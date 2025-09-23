名牌童裝手袋推薦Top6！大人也愛的童趣時尚：Dior迷你星形手袋超可愛的

Yahoo娛樂圈 AGA專訪 時刻自問當歌手初心
近年，各大奢侈品牌每年加價已是常態，想入手心儀的名牌手袋，好像愈來愈遙不可及。其實，如果想以較輕鬆、負擔得起的價錢入手一個名牌手袋，那就是——童裝系列。不少奢侈品牌，如Dior、Gucci、Burberry 等，近年來都積極推出 Kids collection，當中的童裝手袋不只價格相對親民，設計更是可愛又充滿玩味，且不乏時尚感，讓大人們也能輕鬆駕帶出門。
童裝手袋為何值得入手？
不少人可能認為，童裝手袋只適合小朋友，但其實這是一個常見的誤解。事實上，不少奢侈品牌在設計童裝手袋時，除了尺寸較小，在細節和經典元素上都與成人系列一脈相承。這種「迷你版」設計，不只價格更實惠，亦帶來一種意想不到的時尚感。
首先是價格。相較於成人款手袋，童裝手袋的定價通常便宜一半甚至更多，讓你在預算有限的情況下，也能輕鬆擁抱心儀的奢侈品牌。設計方面，童裝手袋並非單純將成人款縮小。品牌設計師會特別加入趣味元素，例如繽紛的配色、可愛的圖案，甚至特別的造型設計。這些手袋保留了品牌經典DNA，同時注入新鮮感。尺寸方面，很多童裝手袋其實非常實用，tote bag 可以放入 iPad 或文件，斜孭款則剛好放下手機、銀包等日常用品。
不過，溫馨提示一大家，購買前記得留意尺寸及肩帶長度，童裝版的肩帶可能短了點，身型較高的女生們要試試才知。
Dior童裝星星包系列 夢幻度爆燈
雖然這兩款 Oblique 老花袋款，都要五位數字，但現在 Dior 的 Oblique 老花手袋，最平的已經要接近 2 萬，而童裝 Oblique 老花系列，仍然能夠萬初至萬中就能入手，而且細節位更是完美延續了品牌優雅浪漫的風格。他們將經典的 Oblique 老花圖案，應用在尺寸更迷你的手袋上。其中，一款迷你星形手袋，採用品牌最 signature 的米色和藍色 Dior Oblique 圖案，配上磁石開合設計，實用性十足。金屬鏈帶上綴有 CD 的 logo、心形和屋形吊飾，非常精緻可愛。另一款，同樣是經典老花的小型多功能袋，搭配可拆卸的肩帶及圓形 coins bag，實用性十足。
Dior 童裝迷你星形手袋
價錢：$11,000
Dior 童裝小型多功能袋
價錢：$17,000
Gucci童裝GG托特包 實用度滿分
Gucci 的童裝手袋向來是時尚達人的「尋寶區」。他們定期與不同的藝術家合作，為經典的 GG 圖案注入新意，如最近與英國藝術家 Euan Roberts 合作，創作出超可愛的圖系列，配上GG Supreme帆布及緣紅手柄，讓手袋在保持品牌辨識度的同時，也多了一份童真。另一款則是，印花 GG 水桶包同樣採用品牌經典 GG Supreme 帆布配上可愛貓咪圖案，充滿童趣。水桶造型配抽繩設計，既實用又時尚。
Gucci Kids x Euan Roberts GG Supreme canvas tote bag
價錢：$9,700
Gucci Kids GG-pattern bucket shoulder bag
價錢：$5,211
Burberry格紋 經典永不過時
Burberry 的格紋一直是品牌象徵，用在童裝手袋上也十分搶眼。如 Check-print Pouch 格紋斜孭袋，採用 Burberry 最 signature 的格紋尼龍材質，配纖細皮革肩帶，輕巧又好拎，而且配襯度超高。另一款，同樣是採用經典格紋設計的 tote bag ，蓬鬆包身設計，感覺更加輕盈之餘，亦有一定的容量，可輕鬆放入A4文件夾或13吋 iPad ，加上細緻的皮革飾邊及金屬配件保持品牌一貫的高質感。
Burberry Kids Check-print pouch
價錢：$4,100
Burberry Kids Check tote bag
價錢：$5,300
Fendi時尚與可愛兼備的 FF 圖案
Fendi 的童裝手袋同樣將品牌的經典元素發揮得淋漓盡致。FF Logo 小袋 以品牌 signature 的 FF 印花圖案為特色，並採用簡潔設計，搭配可調整的背帶，無論是大人或小朋友都能輕鬆駕馭。這款手袋不只實用，還帶有 Fendi 獨有的時尚感，非常適合喜歡低調又帶有品牌風格的大家。
Fendi Kids FF 經典logo印花手提包
價錢：$12,025
Chloé 及 Marni 小眾品牌新選擇
除了上述幾個奢侈品牌，相對之下，較為小眾 的 Chloé 和 Marni 的童裝手袋也備受時尚界青睞。Chloé Kids 的 Logo 牛仔托特包 以牛仔布製成，搭配刺繡的品牌標誌，風格簡約且充滿波希米亞的隨性，非常適合日常休閒穿搭。而 Marni Kids 的菱形肩背包 則以品牌經典的幾何圖案為特色，色彩鮮艷且造型獨特，充滿了玩味和設計感，為造型增添趣味，之餘，更是今次介紹中最親民的選擇，大家絕對可以無痛入手。
Chloé Kids embroidered-logo denim tote bag
85折特價︰$2,678；原價︰$3,150
Marni Kids Diamond shoulder bag
價錢：$1,650
