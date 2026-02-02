Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

激抵買！小ck官網手袋突發限時7折起 平替版CHANEL 22手袋不用$500

新年新手袋，一於趁新一年好好獎勵自己！但名牌手袋太貴，未必個個都有能力負擔，想平平地入手一個靚手袋款的話，小ck是一個極高CP值之選。Charles & Keith無論手袋抑或鞋的質素及款式都媲美不少精品名牌，而價錢只是十分一都不到，吸引好多小資女入手。近日，小ck官網推出限時優惠低至7折，當中有超過70款手袋有平，非常抵買。提提大家，Charles & Keith官網買滿$500即有免運費送貨，買一、兩個手袋就可以輕鬆達標。

立即查看小ck官網優惠頁

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報

超過70款手袋有平！平替版CHANEL 22不用$500

小ck官網最近靜悄悄推出了大減價，當中有超過70款手袋有平。YAHOO購物專員望過，不少減價款更是人氣熱賣款式，要買到心頭好絕對沒難度！想買CHANEL 22，但價錢太貴無辦法入手？不妨考慮被稱為平替版的Duo Tweed Chain-Handle Two-Way Backpack，此款手袋在設計風格上跟CHANEL 22有異曲同工之妙，使用質感毛呢物料製造，配上雙金屬鏈條，給人一種簡約、百搭且高級感！手袋包身採用磁扣開合設計，適合日常收納小件物品，放手機、銀包、紙巾等都得，容量比想像中足夠。限時7折優惠後，只需$447即可入手，買來襯衫一流！

另一款值得留意是Nelly Two-Tone Elongated Shoulder Bag，手袋外觀以長形肩背包為設計，包身使用Nappa PU人造皮革，觸感柔順，加上加長的雙手把，十分型格有時尚感，適合日常休閒穿搭，原價$599減至$419，完全是一個可以立即下單的價位！今次小ck手袋減價都幾有誠意，不少都是熱賣款，慢慢望一定可以尋到寶。

Duo Tweed Chain-Handle Two-Way Backpack - Black Tweed

特價：$447｜ 原價：$639

SHOP NOW

Duo Tweed Chain-Handle Two-Way Backpack - Black Tweed

Nelly Two-Tone Elongated Shoulder Bag - Multi

特價：$419｜ 原價：$599

SHOP NOW

Nelly Two-Tone Elongated Shoulder Bag - Multi

Zeya Recycled Suede Striped Shoulder Bag - Noir

特價：$419｜ 原價：$599

SHOP NOW

Zeya Recycled Suede Striped Shoulder Bag - Noir

Zeya Recycled Suede Top Handle Bag - Noir

特價：$377｜ 原價：$539

SHOP NOW

Zeya Recycled Suede Top Handle Bag - Noir

Ivette Woven Top Handle Bag - Wineberry Red

特價：$489｜ 原價：$699

SHOP NOW

Ivette Woven Top Handle Bag - Wineberry Red

Bryna Buckled-Strap Crossbody Bag - Equestrian Red

特價：$398｜ 原價：$569

SHOP NOW

Bryna Buckled-Strap Crossbody Bag - Equestrian Red

Arwen Tweed Quilted Braided-Strap Top Handle Bag - Cream Tweed

特價：$398｜ 原價：$569

SHOP NOW

Arwen Tweed Quilted Braided-Strap Top Handle Bag - Cream Tweed

