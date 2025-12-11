向佐鏡頭前直言娛樂圈好恐怖 丁真看透世事回應：扛不住別混這個圈子

《尋真之地》截圖

現年41歲嘅星二代向佐，近年主力於內地發展，除咗拍電影、參演內地綜藝節目《披荊斬棘2024》、出廣東歌、開直播帶貨成為熱話。近日佢為由丁真主持嘅內地人文紀錄片《尋真之地》道孚篇擔任嘉賓，期間講到自己成長時突然情緒大爆發，直言「娛樂圈的人很恐怖。」節目播出後，除咗言論被瘋傳之外，更傳出佢將退出娛樂圈。

喺節目中，丁真問「你覺得哪一刻就是你自己感覺到你的變化挺大的」，唔想長大嘅向佐表示自己一直冇變過，一直都有一個好原始嘅小孩喺入面，並認為長大無意義，每個大人都很複雜。而年僅24歲嘅丁真回答話冇辦法，因為現實就係要逼你長大。

向佐再激動話：「我覺得哪有所謂的成長複雜，因為我從小在一個非常複雜的環境長大，對，我從小在娛樂圈長大，所以再複雜的人我都見過，所以我就覺得我不想變得複雜，我覺得他們很恐怖，人很恐怖的，真的，這很難做到啊，人變複雜非常不是一個好事情」。看透世事嘅丁真聽完後回應：「最重要的一個點就是你自己要面對複雜這個事，你自己如果遇到那種複雜的事情時候，你要扛得住，對，最重要就是這個，如果扛不住的話，那你別混這個圈子了，對吧！」

節目出街後，隨即傳出向佐將退出娛樂圈嘅消息，而佢就喺微博出PO澄清：「親愛的弟弟、我希望用我的方式和堅持和專業給到他們的幸福、還有大房子還沒有蓋好呢，所以退圈這個想法暫時沒有！和弟弟@理塘丁真 在道孚，說很多藏在心裏的話。人變得複雜並不是一件好事，守護心裏那個“不想長大的小孩”才是最重要的。#尋真之地# 道孚篇已上線，與你一起分享這份感悟。」

《尋真之地》

