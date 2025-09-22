樺加沙｜天文台考慮明日下午 1 至 4 時改發八號
向太拒談于朦朧墮樓無奈指「這個講不了」 拍片爆有女明星哭訴被潛規則
向太（陳嵐）近年加入內地直播及短視頻平台，敢言嘅佢早前曾先後談及梅豔芳及劉德華等明星往事，不過早前佢喺直播嘅時候被問及近期傳得沸沸揚揚嘅于朦朧墮樓身亡一事時，罕有拒絕回應，更無奈直言「這個講不了」。
日前，向太於社交平台直播，期間有網民不斷留言談及于朦朧墮樓一事及當中「被潛規則」及「被墮樓」等傳言，更有不少網民洗版指「幫幫于朦朧」等，向太一度沉默，隨後只是無奈回應：「大家別刷屏了，這個講不了」，更引起一眾網民揣測。
另外，向太日前亦上載影片談及「潛規則」相關內容，片段一開始即提及「各行各業都有潛規則，尤其是在娛樂圈，不僅女生會遇到，男生也一樣會遇到。」向太更自揭年輕時曾遇「心懷不軌」嘅邀約， 因此沒有拍電影：「那時候有部戲找我拍，才開工一天，導演約吃晚飯，然後男主角是大明星也約吃宵夜，兩個都是好像心懷不軌的感覺，而且好像可以作主的人，那你要拍這部片犧牲嗎？」向太透露幸好當時已和向華強在一起，對方支持下違約辭演。向太更爆當時邀約吃宵夜的男星現已離世，該男星當時有位很漂亮的息影女星老婆，不過當時該男星仍玩得一塌糊塗。
向太提醒「應該要有勇氣Say No」，不過直言對很多女生而言很難：「因為機會難得，這是人性！太多人都想說這是捷徑！當然也有不Say No，也成了大明星，可能現在也被封殺了！」更大爆曾有女星向自己哭訴，直言遭大明星玩弄後被冷待「不瞅不睬」，向太當時安慰對方：「你現在告訴自己『我玩了一個大明星，我還沒給錢！』」
向太更直言：「做妓女擺明就是錢，潛規則你連錢都沒有，可能只是抱著個希望，希望將來會走紅，導演或大明星會娶你回家或捧你！」更直言接受潛規則的路不會長：「因為始終紙包不住火！那個大導演跟你玩潛規則的話，他是找新鮮的；第二，名聲也不好，男人都管不住嘴愛炫耀，你就會被出賣了，將來就會傳出去！你如果有實力，總是會出頭的！」最後，向太亦強調不管在娛樂圈還是職場，接受潛規則是「無望之路」，結果亦會很慘，絕對不能默默接受！
其他人也在看
何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞
何雁詩（Stephanie）早於出道時被傳媒爆出出身富裕家庭，據悉其爸爸做物流生意，於內地及海外多個城市都有分公司；物業方面，大埔5千萬獨立屋以外，亦有其他物業投資，擁逾6億身家，因此何雁詩自細生活無憂。何雁詩於8月份分享患上罕見遺傳病「天使綜合症」嘅兒子鄭讚廷（Asher）已入讀特殊幼稚園，而佢自己近日亦重拾歌手身份，推出新歌《欲哭無淚》及《黑房》，與樂隊合作舉辦Cozy Tour。日前，何雁詩為陳志雲YouTube節目擔任嘉賓，坦言自己係完全冇收取酬勞，純粹求開心：「最重要係隊band有錢落袋，我自己冇乜所謂，純粹enjoy音樂多啲。」Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
51歲馮德倫「型佬」魅力爆發，為Hermès啟德時裝騷走秀！銀白鬚子配上可愛酒窩，這組合有迷倒你嗎？
Hermès啟德時裝騷圓滿完成，但也許沒人會預計到，馮德倫會登上天橋，成為一晚限定的模特兒。51歲的他，穿上暗杏色外套，提著皮革手提袋，自信地走，輕輕一笑。束有鬚子的他，下巴的鬚子早已成灰白，加上他那專屬的內斂個性，呈現出非常優雅而耐看的中佬魅力。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
麥明詩晒半歲囝囝近照 頭髮濃密下巴肥嘟嘟 坐穩見醫生勁可愛
「十優港姐」麥明詩（Louisa）去年與機師老公盛勁為拉埋天窗，今年3月發文透露囝囝出世。日前，Louisa再於社交平台分享多張囝囝到醫院檢查的照片，曝光囝囝半歲近況。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
張家輝再拍喜劇？傳與金馬影后鍾雪瑩合作打救港產片
今年港產片步入寒冬，票房收入以至數量都跌至多年新低。今日有報導指，多年冇拍喜劇嘅張家輝將會同去年奪得金馬影后嘅鍾雪瑩（鍾雪）合作Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
聲秀︳內地觀眾突睇唔到節目直播 網民估︰因為蘇永康？
TVB音樂綜藝《聲秀》日前爆出參加者林錦興（小林）自稱被淘汰後遭導師吳浩康Deep出言侮辱，後來TVB將吳浩康當日嘅評語片段足本公開以作交代。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
李漫芬7歲女兒遺傳爸爸運動細胞游泳比賽奪3獎牌 被選為名校班長兼社長乖巧獨立
前TVB藝人李漫芬（Fanny）去年10月宣布與TVB結束18年賓主關係，表示自己於10年前已開咗一間個人公關公司接洽司儀工作，亦開始做帶貨直播。由於TVB近年多喺內地開劇，怕兼顧唔到家庭而決定出外闖。李漫芬與游水教練老公Alvin於2015年認識，拍拖兩年後結婚，育有7歲女兒談在心（Alfa），兩公婆堅持唔請工人姐姐，親力親為照顧囡囡。近日，李漫芬於社交平台分享女兒參加游泳賽事勇奪三面獎牌嘅照片，果然遺傳咗爸爸嘅運動細胞。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
許光漢爆紅「推介」香港餐廳！袁澧林公開佐敦廟街小店「豪記」 黃酒雞煲＋椒鹽小炒逐樣睇
許光漢日前在台北出席電影《他年她日》預售票見面會，在活動現場許光漢被粉絲們問及，推介香港什麼美食，倒是主持幽默地反問要問一個台灣人香港好吃的？女主角袁澧林即時向許光漢作出救援，推介位於佐敦廟街的豪記。袁澧林更表示，是她自己發現這個好店，更吸引了很多幕前的人都會去吃！Yahoo Food ・ 8 小時前
TMA頒獎禮｜Stray Kids奪4獎成大贏家 IVE及NMIXX忙內首度同台甜美合唱
韓國音樂盛典《2025 The Fact Music Awards》於前日假澳門最大面積戶外大型演出場地澳門戶外表演區舉行，同日於頒獎禮前舉行《TMA韓國音樂頒獎典禮——紅地氈盛典》。全晚大會合共頒發33個獎項，熱爆全球的人氣組合Stray Kids昨晚勇奪4獎成為大贏家，而asepa及ENHYPEN跟隨其後各奪3獎平分秋色。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 3 小時前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 1 天前
樺加沙強颱風殺到 留意家居保險魔鬼在細節
一文睇晒「家居保險」颱風保障範圍，包括打風爆窗、水浸、暴雨、停電等常見損毀，並說明空置物業、新裝修玻璃窗損毀、冷藏食物損失及理賠程序，還有如何運用家居保險減低財物損失，並分享防風措施助你安心度過颱風季節。Yahoo財經 ・ 2 小時前
于朦朧墮樓亡網上瘋傳「被墮樓」等陰謀論 官方採強制措施查處三人
內地男星于朦朧日前墮樓身亡，其母親早前透過于朦朧公司表示于朦朧酒後意外墮樓，公安亦表示案件經過調查後排除刑事案件嫌疑。不過，網上依然謠言紛飛，更瘋傳于朦朧「被他人組局侵害後跳樓」及「被開膛破肚丟下樓」等傳言。昨日（21日）北京朝陽公安分局發布「警情通報」，指嚴禁「網上編造傳播虛假信息」並已對三人採取強制措施。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
盆菜2025｜免費送貨！鼎爺廚房中秋手工盆菜早鳥優惠 人均低至$166享秘汁靚鮑魚＋特級爽口海參＋鮑汁燴花膠
中秋即將來臨，鼎爺廚房推出精心製作的手工盆菜，市區可享免費送貨，每日新鮮即製，加熱即食，方便得來又隆重兼美味！鼎爺廚房有兩款豪華盆菜選擇，包括中秋手工盆菜8人份或12人份，人均低至$166；以及極上鮑參鼎級盆菜10人份，人均低至$219！食材頂級，涵蓋鮑魚、海參、花膠等珍饈，超有誠意，完美適合親朋好友團聚時一同品嚐！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前
Coach手袋低至33折！GenZ最愛Brooklyn 28、新款Empire 34比官網平近$700、官網斷貨Swing Zip袋都有折！
Coach手袋近年設計風格大改，當中Coach Brooklyn系列手袋曾一度成為Lyst熱搜排名第一名，更受不少GenZ喜愛熱捧，可見人氣極高！想平價入手Coach手袋，Yahoo購物專員有好推介，網購平台Zalora有不少Coach手袋優惠，包括有人氣Brooklyn系列手袋、2025年夏季新款Empire 34手袋都比官網平，還有Coach香港官網賣斷貨的Swing Zip袋都有折，即抵精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
安踏低開4.6% 旗下「始祖鳥」就西藏煙花秀致歉
安踏(2020.HK)今早(22日)低開4.6%，報92.35元，市前成交100.64萬股，涉資9,377.54萬元。 上周五(19日)知名戶外品牌安踏旗下「始祖鳥」贊助藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈江孜熱龍地區(海拔約5,500米)燃放藝術煙花，相關煙花秀視頻上周六(20日)在網絡發布後，引發眾多網民對煙花秀可能危害當地生態環境的擔憂。AASTOCKS ・ 5 小時前
美國大豆收穫季但中國訂購量為零！豆農呼籲特朗普「立即做出改變」
美國大豆正值收穫季，但中國訂購量為零，引發美國豆農的擔憂。中美關稅與出口政策影響大豆市場競爭力，美國豆農急需中國市場支持。鉅亨網 ・ 1 天前
中國夜經濟「越夜越High」 為何香港獨憔悴 施政報告都無再提
近日內地有最新夜間經濟（香港稱為「夜繽紛」）數據出爐，截至2024年底，中國夜間經濟規模已突破36.4萬億，按年大增17.6%，內地支付寶的數據顯示夜經濟不再只是輔助，而是中國經濟的核心動力，各省市大街小巷入夜後都相當暢旺，相較之下，香港則陷入獨憔悴格局，連夜繽紛網站都停止運作，以下探討到底是什麼原因Yahoo財經 ・ 1 天前
鄧健泓移民加拿大一度財困 老婆要求搬大屋「新居」曝光
歌手鄧健泓與老婆石詠莉移民加拿大兩年多，選擇定居於當地消費税較低的卡加里（Calgary），他們初到當地時親自為大屋裝修，打造愛巢。不過近日鄧健泓表示，老婆石詠莉出聲要求搬屋。東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
據報新世界(00017.HK)就11 Skies向機管局斟減租
《彭博》引述知情人士透露，新世界發展(00017.HK)正與機管局商談，希望減免其11 Skies商業中心的部分租金。新世界今早高開1.3%，早段偏軟，現報8.23元，倒跌0.84%，成交4,916.95萬元。AASTOCKS ・ 4 小時前
消委會乾香料｜9款乾香料檢出致癌黃曲霉毒素！1款樣本咖哩粉超標1倍
乾香料是廚房必備用品，但想不到都有致癌風險！消委會528期測試胡椒、蒜、薑及咖喱等乾香料，發現逾兩成樣本檢出有機會致癌的黃曲霉毒素及／或赭曲霉毒素A，當中1款檢出的黃曲霉毒素的總含量，更超出香港法例要求及歐盟標準。Yahoo Food ・ 4 小時前