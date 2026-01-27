錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
2026年1月名牌手袋推介Top5！Jennie同款Chanel Preppy Coco、Karina最愛Prada、Goyard法棍包全球斷貨
2026 年 1 月名牌手袋推薦 Top 5！新一年手袋戰非常強勁，先有 Jennie 同款 Chanel Preppy Coco 引起全城熱搶，Jisoo 同款 Dior、Karina 同款 Prada 亦時尚滿分，加上 Goyard 的法棍包、Coach Chelsea 30 爆紅，狠狠地燃起大家的「買袋魂」了吧！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
名牌手袋推薦 Top 1）Chanel Preppy Coco
Jennie 同款 Chanel Preppy Coco 終於開賣！由新任創意總監 Matthieu Blazy 領軍的首個 Chanel 2026 Pre-Collection 春夏系列叫好叫座，Jennie 最愛的 Preppy Coco Bag 成為了大家的搶購目標，簡約的 Flap Bag 廓形，採用粒面小牛皮打造，飾以 Chanel 經典 CC Logo，散發年輕低調的高級感。
現時已亮相的暫時有黑金、海軍藍、純白及淺黃四種顏色，官網發佈 Small Flap Bag 的訂價為 $38,900，大家準備好入手了嗎？
名牌手袋推薦 Top 2）Prada Passage Bag
最近 aespa 成員 Karina 出席 Prada 男裝大秀時，以一身精緻又優雅的藍色恤衫配黑色長裙現身，手上拿著 Prada 最新力作 Passage Bag，時尚又實用的 Quiet Luxury 設計，瞬即引起全城熱議！
結合經典 Re-Nylon 尼龍與小牛皮兩種材質，袋中袋設計容易收納隨身物品，立體設計更見奢華高級感，就是日常返工、旅行出外也能完美配搭的實力派手袋。官方售價為 $31,800，就是 2026 最值得投資的實用袋款。
名牌手袋推薦 Top 3）Dior Bow Bag
由 Jonathan Anderson 掌航的 Dior 同樣成為全城焦點，Jisoo 於出席 Dior 2026 春夏時裝秀時，率先用上最新的蝴蝶結手袋，清新簡約又優雅，散發新世代的 Dior 公主浪漫氣質。
最近的 2026 春夏高級刻製服周上，Jennifer Lawrence 與八木莉可子不約而同選用黑金蝴蝶結手袋出場，惟官網依然未有發佈新袋資訊，但已成為大家願望清單上千呼萬喚的「dream bag」之一！
名牌手袋推薦 Top 4）Goyard Bonbonnière
Goyard 本月悄悄地發佈 Bonbonnière 全新法棍包，沒有強大宣傳依然引起全城熱搶！Goyard 加入 East-West 手挽袋熱潮，帶來如同「糖果盒」般的法棍手袋，採用 Goyardine 帆布與頂級小牛皮打造，輕盈的設計更具年輕帥氣。
Bonbonnière 備黑、啡、灰三種大熱色調外，更有黃、綠、橙、海軍藍及純白，百搭又奢華的設計，成為了 1 月的斷貨王手袋！
名牌手袋推薦 Top 5）Coach Chelsea 30
Coach 爆紅新袋又來了！繼 Brooklyn、Empire 後，Coach 1月推出了 Chelsea 30，完全正中 Quiet Luxury 紅心的翻蓋手袋，成為了 Threads 脆友們熱議的搶購款式！
亮面皮革備有黑、啡兩色，更有啡金麂皮款式，只需 $3,150 實在是佛心價，看起來就如上萬般高級感十足。看來 Chelsea 30 將成為超熱賣款式，小資女們絕對不能錯過！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
情人節禮物2026｜送禮物Top品牌都會出現Jo Malone？香水、身體護理不失禮推薦
2026「麂皮手袋」熱潮超旺！李洙赫同款Tory Burch、凱特王妃也愛的Demellier都有超美麂皮手袋上架
其他人也在看
特朗普政府擬用 Gemini AI「30 日出規例」：運輸部起草安全規管惹爭議「寧要夠快唔要完美」
特朗普政府計劃由美國運輸部開始使用 Google Gemini AI 起草聯邦運輸規例，聲稱由構思到完成草稿可於 30 日內送審；惟有員工與專家擔心 AI 幻覺、錯漏同責任歸屬，或影響航空、管道、危險品運輸等安全監管。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
懷石料理不了！遊日「一泊二食」快將成歷史？
日Yen只係重上「5算」，遊日仍然抵玩。計劃去睇櫻花，除了留意日元兌換價，預訂溫泉旅館，可能都要望真係咪仲有「一泊二食」，因為越來越日本旅館放棄供餐，改為與餐廳合作，轉介住客到附近餐廳用餐。Yahoo財經 ・ 18 小時前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚
方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 18 小時前
張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥 小兒子圓臉融化粉絲
近日，有網友在機場巧遇張柏芝帶著三個兒子現身，包括18歲長子Lucas、15歲次子Quintus，以及8歲的小兒子Marcus，畫面曝光後引發討論。其中，次子Quintus的身高變化特別受到關注，站在媽媽與哥哥身旁顯得格外突出。姊妹淘 ・ 1 天前
宣萱大談電視台歲月辛酸史 揭與張家輝合作真面目：第一次拍完拔頭套就走
宣萱近因《尋秦記》電影版大熱，上映日即破香港電影及華語電影開畫日最高票房記錄。在公眾眼中宣萱跟古天樂螢幕CP大受觀迎，而宣萱在葉念琛主導的YouTube 頻道《Meaningful》擔任《琛導Casting》嘉賓，更透露更多不同合作拍檔的幕後趣聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
汪小菲妻冧掂大S全家 傳具俊曄願意放棄繼承遺產
【on.cc東網專訊】已故台灣藝人徐熙媛（大S）離世接近一年，其家人開始走出傷痛，回復正常生活，其前夫與大S家就一雙子女的撫養費官司亦漸露曙光。據台灣媒體報道，雙方正逐步走向和解，並已就部分爭議達成初步共識，有望撤回訴訟，可謂皆大歡喜。東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
壞帳風險｜委內瑞拉擬「走數」 拒承認前任政府任何債務 中國或面臨500億美元壞帳
隨著委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)倒台後，委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodr...BossMind ・ 18 小時前
陳家珮逆線駕駛引葉劉蔡素玉罵戰 葉劉：您是不是想小題大做或報一箭之仇？｜Ray Online
新民黨議員陳家珮逆線行車一事原來唔只喺社會引起風波，仲導致政圈內部出現火花，新民黨主席葉劉淑儀同民建聯前議員蔡素玉喺地區通訊群組公開駁火。根據政圈流傳嘅對話截圖，蔡素玉近日喺「香港東區各界協會」WhatApp群組轉發3段訊息，頭兩段係葉劉當年就前民政事務局局長徐英偉出席「洪門宴」嘅回應，話徐英偉身為高官應該以身作則，普通書面或者口頭譴責都唔足夠，覺得主動辭職係較體面嘅做法。至於蔡素玉另一則轉發訊息就係：「葉劉對高級官員如此嚴格要求，試問對其愛徒是否用同一把尺,用同一個標準嚴格要求主動辭職是『較體面做法』尤其是立法局(立法會)議員，更應該守法,以身作則, 比白更白。議員並非普通市民,應在市民面前樹立好榜樣,如果立法局(立法會)議員無法以身作則,How can you expect ordinary people to do the same?(如何要求普通市民遵守)」am730 ・ 13 小時前
方媛拎20萬名牌袋狂掃金飾 買走三大袋目測值過百萬 網民：以為去街市買菜
天王郭富城生下三名可愛女兒的「天王嫂」方媛（Moka），早前在社交平台小紅書發布「買金日記」影片，只見她手挽炒價約20萬元的黑色Hermès Mini Kelly手袋，在金飾店狂掃貨Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
內地發現尼帕病毒有效藥 醫生籲春節避免赴疫區
【on.cc東網專訊】印度西孟加拉邦近日爆發高致死率的尼帕病毒疫情，引起全球關注。內地醫生周二（27日）提醒，該病毒主要侵襲呼吸系統和中樞神經系統，可能人傳人，呼籲春節出行非必要不前往疫區。中國科學院武漢病毒研究所同日宣布，發現口服核苷藥物VV116對該病毒的高on.cc 東網 ・ 20 小時前
超巨型鱷龜被人遺棄漁塘 義工倡規定養龜須植晶片防遺棄
【動物專訊】胡亂飼養外來物種又隨意遺棄的事件經常發生，不但損害原生生態，也讓動物無辜受傷害，元朗大生圍一個漁塘有人遺棄一隻長達100厘米、重達85公斤的巨型鱷龜，身長逾半個人高，動物救援機構「龜途」從漁護署中救出該鱷龜，避免了他遭人道毀滅的命運，並將他命名為Yoshi。龜途創辦人阿邦形容這是他歷來所救最巨型的龜，坦言香港城市不適合飼養這類頂級掠食者外來物種，但卻經常收到被遺棄鱷龜個案，他促請政府嚴厲規管，並引入晶片制度，確保龜隻福利及防止遺棄問題。 阿邦在1月13日收到多名市民求助，指元朗大生圍一個漁塘有多條魚無故減少，又發現斷成兩截的死魚，在放水赫然發現一隻十分巨大的鱷龜，結果有人報警，警方召來漁護署人員捕捉鱷龜。阿邦得知鱷龜被捕捉後，聯絡多個相關部門，終成功從漁護署接走了鱷龜，並命名為Yoshi。 他形容Yoshi身型十分巨大，是他歷年所救的龜中最大的一隻，身長達100厘米，重量高達85公斤，估計已30歲。Yoshi的背甲磨損，上顎斷裂，傷勢嚴重，阿邦估計可能是漁護署人員捕捉和搬運時造成，現時需每日消毒清洗，並需根據康復情況考慮手術。他估計康復期會較漫長，需以年計，現階段只能餵食細香港動物報 ・ 1 天前
男子不滿巴士輪椅乘客需協助扣安全帶阻時間 襲擊對方被捕
【Now新聞台】警方拘捕一名巴士乘客，涉嫌襲擊車上輪椅乘客。 警方早上11時許接報，黃大仙龍翔道巴士站67歲輪椅乘客上車後，需要他人協助扣上輪椅位的安全固定帶，53歲男乘客不滿受阻，用手提電話襲擊對方頭部，被警方以涉嫌普通襲擊拘捕，案件交由黃大仙警區跟進。#要聞now.com 新聞 ・ 11 小時前
高市早苗再談台海危機：若日本袖手旁觀 日美同盟恐將瓦解
日本首相高市早苗近日再度就台海情勢發表談話，強調若日本在台灣發生衝突時選擇置身事外，日本與美國的戰略同盟關係將瓦解，但她同時也刻意淡化先前引發爭議、被解讀為可能動用武力的說法。鉅亨網 ・ 19 小時前
鄭秀文罕晒合照與雷頌德梁漢文蘇永康太太相聚 網民：點解可以越嚟越靚
影后兼樂壇天后鄭秀文（Sammi），近期忙於灌錄新專輯及宣傳有份主演嘅賀歲片《夜王》之外，佢仲與一班好朋友相聚。事後Sammi更喺社交網站上載合照，與網民分享相聚喜悅。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
Angelababy著高訂禮服宣傳國產運動鞋 激嬲國際知名設計師
Angelababy早前為內地運動鞋代言，出席直播活動，為隆重其事，她特別穿上高訂禮服，配上品牌產品現身，怎料引起高訂品牌設計師的反彈。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張又俠落馬｜南早記者陳敏莉失聯逾兩年 美前官員爆陳正調查張案 WhatsApp 對話離奇被刪｜Yahoo
中國國防部上周六（24 日）公佈，中央軍委兩名高層，包括中央軍委副主席張又俠涉嫌嚴重違紀違法，被立案調查。消息公布後，美國國防部中國、台灣與蒙古辦公室前主任唐安竹（Drew Thompson）在網上平台指，2023 年底到北京採訪軍事安全論壇後失聯的《南華早報》記者陳敏莉（Minnie Chan），距今兩年多仍無音訊，而唐安竹指自己曾經在陳敏莉失聯前跟她 WhatsApp 對話。陳當時曾答覆指，認為張又俠以及另一名現任中央軍委副主席張升民被當局調查。唐安竹在文章說，不清楚陳敏莉的失聯是否跟她調查張又俠及張升民有關。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
【龍豐】豐搶價 Kiehl's醫學淡紋緊緻再生精華 $15、Suisai酵素洗顏粉 $78（即日起至02/02）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，Bifesta碳酸潔面泡沫 $29、Kiehl's醫學淡紋緊緻再生精華10ml $15、Suisai酵素洗顏粉 $78、OLAY全效UV修護霜SPF15 50 $52、L'OCCITANE潤手霜30ml $32！YAHOO著數 ・ 20 小時前
謝金燕51歲仍美到封神！2招「睡前運動」養成螞蟻腰＋長腿，專家曝驚人好處
謝金燕女神51歲了，但身材依舊凍齡、線條完美，完全看不出歲月痕跡！她長年靠穩定運動、健康生活維持仙女體態，尤其有兩招睡前運動成了她的秘密武器，不只雕塑曲線，還能放鬆身心，一邊追劇、一邊偷偷瘦，美得自在女人我最大 ・ 1 天前
巴士業務再成燙手山芋 城巴九巴母企宜戴「安全帶」？
巴士乘客「強制綁帶」法例生效，引起香港市民怨聲載道，直斥立法會議員「離地」。從業務層面，經營企業都要注意籲論背後折射的潛在營運成本，皆因以目前乘客使用情況，有網民已開始擔憂，巴士維修與清潔成本會否持續增加。雖然，長遠巴士公司仍然能夠藉加價轉嫁消費者，讓市民來埋單，但其品牌形象與業務發展諸多制肘，宜盡早作應對打算Yahoo財經 ・ 1 天前