名種幼犬被遺棄中環碼頭海濱 患病毒腸炎留院翌日不幸離世

【動物專訊】對動物義工而言，街上發現被人遺棄的名種幼犬，往往都會有最壞的預算，因為很大機會是有病而被繁殖者或買狗者丟棄。有市民日前在中環碼頭海濱發現一隻不足兩個月大幼犬沒精神地坐在燈柱旁，隨即向浪浪協進會求助，小狗送醫後證實患上病毒性腸炎和嚴重肺炎，最終在翌日不幸離世，結束短暫的一生。

浪浪協進會潘潘表示，求助人在12月28日中午在中環碼頭海濱發現了這小狗，顯得沒有精神和十分虛弱，潘潘為狗狗安排到北角一間獸醫診所檢查，發現狗狗有嚴重肺炎，肺都全白，而更嚴重是他患了致命率極高的病毒性腸炎，急忙轉院留醫，可惜最終都救不回，留院翌日不幸離世。

潘潘坦言，通常名種幼犬被人遺棄，很大機會有嚴重健康問題，很多最終都無法存活下去，因此收到這個求助個案時，都有心理準備。

發現小狗的位置，平時有不少人放狗，如有人目擊遺棄經過，或知道這小狗的背景，請與本報聯絡提供資料，還這小狗一個公道。

不足兩個月大幼犬日前被人遺棄在中環碼頭海濱，惜留院翌日離世。

