條約》後續安排問題，提出的建設性建議，希望美方積極回應，真正維護全球戰略穩定。 (ST)
〈Golden〉「金牌製作人」TEDDY是誰？撐起半個K-pop圈，BIGBANG、BLACKPINK、MEOVV、AllDayProject幕後推手
今年Grammys格林美獎圓滿落幕，不意外地《Kpop 獵魔女團》那首全球大熱的〈Golden〉榮獲最佳視覺媒體歌曲獎，除了作曲家兼歌手EJAE，背後等二十多位幕後音樂人都一同獲得這大獎，當中包括TEDDY。TEDDY是誰？這位K-pop金牌製作人，現在再認識也不遲吧。
兩屆視后胡定欣宣布離巢：自己去看看外面的世界
曾於TVB憑《鬼同你OT》及《城寨英雄》兩度奪得視后寶座的胡定欣，今日（4日）於社交平台發文透露離巢消息，於文中感謝「TVB及邵氏的經理人同事在工作上的支持和照顧」，亦希望可以有新嘗試及新挑戰，全文如下：