向佑曾遭外國小孩往頭吐痰 向太負面觀感唔畀子女移民：如果敢去 一毛都不留給他們
向華強太太陳嵐（向太）早前拍片激罕談及兩個兒子，坦言細仔向佑令佢明白慈母多敗兒：「他是我的痛」。近日，向太再拍片提及向佐與向佑嘅童年往事，揭露二人赴美夏令營時遭外國小孩欺負嘅經歷，公開表示絕不許子女移民。
向太喺影片中細述往事，表示喺兩子細個嗰陣送咗佢哋去美國參加夏令營，本想讓兒子們開闊眼界，但卻遇上不愉快事情。當時幼小嘅向佑竟遭外國小孩吐痰：「有一次在美國的時候，老外的小孩就欺負中國人小孩，就吐痰吐在他弟弟（向佑）的頭上。」向太指當時身為哥哥嘅向佐無法容忍弟弟被欺負，直接動手打斷對方手臂：「向佐他這麼乖的人，他可忍不住，他抓人家就打，把人家手打斷了，他為了弟弟啊。」向太續指認為唔係兒童之間嘅打鬧，而係根深蒂固嘅外國人對中國人嘅種族偏見：「尤其去到老外地方，你別歧視我們中國人啊，對不對，他們有那種感覺就是被外國人歧視。」
事件強化向太對美國嘅負面觀感，表示絕對唔會畀子女移民美國，甚至乎唔准孫兒們赴美讀書，坦言從未想過要拿美國籍：「我絕對不允許我的小孩，移民美國。孫子孫女也不准去美國讀書，如果他們敢去，我把錢捐了，一毛都不留給他們。」
