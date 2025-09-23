樺加沙逼近 寵物酒店超前部署做動物避難所
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。
向太在影片中心平氣和地憶述往事，表示自己曾遇過一位很會變面的明星，對方曾寫信給她，表示很愛他們，甚至形容「我們才是他的爸爸媽媽」，可是對方身處管理團隊時，「轉個身可能就罵你，更不用去四川學變臉，他很會變臉，在我們面前一樣，轉一個身就不一樣，很恐怖的」。
而該名巨星最恐怖的一面就是很會折磨人，遲到要罰錢也懶理，就算要打官司也要求「你們求我吧」。這種真面目連向太也驚訝，「可以折磨人的明星，這是我第一個所見」，但對方有求於人時卻很會說好話，令向太不忍心而多次幫，沒料到對方卻變本加厲，遇欺負長者，「有兩個老人家，冰天雪地等了他一天，他不出來，他在房間就不出來拍，他就欺負那個導演，然後導演打電話跟我求救，我說拿去房間叫他聽，然後他破口大駡：『你幹嘛打給向太？』。」
向太當場向那名巨星說了狠話，逼他出去，但當時大家都等了一天，差不多要收工了，「人家年紀那麼大的，冰天雪地這麼站著，冷都冷死了，對不對？他就很會欺負人」。向太直言那位巨星本質有問題，「那我覺得本質好的呢，他永遠不會變，就是你的本質有問題，才會變得那麼恐怖，折磨人」
向太指明星如果紅了，身邊聽到的都是討好、奉承的話，然後明星只會聽好聽的話，但一切只是個假象。如果明星因此「飄」了，他就會步向自毀之路。向太點名劉德華、周潤發、劉青雲、古天樂、安志杰都踏實而沒有「飄」，又舉周潤發作例子，形容發哥本質比較好，而他經歷過「票房毒藥」的日子，其後因《英雄本色》、《賭神》等電影爆紅，「他沒有驕傲，他沒有飄」，見到朋友粉絲便拿相機自拍，完全是盡得人心。
向太提出8個字「不忘初心、方得始終」，表示作為一個明星，還是要看本質，「其實你演技再好，可能你在這個圈裡面，你的本質不好，其實很容易跌落神壇」，直指「飄」是一個人的最大致命傷，「我可以告訴你，當一個人開始飄的時候，他就走向了一個自毀之路」。
向太的影片發布後，網民紛紛猜測她口中的巨星是誰，矛頭直指某張姓女星，因向太於2015年投資拍攝《3D封神榜》，該名女星被指無故缺席，而且製作團隊態度差，結果被易角，而向生和向太曾公開表示會永久封殺。
