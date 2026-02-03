買名牌開運大法，奢侈品牌都有分「五行風水屬性」？Threads熱話品牌五行屬性分類，愛馬仕、YSL金水雙全

八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
2026 丙午火馬年，很多人都在留意生肖運程。說到赤馬、火馬這些字眼都大概感受到那股「火」的能量相當強勁。而回到自己身上，火是旺自己還是要用其他元素來平衡呢？Threads近期就有個關於「奢侈品五行屬性分類」，選名牌選對了旺自己的聲稱會越來越好運！當然，玄學術數也是個參考，也許想買名牌的心才是主因，難怪有脆友留言指，「我是五行全喜的。」一起來參考這個品牌五行屬性分類吧！（Threads貼文按此）
想知自己五行喜歡什麼「用神」的話，可以在手機App「論八字」裡面，排盤後在命盤裡的「用神提要」，就會看到自己「喜用」什麼。
假如你喜用「甲、乙」，代表喜木；喜用「丙、丁」，代表喜火；喜用「戊、己」，代表喜土；喜用「庚、辛」，代表喜金；喜用「壬、癸」，代表喜水。而用神是可以多於一個的，也就是說，你是可以選多於一類的品牌呢（笑）
五行喜火：熱情動力，引爆人氣
喜火的人適合運用紅色、紫色或具備火木相生特質的品牌來增強自信。
Coach、Fendi：木火相生
Miu Miu、香奈兒（Chanel）：火木通明
Dior：火木調和
MCM、Celine：火勢助運
卡地亞（Cartier）、寶格麗（Bvlgari）：火木雙全
寶馬（BMW）、Max Mara：火土相輔
華倫天奴（Valentino）：火金相耀
五行喜木：生機盎然，持續成長
喜木的人適合綠色或青色系，幫助在變動中找到平衡。
Loewe、LV、三宅一生（Issey Miyake）：木氣充盈
Burberry：木土相生
梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）、寶格麗（Bvlgari）：木火相濟
APM、巴黎世家（Balenciaga）、BV：木勢通達
五行喜金：聚財穩健，增強權威
金帶來理性能量與穩定財富。喜金者適合金色、銀色或白色系單品。
愛馬仕（Hermès）：金水雙全
Gucci、Qeelin：金氣十足
歐米伽（Omega）：金土穩固
勞力士（Rolex）、瓏驤（Longchamp）：金勢顯貴
賓士（Mercedes-Benz）、奧迪（Audi）：金車護體
Roger Vivier、Harry Winston、積家（Jaeger-LeCoultre）、Goyard
五行喜土：厚德載物，提升紮實接地感力量
喜土的人建議選擇黃色、咖啡色或大地色系。
Prada、Vivienne Westwood：土氣厚重
Qeelin、歐米伽（Omega）：土金相生
格拉芙（Graff）、阿瑪尼（Armani）：土勢顯穩
Ferragamo：土火相生
五行喜水：靈動轉運，冷靜思維
水能克火，是火馬年重要的「調和劑」，幫助保持頭腦清醒與人際圓融。喜水的人首選黑色、藍色系。
Saint Laurent、愛馬仕（Hermès）：金水雙全
Givenchy、Gucci：金水相生
Helena Rubinstein、Tiffany：水木相生
三宅一生（Issey Miyake）：水木通達
找到你的專屬開運名牌了嗎？還是你是「五行全喜」，所有品牌都喜歡呢？（嘿嘿）
