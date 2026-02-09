向佐自嘲「原生家庭有問題」 人生只能走下坡 被同場嘉賓明寸做咩都唔掂

電影大亨向華強同太太陳嵐嘅大仔向佐，近年主力喺內地發展，試過自資出品電影《門前寶地》但飽受負評。行動作演員路線嘅向佐後來以搞怪造型示人，甚至不時著女裝，反而殺出新血路，不時被邀請參加綜藝節目，直播帶貨反應也相當唔錯。

內地綜藝節目《主播和Ta的朋友們》以talk騷形式，由各嘉賓互相搞gag嘲諷。早前向佐為節目擔任嘉賓，喺楝篤笑環節以自己家庭背景開玩笑，「我搞成這個樣子，真的不要怪我，我原生家庭有問題，你知道嗎？說到我爸，『電影教父』，我媽『港圈教母』，我，教子……無方。家庭起點太高了，留給我的就這麼一條下坡路，我走得太順了。這感覺怎說呢？爆炸、撕裂、下墜！」。向佐又自嘲老婆郭碧婷都比佢更出名。「男怕入錯行，女怕嫁錯郎，但我們家啥都不怕。」

向佐後來都有感性一面，自言為師傅閉關6年學哲學，因為想成為偶像李小龍一樣有哲學思考嘅武術家，亦唔怕被人視為「腦子進水」，因為李小龍有句金句Be water my friend。其他嘉賓都對向佐唔留手，內地演員小奇喺佢嘅楝篤笑話「要吐槽向佐老師就是邊吐邊害怕……我從小最怕這種又沒文化又會武術的人」，又寸向佐係「娛圈斜方肌」，總係喺唔適當嘅時候發力，甚至兜口兜面話「我們笑你（向佐）演正劇幽默，不是誇你好笑，是想說你幹啥啥不行」。

內地演員小奇喺佢嘅楝篤笑兜口兜面話向佐「我們笑你（向佐）演正劇幽默，不是誇你好笑，是想說你幹啥啥不行」。

