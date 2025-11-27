大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
43歲甩開老東家自己開公司！ 向井理要當自己人生的孔明？
本來只想踢足球當獸醫，結果調酒調到被星探抓包
說真的，向井理小時候就是橫濱街頭的足球小霸王，還當過F・マリノ斯球童，夢想不是獸醫就是職業選手。大學讀基因工程，畢業後乖乖去酒吧調了六年酒，500多款雞尾酒隨手來。
誰知道在表參道被經紀人一句「你長得太帥了」，2006年就直接丟進《ミニッツメイド》廣告，隔年《白夜行》就正式出道。人生劇本也轉太快了吧😂
《ゲゲゲの女房》一播，直接變成全國老公
2010年NHK晨間劇《ゲゲゲの女房》裡那個溫柔村井茂，害全日本女生一早起床就想嫁給他。隔年大河《江》演徳川秀忠，時代劇也難不倒他，
電影《BECK》《ハナミズキ》直接橫掃新人獎。從那之後他戲路寬到爆炸，硬漢、殺手、時尚男全包，誰還記得他當年那個怕生的調酒師啊？
娶了國仲涼子生兩娃，結果還是事業家庭兩手抓
2014年跟國仲涼子閃婚，2015年生老大，2018年老二也來報到，很多人以為他要變全職奶爸。結果人家只是低調帶娃，順便把《S -最後の警官-》、《10の秘密》拍好拍滿，
2019年還在《オールスター感謝祭》拿了100萬獎金笑瘋全場。2022年跑去演《哈利波特舞台劇》的哈利，粉絲直接尖叫：「這男人根本是開掛人生！」
2025年直接獨立開公司，簡直像孔明轉生渋谷
今年4月他乾脆離開待了19年的ホリエージェンシー，自己搞了「向井理事務所」。訪談笑說後輩傳LINE：「前輩這是真的嗎？」
結果獨立第一炮就放大絕，4月25日《パリピ孔明 THE MOVIE》當主角，孔明從三國跳到現代夜店打音樂戰，&TEAM還來客串，2月就在ぴあアリーナ開キックオフ派對，
11月Blu-ray一上架直接被掃光。6月NHK《舟を編む》演辭書編輯，9月起新感線45週年《爆烈忠臣蔵》，跟小池榮子、早乙女太一一塊炸場，這年根本是他個人天下統一年吧🔥
經典角色隨便撈都是回憶殺
《ザ・ファブル》的冷面殺手、《イチケイのカラス》的法庭鐵漢、《ダブルチート》的雙面詐欺警官，還有《ライオンの隠れ家》那個讓人又愛又恨的DV夫，每一部都讓人看得牙癒癒。
最新這部《ユメカゲロウ》夜ドラ，藤子・F・不二雄的SF短篇，9月4日開播，預告一出粉絲已經開始半夜守電視了。
社群雖然低調，但每po必被舔屏
X才5600多人追，但每篇宣傳都超有梗。9月D’URBAN秋冬西裝照一出，700多讚直接喊「錢包準備好了」；《パリピ孔明》Blu-ray消息丟出來，1300讚、23萬觀看，
留言清一色「孔明我要帶回家」；IG 3.6萬人，偶爾露個家庭背影，粉絲就哭：「這男人連後腦勺都帥」。
網友已經開始押明年大爆發
5ch：「向井理40代後色氣直接開外掛，獨立後根本解放天性」
PTT：「新感線舞台看過現場，クール到讓人腿軟」
Dcard：「他穿D’URBAN那支廣告，我已經看了五十遍」
X最熱留言：「從調酒師到三國軍師，這人生轉職也太爽了吧」
Japhub小編有話說
老實說，小編從《ゲゲゲの女房》時期就偷偷把向井理設成手機桌布，現在看他獨立後像脫韁野馬，電影、舞台、夜ドラ、時裝全包，43歲還能帥成這樣根本犯規！
《パリピ孔明》Blu-ray我已經先搶了，你們再不跟上，明年看到他跟國仲涼子一起上節目撒糖，可別說我沒提醒啊～
