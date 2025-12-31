向台射27枚多管火箭炮 解放軍102機艦現台海

【on.cc東網專訊】中國人民解放軍東部戰區連日在台灣周邊進行「正義使命－2025」演習，台灣防務部門周二（30日）舉行臨時記者會，情報參謀次長室次長謝日升中將表示，解放軍當日上午9時至下午1時，由福建平潭、石獅區域向台灣北部發射17枚和西南海域10枚、共2波次多管火箭炮。

謝日升指出，此次解放軍實彈演習，台方所偵獲的落彈點確實比較接近台灣，在24海浬內，相較過往更接近台灣。解放軍共向台射擊兩波次，第一波次從福建平潭射出，落彈區於基隆東北方70海浬，無飛越台灣上空；第二波次從福建泉州石獅射出，落彈區於台南西方50海浬。謝日升強調，針對性軍演不僅恫嚇台灣，也嚴重影響國際航安，據台灣交通部民航局資訊，當日已影響941架次國際過境民航航班，並影響演習區內一定數量的商船、漁船。

台灣防務部門周三（31日）另發布消息稱，至當日上午6時前24小時內，偵獲解放軍77架次軍機、17艘軍艦和8艘公務船，持續在台海周邊活動，其中35架次軍機進入台灣北部、中部和溪南空域。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應對。

