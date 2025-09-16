名牌包害她無法登機！1裝飾竟被當危險武器

▲美國美女醫師、網紅文茉恩（Tiffany Moon）分享，自己帶「亞歷山大·麥昆」（Alexander McQueen）的包包登機時，遭安檢攔下，因為包包上的裝飾被認為是指虎、有危險性。（圖／翻攝自instagram／tiffanymoonmd）

[NOWnews今日新聞] 名牌包被當武器上不了機！美國一名美女醫學博士分享，自己帶著知名精品「亞歷山大·麥昆」（Alexander McQueen）的包包登機時，竟被安檢人員攔下，一問之下才知道，是因為包包上銀色環狀金屬裝飾被認為是「指虎」。

美國美女醫學博士文茉恩（Tiffany Moon）是德州大學西南醫學中心（UT Southwestern Medical Center）的副教授，也是一名知名網紅，在Instagram上擁有93.5萬粉絲。

文茉恩在Instagram發布影片分享，她日前要從達拉斯搭機前往拉斯維加斯時，在安檢遇上突發狀況，安檢人員要求她打開行李、把其中一個名牌包拿出來檢查，隨後就表示這個包包不允許帶上飛機。

文茉恩追問後，安檢人員才指著她的「亞歷山大·麥昆」包包上的「銀色環狀金屬裝飾」，堅稱那是指虎、是違禁品，不許能帶上飛機。

儘管文茉恩解釋那只是裝飾，但安檢人員仍不放行，堅持這有危險性，最後她只好請朋友把包包帶回去才能登上飛機。

文茉恩也提醒粉絲，帶有環狀金屬裝飾的包款，很可能會被認為是武器，最好避免帶上飛機。而她在抵達拉斯維加斯後也立刻去Jimmy Choo買了一個新包給自己作為補償。

文茉恩是麻醉科醫師、企業家，也是暢銷書《喜悅的處方》（Joy Prescriptions）的作者。

