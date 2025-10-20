三號風球至少維持至周二下午 6 時
香港手袋迷都在搶「這3款」名牌手袋，刻著高級簡約的「啡色手袋」推薦
手袋迷這陣子有心水手袋想入手嗎？近期名牌網購網就來發布，香港女生用戶放進購物袋裡的Top5單品，其中3款都是啡色手袋！各位時尚迷，看來又要備戰準備出擊購入啡色手袋！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
這次是來看Mytheresa的香港女生放進購物袋裡最高的Top5單品，裡面有4件都是手袋（不意外），當中3款是啡色手袋，分別是來自The Row、Saint Laurent以及Miu Miu。
1.The Row Astra
The Row在這幾年的名聲真的放到最大，設計不用花巧，就是靠著無Logo、最平凡但耐看的款式殺出一片天，由「天價」過六萬的Margaux大手袋，到Jennie加持的Terrasse，到現在還是很搶手。而新款Astra最近也成為很多時尚人的心頭好，其軟皮質感超好，內籠又夠大，很能裝，價錢比前面兩個被明星加持的款式便宜，$22,100入手。
The Row Astra Medium leather tote bag $22,100
2.Saint Laurent Cassandre Suede Bucket
Saint Laurent的水桶包是很多手袋迷會入手的款式，其容量大而且背起來又好看，而且是品牌很經典的Cassandre系列的麂皮款式，成為近期「麂皮熱」當中的熱門款，$14,900入手。
Saint Laurent Cassandre suede bucket bag $14,900
3.Miu Miu Leather Shoulder Bag
最後是Miu Miu袋子也上榜了，這品牌可謂近年的人氣王，時尚迷都衝著「近Miu Miu」的簡約、學院呆子Nerddy風設計來穿搭。當中這款小巧的啡色皮袋，單肩設計加上長窄袋身，再很簡單地有著Miu Miu啡色Logo，百搭又可愛高雅。這袋身相對較之前開初推出的大手袋款小巧很多，難怪會成為很多Quiet Luxury追捧者的入手單品。
Miu Miu Leather shoulder bag $13,100
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
李洙赫「江南太子」出巡到港，「低音炮」廣東話打招呼魅力爆發！身上的Tory Burch手袋要成為搶手貨
「4孩超模辣媽」42歲Miranda Kerr穿搭照太好看！皮外套＋豹紋Dior手袋搶盡鏡頭
其他人也在看
Miu Miu激減罕有低至半價！經典Matelassé口金包6折入手、入門級「富家千金風」首飾低至$2,190有交易
Miu Miu 手袋、鞋履及首飾勁減低至半價！Miu Miu 近年登上 LYST 熱門品牌榜榜首，經由人氣韓星張員瑛帶貨後，各式單品亦成為了時尚潮人的搶購目標。Mytheresa 突發推出勁減優惠，時尚首飾低至$2,190、手袋超抵$8,760起即有交易，手快有手慢無！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
趙露思《許我耀眼》「打人包」爆紅原來是這款！3款趙露思同款VERSACE手袋掀起搶購潮
趙露思近日因為《許我耀眼》人氣相當火紅，劇內的造型也是焦點。《許我耀眼》裡面，趙露思50款造型好像在上演時裝騷，有知性女生造型，又有「千金」氣質裙裝，當中一款「打人包」更成為搶購單品，原來是來自Versace的設計。作為Versace代言人的趙露思，還在劇裡帶了什麼貨呢？一起來看！Yahoo Style HK ・ 1 天前
mandycat office：邊個缺席講邊個
最常見梗係講「唔喺現場嘅boss」啲偉大事跡啦！ 文地貓周邊產品：https://mandycat.com/shop/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.comMandyCats文地貓 ・ 15 小時前
唐綺陽勁減26kg「瘦成閃電鉛筆腿」登上金鐘獎紅毯！3大「國師減肥心法」大公開，超自律「管控嘴巴」戒掉手搖飲品
被封為「台灣國師」的星座專家唐綺陽，近日出席第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮時，瘦成一道閃電踏上紅毯，讓大家也十分好奇她的「國師減肥法」，到底是如何狠地減重 26 公斤？一起來看看吧！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
《玩具熊的五夜驚魂2》電影預告
《玩具熊的五夜驚魂2》故事大綱： 兩年前全球狂收3億美元的「現象級」黑色片霸《Five Nights at Freddy’s》，今年恐懼全面升級，更大謎團、更密殺機、更多驚嚇！環球影業、BLUMHOUSE聯手呈獻《玩具熊的五夜驚魂2》，原班幕後聯同首集主角祖舒克治遜、伊利沙伯萊雅、派博魯比奧等，延續電玩經典恐怖宇宙。 「費斯熊佛萊迪薄餅店」發生的噩夢過去一年，小鎮將恐怖慘劇扭曲成誇張傳說，大家甚至攞件事來韜光，舉辦首屆Fazfest極樂節日！前任保安員米奇、警官雲妮莎一直向妹妹艾比隱瞞恐怖真相，直至艾比偷偷出走，企圖與一衆電動玩偶朋友重聚，才意外觸發連鎖恐怖事件，跟Fazfest更扯上莫大關係。深藏數十年的血腥秘密，隨即衝出薄餅店全面爆發！ ******************* ▶【影迷注意】Yahoo電影專欄現正上架！緊貼最新電影動向，安排周末睇戲娛樂！https://bit.ly/3wlSVNKYahoo Movies HK ・ 9 小時前
BLACKPINK來台開唱「LV三公子愛相隨」！Lisa唱完獨留台灣 網：先約會再回家？
南韓天團BLACKPINK在高雄世運主場館舉辦兩天「DEADLINE」世界巡演，19日晚間畫下句點，兩場共吸引超過10萬名粉絲到場，盛況空前。演唱會結束後，Jisoo、Jennie、Rosé三人隨即搭車前往小港機場返韓，唯獨Lisa遲遲未現身，引發粉絲熱議。姊妹淘 ・ 15 小時前
HTC 海外推出電競風入門機，曾經王者今只出授權機
文章來源：Qooah.com 在杜拜 GITEX 2025 資訊科技展上，曾是 Android 手機市場領導者的 HTC 帶來多款未發佈新機。 此次展會中，一款「電競風」新機尤為吸睛。它採用紅黑撞色背蓋設計，線條利落，風格突破 HTC 以往沈穩調性，更貼合玩家與潮流需求。該機鎖定平價電競市場，搭載紫光展銳 T765 中階處理器，主打良好能效比，內置 5600mAh 電池，還配備 5000 萬像素主鏡與 1600 萬像素前鏡。 同時，展會上還有四款不同設計的 Wildfire 系列新機，鏡頭規格從單鏡頭到三鏡頭不等，覆蓋入門至中階市場，展現出 HTC 完善產品線的意圖。 HONOR X9d 5G 開箱評測：8300霸王級續航力!!! 兼有高性價比 值得注意的是，這批新機為 HTC 官方授權產品，由其他公司負責製造和銷售，計劃於今年秋季在部分地區上市，並非 HTC 官方旗艦續作。此前，HTC 已將業務重心轉向 VR、元宇宙及智能眼鏡（VIVE Eagle）等領域，手機業務許久未有動靜。 照片來源：Yamane Hakase @X.comQooah.com ・ 14 小時前
宋伊人捲入于朦朧墜樓案！「出發去看海」曝散心行程 網友持續追殺：散心虛？
大陸女星宋伊人近日深陷輿論風暴，因被捲入男星于朦朧墜樓事件，遭網路謠言誣指為「涉案人物」。雖已透過律師發聲明闢謠並提告，但爭議仍未完全平息。10月15日，宋伊人在微博上傳多張雲南洱海風景照，寫下「出發去看海」的貼文，再度掀起網友口水戰。姊妹淘 ・ 17 小時前
謝霆鋒美食地圖〡謝霆鋒香港鋒味地圖大公開！餐廳集中港島區這兩個地方？
謝霆鋒自從拍攝《12道鋒味》節目之後就與美食結下不解之緣，更從歌手升級為大廚，展示其實力所在。早前更與Google地圖合作推出「霆鋒的香港鋒味」美食地圖，精選多間香港餐廳，其亦有在社交平台不時推出探店的餐廳，讓大家更能了解霆鋒喜歡去什麼香港餐廳！想知道謝霆鋒喜歡的餐廳清單，就要看看Yahoo Food的內文介紹。Yahoo Food ・ 58 分鐘前
5大秋冬靴款推介！Rockfish、Leather Lab、Charles & Keith ：$2000內無痛入手！舒適時尚上班與聚會都能穿着
Read the latest lifestyle and beauty article about 5大秋冬靴款推介！Rockfish、Leather Lab、Charles & Keith ：$2000內無痛入手！舒適時尚上班與聚會都能穿着 from Jessica HKJESSICA ・ 1 天前
BLACKPINK演唱會｜Rosé高雄演唱會吃鳳梨酥喝五十嵐 BLINK：明天就要去五十嵐報到！
BLACKPINK Rosé吃鳳梨酥，喝五十嵐！韓國天團BLACKPINK在10月18日、19日於高雄開演唱會，Rosé出場時一邊吃著鳳梨酥，一邊喝著五十嵐進場，引起熱話！不少BLINK都表示要跟Rosé去吃同款鳳梨酥和喝五十嵐。Yahoo Food ・ 53 分鐘前
交通津貼2025｜最新交通補貼領取門檻！兩大支付方法 指定信用卡多賺15%回贈＋$2,500迎新現金回贈！
公共交通費用補貼計劃讓市民減輕日常出行的經濟負擔，由2025年6月1日起，每月領取交通補貼門檻由$400提高至$500，每月補貼上限為$400維持不變。除八達通外，以AlipayHK支付的公共交通費用亦可用作計算補貼。打工仔想慳多點車費，就要善用港鐵及九巴優惠，亦可以考慮申請指定信用卡，只需符合一項要求每月可賺15%車費回贈，還有迎新優惠$2,500現金回贈！YAHOO著數 ・ 20 小時前
希望小朋友開心 篠崎泫求換BLACKPINK票
[NOWnews今日新聞]韓國天團BLACKPINK於18、19日連2天在高雄世運主場館舉辦《DEADLINE》世界巡演，現場吸引逾10萬粉絲朝聖，預計觀看今日演出的藝人篠崎泫卻在演唱會前臨時發文求助...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
Labubu x Apple成為「最強客製聯名」？Tim Cook本尊拿起「眼鏡版Labubu」，還手持iPhone 17Pro充滿細節
Apple CEO Tim Cook飛上海，不只走店、見開發團隊，還直接和Labubu之父Kasing Lung見面！Kasing Lung現場用iPad Pro＋Apple Pencil手繪示範人氣IP「Labubu」與 Tim Cook手牽手的圖像，畫面其實挺逗趣的，馬上掀起童心。Yahoo Style HK ・ 21 小時前
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？
男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
顯老「虎口紋」原來與「脾胃」有關！中醫教睇皺紋位置了解體質狀況＋金盞花湯水有助抗氧化預防皺紋｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
秋季濕度開始低，不少人都會面對乾紋問題。皺紋也不是年紀大才會面對，趁早預防乾紋、皺紋也是關鍵。想撫平皺紋的話，註冊中醫師楊明霞博士，向大家介紹食療法來預防乾紋及皺紋問題！醫言窈窕 ・ 43 分鐘前
隱婚偶像玩弄粉絲感情內幕！ 60萬迪士尼變殺人危機前奏！
哎喲，這故事聽起來像壞掉的童話！日本地下女偶像遠月とうか（本名工藤らるな），今年4月讓粉絲ニノ花60萬日圓（約港幣3萬），贏得「獨家迪士尼約會」特典。Japhub日本集合 ・ 19 小時前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 15 小時前
迷倒劉俊謙的「真劉太」蔡思韵魅力，演藝實力備受肯定，文青外表下藏著搞笑靈魂！
劉俊謙隨著《九龍城寨之圍城》爆紅，成為了大家喜愛的「國民老公」，當時還是女友的蔡思韵曾言「我不介意與大家分享」，至今成為了「真劉太」私有化「國民老公」，大家亦送上祝福！齊來看看蔡思韵迷倒男神的獨有魅力，必定會如劉俊謙般深深愛上她呢～Yahoo Style HK ・ 1 天前
關淑怡疑心臟有事入院 2周前曾與寶麗金同事飯局 關爸爸勸友好暫勿探望
90年代香港樂壇天后關淑怡早前傳出入院消息，更有指Shirley要入住ICU，其獨子關浚賢亦已返港探望。有報導指關浚賢喺醫院神情落寞兼茶飯不思Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前