宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
向佐求婚郭碧婷「大腦一片空白」！豪門少爺仍超怕被拒 浪漫告白：我會求到成功為止
向佐日前在實境節目《尋真之地》罕見談起對愛情的真實心情，首次坦言當年向郭碧婷求婚時其實「很怕被拒絕」，豪門少爺難得的緊張模樣意外衝上熱搜。
最新一期節目聚焦康定的「情歌文化」，丁真與向佐在木格措湖畔聊起愛情觀。丁真分享藏族重視「先照顧好自己，再愛別人」的想法，也透露他們表達愛意偏向行動，例如報平安、帶禮物回家，而不是講浪漫情話。
在輕鬆的對談中，向佐突然提到自己的求婚經過。他說當時緊張到「大腦一片空白」，甚至因為表情太嚴肅，被身邊人調侃「看起來像在談幾億生意」。他坦言當時很害怕被郭碧婷拒絕，丁真追問：「如果她真的拒絕你呢？」向佐也坦白回答：「沒事，我會繼續求，求到成功為止。」語氣裡帶著堅持。
錄影中，向佐看到康定美景還特地拿出手機拍下來，說想傳給家人看，展現出硬漢外表下的細膩一面。他也在節目裡大方表白太太：「我夫人是我心目中的大美女，我們有兩個孩子，一家四口很開心。」
兩人緣分可以追溯到2016年巴黎時裝周，當時郭碧婷不慎踩到裙擺差點摔倒，由向佐伸手扶住，之後他鼓起勇氣邀她吃飯卻被委婉拒絕。直到兩年後一起參加《最美的時光》，在向太積極牽線下才有機會重新認識彼此。向佐曾說，郭碧婷的溫柔讓他的脾氣變得更好，也全力支持她在豪宅中收養流浪動物，兩人關係逐漸穩定。
延伸閱讀
郭碧婷5歲女兒遭同學冷落！高EQ一句話從容化解 網讚嘆：家庭真的很幸福
其他人也在看
曾經65公斤現在是「黑絲襪美腿女神」！A-Lin 3個月瘦10公斤的「鬆弛瘦身法」再掀熱議！
無論是白色短版外套造型踩著紅底高跟鞋，還是亮片套裝搭配長靴，她站在舞台中央的那雙腿完全搶走所有焦點，線條細長、比例修得乾淨利落，連站姿都穩得不可思議！從棚拍到現場舞台，光打下去是直接顯出立體度的那種，難怪會被狂喊「原來她也是美腿女神」。更讓粉絲震撼的是，...styletc ・ 1 天前
昆凌紐西蘭度假美翻！周杰倫牽兒子陪玩閃爆 一家三口坐纜車畫面超治癒
近日，多位遊客在紐西蘭巧遇周杰倫與昆凌一家三口，不少人看到他們陪兒子搭纜車的畫面，也發現周杰倫正在錄製《周遊記》，一邊工作、一邊帶家人旅行。昆凌當天狀態良好，和家人的互動畫面散發幸福氛圍。姊妹淘 ・ 1 天前
黎智英子女：父獄中健康轉差 體重下降、爛牙、指甲脫落 港府批《法新社》歪曲事實｜Yahoo
被控串謀勾結外國勢力的壹傳媒創辦人黎智英，其子女近日接受外媒訪問，透露黎智英近日健康狀況進一步轉差，體重急劇下降、牙齒腐爛，而且指甲變綠後脫落。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
「音樂女神」海兒街頭被野生捕獲 皮膚白到反光 網民： 生圖還是好漂亮！
現年28歲的「音樂女神」海兒（原名陳海兒，Hedy Chan）是新晉女高音歌唱家，因擔任《中年好聲音3》的評審而為人熟悉Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
前港男梁裕恆曾任消防員 Threads出PO「每次出車都好興奮」被網民炮轟不恰當
大埔宏福苑於11月26日發生大火造成嚴重傷亡，無數市民失去居所，引起全球關注。全港市民都非常感謝消防員英勇無畏，奮不顧身地滅火及救人，而2016落選港男梁裕恆亦曾做過消防員，近日喺社交網站出PO分享自己曾參與2016年牛頭角迷你倉大火嘅救援行動，其言論被網民炮轟。佢喺事隔一日後發文道歉，不過之後又del走道歉PO。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜阻燃棚網有「證書」提供 五金舖：不知如何認辨真偽
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火令全城關注棚網安全問題，本台試買阻燃棚網，很多五金舖指最近需求急增，阻燃棚網都售罄，剩下都是沒有阻燃效果的棚網，建造業分包商聯會建議改善現存制度，例如在香港，再檢測一次棚網的阻燃性能。 本台到旺角新填地街及大角咀道一帶五金舖較集中的地方，問了5間舖，有4間說阻燃棚網售罄，只有1間還有貨。一幅1.8米乘9米的普通棚網賣70元，阻燃就貴些少，賣100元。負責人用打火機即場試燒阻燃棚網一次。買完阻燃棚網後，有來自廠商的「證書」提供，但有備註如果複本，沒重新蓋專用印章就無效，而這份的蓋印都是複印的，負責人指不知如何辨認真偽。有阻燃與沒阻燃的棚網不論顏色還是密度都很相似，單憑肉眼很難分辨。建造業分包商聯會同意難以辨認，這些產品檢驗報告的真偽現時制度無問題，有規管工程要用阻燃棚網，但有改善空間，例如按助燃有效期設棚網使用年期限制。建造業分包商聯會會長伍新華：「如果有人要打劫你控制不到，有人要犯法總有方法，當然事情出現了，我認為我們有改善空間，是否在檢測程序能做多些，舉例我們可能要對往後再來的棚網，我們要找清楚來源，它是否符合屋宇署所說的標準，然後確認供應商來的時候要清楚每個批次，都是同一款合適物料，甚至有相應檢測程序要安排。」伍新華指，阻燃認證有分國標、英標及美標，都是按棚網出產地劃分，標準都大致相同。#要聞now.com 影音新聞 ・ 17 小時前
美特使赴俄會談 川普：普丁流露結束俄烏戰爭意願
（法新社華盛頓3日電） 美國總統川普的特使魏科夫與女婿庫許納近日前往俄羅斯首都莫斯科，與俄國總統普丁（Vladimir Putin）會談。法新社報導，魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）已結束在克里姆林宮的會談並離開，這場長時間會談持續到3日凌晨，未就俄烏和平協議取得突破。法新社 ・ 5 小時前
不是粉絲也想買！LE SSERAFIM小櫻花「可頌連帽圍巾」，編織功力太犯規！
小櫻花這兩年不只在舞台上發光發熱，私底下更一頭栽進毛線世界，把等待通告、休息的零碎時間，全都拿來「織」出屬於自己的療癒宇宙。從最初練習的小吊飾、配件，到後來親手完成舞台用帽、包包，甚至送給演藝圈好友當禮物，她一路把興趣玩成專業，更推出個人編織服飾品牌「KKU...styletc ・ 22 小時前
LVMH千金是關鍵接班人？奢品界女強人Delphine Arnault，一舉動拯救Dior走出危機「將藝術化成財富」
Delphine Arnault身為LVMH集團總裁Bernard Arnault唯一的女兒，她不僅遺傳了父親敏銳的商業直覺，更在時尚界創造出屬於自己的傳奇。她在集團中的每一步都展現出非凡的領導力與獨到眼光，更成功將藝術與商業完美結合，將LVMH的名牌市場推向新高峰！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
44歲全智賢超自律自我管理大法！緊緻肌凍齡方法全靠飲食＋運動，每餐七分飽還搭配「美容覺」
韓國國民女神全智賢，44歲依舊美到逆天！從《來自星星的你》到近期復出，她那水光肌、纖細身材總讓人猜不透年齡。近日全智賢親自分享的「自我管理法」，簡單卻高效，涵蓋飲食、運動、護膚三大塊。原來，她靠這些日常習慣，輕鬆維持女神光環！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
宏福苑五級火災｜阻燃棚網有「證書」提供 五金舖：不知如何認辨真偽(劉倩桐報道)
【Now新聞台】本台試買阻燃棚網，很多五金舖指最近需求急增，阻燃棚網都售罄，剩下都是沒有阻燃效果的棚網，建造業分包商聯會建議改善現存制度，例如在香港，再檢測一次棚網的阻燃性能。 本台到旺角新填地街及大角咀道一帶五金舖較集中的地方，問了5間舖，都說阻燃棚網售罄，只有1間還有貨。一幅1.8米乘9米的普通棚網賣70元，阻燃就貴些少，賣100元。負責人用打火機即場試燒阻燃棚網一次。買完阻燃棚網後，有來自廠商的「證書」提供，但有備註如果複本，沒重新蓋專用印章就無效，而這份的蓋印都是複印的，負責人指不知如何認辨真偽。有阻燃與沒阻燃的棚網不論顏色還是密度都很相似，單憑肉眼很難分辨。建造業分包商聯會同意難以辨認，這些產品檢驗報告的真偽現時制度無問題，有規管工程要用阻燃棚網，但有改善空間，例如按助燃有效期設棚網使用年期限制。建造業分包商聯會會長伍新華：「如果有人要打劫你控制不到，有人要犯法總有方法，當然事情出現了，我認為我們有改善空間，是否在檢測程序能做多些，舉例我們可能要對往後再來的棚網，我們要找清楚來源，它是否符合屋宇署所說的標準，然後確認供應商來的時候要清楚每個批次，都是同一款合適物料，甚至有相應now.com 新聞 ・ 17 小時前
特朗普簽署台灣保證實施法案 國台辦：粗暴干涉中國內政
美國總統特朗普簽署《台灣保證實施法案》生效。在北京，國台辦回應指，美方的法案粗暴干涉中國内政，嚴重違反一個中國原則，和中美三個聯合公報規定的精神，向台獨分裂勢力發出嚴重的錯誤訊號，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，敦促美方恪守在台灣問題上所做的嚴肅政治承諾，不與台灣進行任何形式的官方接觸。根據該法案，國務院須定期檢視、並更新與台灣往來的相關指引，並制定詳細計劃，逐步解除目前仍然存在的限制措施。 (ST)#國台辦 #台灣保證實施法案 (ST)infocast ・ 21 小時前
陳文敏宣布告別《明報》專欄 「知道這一天總會來臨」 文章屢被港府反駁譴責｜Yahoo
香港大學前公法講座教授陳文敏今日宣布，告別撰寫了近 23 年的《明報》專欄「法政隨筆」。他沒有解釋原因，但形容「知道這一天總會來臨」。陳文敏的專欄文章，過去曾多次被港府發文反駁、譴責。Yahoo新聞 ・ 1 天前
林夏薇老公獲頒破產不開始令 無限期延長 薇薇疑心情未被影響照出IG
林夏薇2015年與金融才俊莫贊生（Jason）低調結婚，有指二人居住於市值15億港元嘅太平山頂豪宅，由於林夏薇不時於社交網站分享近況及與三隻愛犬互動嘅照片，令豪宅內部面貌曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張柏芝被前經理人控告違約 余毓興指柏芝稱呼其為「契爺」 開審追討過千萬
張柏芝前年被前經理人余毓興及經理人公司AEG Entertainment Group Limited控告，指她預支越4千萬元片酬後未有履行電影合約兼違反經理人合約，向她追討1276萬元賠償。案件於昨天（3日）在高等法院開庭審訊。Yahoo 娛樂圈 ・ 38 分鐘前
「人間香奈兒」GD、陳法拉華麗亮相紐約，穿什麼出席Matthieu Blazy主理的首個CHANEL工坊系列？
CHANEL工坊系列2026剛在紐約完滿落幕。到場的一系列「人間香奈兒」穿什麼欣賞Matthieu Blazy的首場工坊系列呢？Yahoo Style HK ・ 5 小時前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟
每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！Yahoo Style HK ・ 1 天前
理想汽車也加入 AI 眼鏡戰局，新品 Livis 主打 36g 超輕機身、Zeiss 鏡片、語音控車
隨著 Meta 的成功，智能眼鏡市場受到了空前的關注。各家廠商紛紛湧入，今天我們又迎來了一位稍讓人意外的挑戰者 -- 理想汽車。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
放閃老公！孔曉振爆Kevin Oh看愛情戲會吃醋
[NOWnews今日新聞]45歲韓國女星孔曉振與小10歲韓裔美籍創作歌手KevinOh於2022年結婚後，老公在隔年12月就入伍，自己只能開始獨自過日子，常常淚流整晚、難以入睡，直到今年KevinOh...今日新聞 娛樂 ・ 18 小時前
岑麗香學生時代照片判若兩人 IG分享神級化妝技術讓網民驚嘆
現年41歲嘅岑麗香（香香）樣子甜美可愛，係唔少人心目中嘅女神。佢喺2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，一家四口幸福滿瀉。直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。保養得宜嘅香香不時喺社交網站分享近況及生活點滴，日前更分享一條化妝影片，其化妝技術讓網民驚嘆，令顏值再升級。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前