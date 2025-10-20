Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

香港手袋迷都在搶「這3款」名牌手袋，刻著高級簡約的「啡色手袋」推薦

手袋迷這陣子有心水手袋想入手嗎？近期名牌網購網就來發布，香港女生用戶放進購物袋裡的Top5單品，其中3款都是啡色手袋！各位時尚迷，看來又要備戰準備出擊購入啡色手袋！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

這次是來看Mytheresa的香港女生放進購物袋裡最高的Top5單品，裡面有4件都是手袋（不意外），當中3款是啡色手袋，分別是來自The Row、Saint Laurent以及Miu Miu。

1.The Row Astra

The Row在這幾年的名聲真的放到最大，設計不用花巧，就是靠著無Logo、最平凡但耐看的款式殺出一片天，由「天價」過六萬的Margaux大手袋，到Jennie加持的Terrasse，到現在還是很搶手。而新款Astra最近也成為很多時尚人的心頭好，其軟皮質感超好，內籠又夠大，很能裝，價錢比前面兩個被明星加持的款式便宜，$22,100入手。

The Row Astra Medium leather tote bag $22,100

SHOP NOW

廣告 廣告

The Row Astra Medium leather tote bag $22,100

The Row Astra Medium leather tote bag $22,100

The Row Astra Medium leather tote bag $22,100

2.Saint Laurent Cassandre Suede Bucket

Saint Laurent的水桶包是很多手袋迷會入手的款式，其容量大而且背起來又好看，而且是品牌很經典的Cassandre系列的麂皮款式，成為近期「麂皮熱」當中的熱門款，$14,900入手。

Saint Laurent Cassandre suede bucket bag $14,900

SHOP NOW

Saint Laurent Cassandre suede bucket bag $14,900

Saint Laurent Cassandre suede bucket bag $14,900

Saint Laurent Cassandre suede bucket bag $14,900

3.Miu Miu Leather Shoulder Bag

最後是Miu Miu袋子也上榜了，這品牌可謂近年的人氣王，時尚迷都衝著「近Miu Miu」的簡約、學院呆子Nerddy風設計來穿搭。當中這款小巧的啡色皮袋，單肩設計加上長窄袋身，再很簡單地有著Miu Miu啡色Logo，百搭又可愛高雅。這袋身相對較之前開初推出的大手袋款小巧很多，難怪會成為很多Quiet Luxury追捧者的入手單品。

Miu Miu Leather shoulder bag $13,100

SHOP NOW

Miu Miu Leather shoulder bag $13,100

Miu Miu Leather shoulder bag $13,100

Miu Miu Leather shoulder bag $13,100

趙露思《許我耀眼》「打人包」爆紅原來是這款！3款趙露思同款VERSACE手袋掀起搶購潮

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

李洙赫「江南太子」出巡到港，「低音炮」廣東話打招呼魅力爆發！身上的Tory Burch手袋要成為搶手貨

「4孩超模辣媽」42歲Miranda Kerr穿搭照太好看！皮外套＋豹紋Dior手袋搶盡鏡頭

Celine新版「笑臉包」令秀智愛不釋手！經典Luggage手袋的升級細節，從「微笑」已充滿高級感