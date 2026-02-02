宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
激抵買！小ck官網手袋突發限時7折起 平替版CHANEL 22手袋不用$500
小ck官網推出限時優惠低至7折，當中有超過70款手袋有平，即看內文：
新年新手袋，一於趁新一年好好獎勵自己！但名牌手袋太貴，未必個個都有能力負擔，想平平地入手一個靚手袋款的話，小ck是一個極高CP值之選。Charles & Keith無論手袋抑或鞋的質素及款式都媲美不少精品名牌，而價錢只是十分一都不到，吸引好多小資女入手。近日，小ck官網推出限時優惠低至7折，當中有超過70款手袋有平，非常抵買。提提大家，Charles & Keith官網買滿$500即有免運費送貨，買一、兩個手袋就可以輕鬆達標。
超過70款手袋有平！平替版CHANEL 22不用$500
小ck官網最近靜悄悄推出了大減價，當中有超過70款手袋有平。YAHOO購物專員望過，不少減價款更是人氣熱賣款式，要買到心頭好絕對沒難度！想買CHANEL 22，但價錢太貴無辦法入手？不妨考慮被稱為平替版的Duo Tweed Chain-Handle Two-Way Backpack，此款手袋在設計風格上跟CHANEL 22有異曲同工之妙，使用質感毛呢物料製造，配上雙金屬鏈條，給人一種簡約、百搭且高級感！手袋包身採用磁扣開合設計，適合日常收納小件物品，放手機、銀包、紙巾等都得，容量比想像中足夠。限時7折優惠後，只需$447即可入手，買來襯衫一流！
另一款值得留意是Nelly Two-Tone Elongated Shoulder Bag，手袋外觀以長形肩背包為設計，包身使用Nappa PU人造皮革，觸感柔順，加上加長的雙手把，十分型格有時尚感，適合日常休閒穿搭，原價$599減至$419，完全是一個可以立即下單的價位！今次小ck手袋減價都幾有誠意，不少都是熱賣款，慢慢望一定可以尋到寶。
Duo Tweed Chain-Handle Two-Way Backpack - Black Tweed
特價：$447｜
原價：$639
Nelly Two-Tone Elongated Shoulder Bag - Multi
特價：$419｜
原價：$599
Zeya Recycled Suede Striped Shoulder Bag - Noir
特價：$419｜
原價：$599
Zeya Recycled Suede Top Handle Bag - Noir
特價：$377｜
原價：$539
Ivette Woven Top Handle Bag - Wineberry Red
特價：$489｜
原價：$699
Bryna Buckled-Strap Crossbody Bag - Equestrian Red
特價：$398｜
原價：$569
Arwen Tweed Quilted Braided-Strap Top Handle Bag - Cream Tweed
特價：$398｜
原價：$569
情人節禮物2026｜千元預算女友最愛禮物推介15款！超可愛Dior蝴蝶結錢包、張員瑛美容儀、Vivienne Westwood珍珠頸鍊
情人節禮物2026︱親民價情侶波鞋推介！Threads友大推「旅行神鞋」、Puma Speedcat啡銀新色、Nike Vomero 5顯瘦必買
