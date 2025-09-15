名醫涉美容針奪命被裁不適宜答辯 陪審團須再決定被告有否涉誤殺

【on.cc東網專訊】2018年11月發生香港首宗打肉毒桿菌針奪命個案，52歲女銀行家張淑玲懷疑在接受肉毒桿菌針（Botox）注射兩小時後昏迷，送院後不治。當時作為主診醫生的名醫李宏邦，被控一項誤殺罪，辯方爭議，現年93歲的李宏邦患認知障礙及失智，不適宜答辯。由4男3女組成的高院陪審團，今（15日）經退庭商議後，一致裁定被告不適宜答辯。控方將會就事實裁決方面提出舉證，陪審團會再決定被告有否做過控罪指稱的行為。

現年93歲的李宏邦，被控於2018年11月12日，在香港因嚴重疏忽而非法殺死張淑玲（52歲），他作為張的醫生，對她負有謹慎責任，但他在沒有為她的安全採取合理的謹慎措施，疏忽導致張的死亡。控方指控被告所涉的疏忽行為包括：儘管張曾攝取催眠藥，及不確定禁食狀態，被告仍向她施用鎮靜藥物；未有在張處於鎮靜狀態期間，監測其氧氣飽和度，及未有在她出現呼吸困難時提供氧氣；未有向張提供鎮靜劑的拮抗劑；當其他醫學專家詢問時，隱瞞醫療和藥物資料。

辯方早前呈上醫療報告，據報告指，被告患認知障礙及失智，其執行能力及短期記憶嚴重受損，這會令被告無法作出理性決定，因此不適宜答辯及受審。法官隨後引導陪審團，形容本案是一宗悲劇，或廣為人知，受傳媒報道。但陪審團不應基於同情，或受傳媒影響來作出判斷。而是要不偏不倚審視證據，以相對可能性的方法，裁斷被告是否適宜答辯。法官又指控方並沒有要求傳召辯方的專家出庭盤問，或挑戰報告的結論。因此，陪審團如要推翻或不接受報告結論，要有很好的理由及基礎。法官坦言，這是困難的。

案件編號：HCCC 137/2022

