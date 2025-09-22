向太拒談于朦朧墮樓無奈指「這個講不了」 拍片爆有女明星哭訴被潛規則

向太（陳嵐）近年加入內地直播及短視頻平台，敢言嘅佢早前曾先後談及梅豔芳及劉德華等明星往事，不過早前佢喺直播嘅時候被問及近期傳得沸沸揚揚嘅于朦朧墮樓身亡一事時，罕有拒絕回應，更無奈直言「這個講不了」。

《三生三世》男星于朦朧墜樓身亡

日前，向太於社交平台直播，期間有網民不斷留言談及于朦朧墮樓一事及當中「被潛規則」及「被墮樓」等傳言，更有不少網民洗版指「幫幫于朦朧」等，向太一度沉默，隨後只是無奈回應：「大家別刷屏了，這個講不了」，更引起一眾網民揣測。

另外，向太日前亦上載影片談及「潛規則」相關內容，片段一開始即提及「各行各業都有潛規則，尤其是在娛樂圈，不僅女生會遇到，男生也一樣會遇到。」向太更自揭年輕時曾遇「心懷不軌」嘅邀約， 因此沒有拍電影：「那時候有部戲找我拍，才開工一天，導演約吃晚飯，然後男主角是大明星也約吃宵夜，兩個都是好像心懷不軌的感覺，而且好像可以作主的人，那你要拍這部片犧牲嗎？」向太透露幸好當時已和向華強在一起，對方支持下違約辭演。向太更爆當時邀約吃宵夜的男星現已離世，該男星當時有位很漂亮的息影女星老婆，不過當時該男星仍玩得一塌糊塗。

向太年輕時照片

向太提醒「應該要有勇氣Say No」，不過直言對很多女生而言很難：「因為機會難得，這是人性！太多人都想說這是捷徑！當然也有不Say No，也成了大明星，可能現在也被封殺了！」更大爆曾有女星向自己哭訴，直言遭大明星玩弄後被冷待「不瞅不睬」，向太當時安慰對方：「你現在告訴自己『我玩了一個大明星，我還沒給錢！』」

向太更直言：「做妓女擺明就是錢，潛規則你連錢都沒有，可能只是抱著個希望，希望將來會走紅，導演或大明星會娶你回家或捧你！」更直言接受潛規則的路不會長：「因為始終紙包不住火！那個大導演跟你玩潛規則的話，他是找新鮮的；第二，名聲也不好，男人都管不住嘴愛炫耀，你就會被出賣了，將來就會傳出去！你如果有實力，總是會出頭的！」最後，向太亦強調不管在娛樂圈還是職場，接受潛規則是「無望之路」，結果亦會很慘，絕對不能默默接受！