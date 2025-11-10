Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

名牌香水熱賣排行榜Top 10！限時27折起入手Jo Malone、 TOM FORD、Dior｜雙11優惠2025

一抹恰到好處的香氣，能讓人留下難以忘懷的好印象。適逢聖誕節即將到來，加上不少網購平台推出大量優惠折扣，正好為自己或另一半挑選一瓶香水作為年末禮物。以下特別盤點了10款在Zalora平台上最受歡迎的名牌香水，從清新的柑橘調到溫柔的花木香，無論你鍾情哪一種香氣，都能找到命定的那一瓶！

10大Zalora熱賣名牌香水2025排行榜！

Zalora最熱賣名牌香水排行榜Top 10. CHLOÉ Chloe Eau De Parfum 75ml

9折優惠價：$524｜ 原價：$585.4

以經典玫瑰香調為主軸，前調糅合了牡丹與荔枝的清甜，並輕輕揉合小蒼蘭的淡雅芬芳，中調則以玫瑰為核心，融合木蘭與鈴蘭等花香，營造出層次豐富的花香氛圍，尾調再以琥珀、雪松及蜂蜜香氣增添持久度與香氛濃郁感。

Zalora最熱賣名牌香水排行榜9. CLINIQUE Happy for Men EDT 100mL

27折優惠價：$321.3｜ 原價：$1,180

一款清新的柑橘調香水，前調的柑橘與葡萄柚帶來明亮果香，中段的花香與海洋調延續清爽氣息，而尾韻的麝香與木質調則讓香氣更顯自然平衡。整體感覺輕盈透氣，像陽光下的潔淨微風，是日常辦公、假日出遊都能輕鬆駕馭的百搭香水。

Zalora最熱賣名牌香水排行榜Top 8. BENTLEY Intense For men EDP 100mL

49折優惠價：$439｜ 原價：$890

BENTLEY Intense是一款香調複雜的香水，穩重而氣勢非凡。前調的佛手柑與月桂葉帶來乾淨的辛香開端，中調融合非洲天竺葵、肉桂與蘭姆酒的異國香氣，層層堆疊出成熟紳士的氣質。基調的皮革與乳香交織出沉穩氣息，令人聯想到古老書房中的溫潤木香。這款香水極具辨識度，是喜歡濃郁木質香氣男士的理想選擇。

Zalora最熱賣名牌香水排行榜Top 7. Viktor & Rolf Spicebomb Extreme EDP 90mL

44折優惠價：$692.3｜ 原價：$1,590

Spicebomb Extreme堪稱冬季男香中的經典代表作，開首以胡椒的辛香與薰衣草的柔和碰撞出張力，隨後香氣轉為煙燻與香草交織的暖甜調，煙草氣息在尾韻悄然浮現，為整體增添一抹深沉的性感。這款香水既適合夜間出席盛宴，也能在寒冬中成為最迷人的氣味陪伴。

Zalora最熱賣名牌香水排行榜Top 6. Chloé Love Story Eau De Parfum EDP Spray 75ml

35折優惠價：$425.6｜ 原價：$1,220

Chloé是一款浪漫的花香調香水，猶如一場以香氣書寫的戀愛故事。前調橙花油清新明亮，中調的橙花與茉莉相互纏繞，彷彿戀人間最溫柔的擁抱。基調的雪松木氣息則為整體香氣注入一絲穩定與深情。整體香調細膩柔美，散發出法式女性獨有的浪漫氣質。

Zalora最熱賣名牌香水排行榜Top 5. YSL Eau De Parfum Spray for Men 100ml

87折優惠價：$831｜ 原價：$954

YSL這款男香以佛手柑與薑根交織出活力感十足的清新感，再由蘋果與杜松的果香接力，令氣息更具層次。中段的鼠尾草與天竺葵注入綠意與辛香，使整體香氣更顯年輕而不失深度。隨著時間流轉，琥珀木與東加豆的溫潤基調逐漸釋放，展現出成熟男性的穩重與自信，散發著低調的奢華感。

Zalora最熱賣名牌香水排行榜Top 4. TOM FORD Ombré Leather Eau de Parfum 100ml

85折優惠價：$1,157｜ 原價：$1,362

前調的荳蔻帶出辛香開場，隨後茉莉與皮革交織，營造出既性感又乾淨的層次感。最後以廣藿香與苔蘚收尾，溫潤的木質氣息如絲絨般覆蓋全身。這款香氣帶著西部的粗獷與時尚並存的個性，散發出獨特的魅力，適合追求深度的香水愛好者。

Zalora最熱賣名牌香水排行榜Top 3. Lattafa Asad EDP 100mL

47折優惠價：$399｜ 原價：$840

初聞這款香水就像走進異國的神秘森林，黑胡椒及煙草的辛辣與菠蘿的香甜形成鮮明對比，中調的咖啡與鳶尾花增添深邃層次，而基調的香草與琥珀則注入柔和暖意，尾韻散發出木質與安息香的穩重餘香。整體香調濃郁卻不厚重，兼具力量與優雅，非常適合在秋冬夜晚或特別場合使用，讓人一聞難忘。

Zalora最熱賣名牌香水排行榜Top 2. JO MALONE English Pear & Freesia Cologne 100ml

86折優惠價：$687｜ 原價：$795.3

作為品牌最受歡迎的經典香氣之一，以「秋日果園」為靈感，將新鮮熟梨的甜潤為開端，搭配白色小蒼蘭的清新花香，氣息柔和而不張揚。接著，琥珀與廣藿香的溫暖氣息緩緩浮現，讓香氛層次更顯豐富。噴上後彷彿漫步於陽光斜照的果園中，帶來一種剛剛好的清新感。

Zalora最熱賣名牌香水排行榜Top 1. Christian Dior Sauvage EDP 200ml

8折優惠價：$1,395｜ 原價：$1,730

被譽為「渣男香」或「前男友香」的Dior Sauvage幾乎是無人不識。它的靈感來自無邊原野的自由氣息，散發出一種難以抗拒的男性魅力。前調以清新的卡拉布里亞佛手柑開場，融合辛辣的胡椒與木質基調，再以香草與琥珀交織出煙燻的性感層次，是展現男性自信與野性魅力的不敗選擇。

