2026年1月名牌手袋推介Top5！Jennie同款Chanel Preppy Coco、Karina最愛Prada、Goyard法棍包全球斷貨

2026 年 1 月名牌手袋推薦 Top 5！新一年手袋戰非常強勁，先有 Jennie 同款 Chanel Preppy Coco 引起全城熱搶，Jisoo 同款 Dior、Karina 同款 Prada 亦時尚滿分，加上 Goyard 的法棍包、Coach Chelsea 30 爆紅，狠狠地燃起大家的「買袋魂」了吧！

名牌手袋推薦 Top 1）Chanel Preppy Coco

(Photo by Swan Gallet/WWD via Getty Images)

Jennie 同款 Chanel Preppy Coco 終於開賣！由新任創意總監 Matthieu Blazy 領軍的首個 Chanel 2026 Pre-Collection 春夏系列叫好叫座，Jennie 最愛的 Preppy Coco Bag 成為了大家的搶購目標，簡約的 Flap Bag 廓形，採用粒面小牛皮打造，飾以 Chanel 經典 CC Logo，散發年輕低調的高級感。

(IG @jennierubyjane)

(IG @jennierubyjane)

現時已亮相的暫時有黑金、海軍藍、純白及淺黃四種顏色，官網發佈 Small Flap Bag 的訂價為 $38,900，大家準備好入手了嗎？

(Photo: Chanel)

(Image: Chanel)

(Image: Chanel)

名牌手袋推薦 Top 2）Prada Passage Bag

(Photo by Victor Boyko/Getty Images)

最近 aespa 成員 Karina 出席 Prada 男裝大秀時，以一身精緻又優雅的藍色恤衫配黑色長裙現身，手上拿著 Prada 最新力作 Passage Bag，時尚又實用的 Quiet Luxury 設計，瞬即引起全城熱議！

(Image: Prada)

結合經典 Re-Nylon 尼龍與小牛皮兩種材質，袋中袋設計容易收納隨身物品，立體設計更見奢華高級感，就是日常返工、旅行出外也能完美配搭的實力派手袋。官方售價為 $31,800，就是 2026 最值得投資的實用袋款。

名牌手袋推薦 Top 3）Dior Bow Bag

(Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images for Dior)

由 Jonathan Anderson 掌航的 Dior 同樣成為全城焦點，Jisoo 於出席 Dior 2026 春夏時裝秀時，率先用上最新的蝴蝶結手袋，清新簡約又優雅，散發新世代的 Dior 公主浪漫氣質。

(Photo by Arnold Jerocki/Getty Images for Christian Dior)

(Photo by Arnold Jerocki/Getty Images for Christian Dior)

最近的 2026 春夏高級刻製服周上，Jennifer Lawrence 與八木莉可子不約而同選用黑金蝴蝶結手袋出場，惟官網依然未有發佈新袋資訊，但已成為大家願望清單上千呼萬喚的「dream bag」之一！

名牌手袋推薦 Top 4）Goyard Bonbonnière

Goyard 本月悄悄地發佈 Bonbonnière 全新法棍包，沒有強大宣傳依然引起全城熱搶！Goyard 加入 East-West 手挽袋熱潮，帶來如同「糖果盒」般的法棍手袋，採用 Goyardine 帆布與頂級小牛皮打造，輕盈的設計更具年輕帥氣。

（Image: Goyard）

（Image: Goyard）

（Image: Goyard）

（Image: Goyard）

Bonbonnière 備黑、啡、灰三種大熱色調外，更有黃、綠、橙、海軍藍及純白，百搭又奢華的設計，成為了 1 月的斷貨王手袋！

名牌手袋推薦 Top 5）Coach Chelsea 30

(Image: Coach)

Coach 爆紅新袋又來了！繼 Brooklyn、Empire 後，Coach 1月推出了 Chelsea 30，完全正中 Quiet Luxury 紅心的翻蓋手袋，成為了 Threads 脆友們熱議的搶購款式！

(Image: Coach)

(Image: Coach)

亮面皮革備有黑、啡兩色，更有啡金麂皮款式，只需 $3,150 實在是佛心價，看起來就如上萬般高級感十足。看來 Chelsea 30 將成為超熱賣款式，小資女們絕對不能錯過！

