向太激罕談及細仔向佑與向佐分別 活半世紀才明：慈母多敗兒

向華強與太太陳嵐（向太）育有兩子向佐和向佑，向佐活躍於演藝圈，向佑則甚少被提及。日前，向太拍片罕有開腔談到細仔向佑，坦言：「他是我的痛」，並感嘆自己晚年先真正明白「慈母多敗兒」呢句說話：「我評論下面多少人問我，為什麼不提向佑，他是我的痛，慈母多敗兒，這句話我到50多歲才明白，我真的很後悔，所以今天就敞開來講吧。」

向太於影片中透露，雖然向佑自小覺得媽媽偏心哥哥向佐，但佢強調對兩子一視同仁，無論游泳或網球都安排最好嘅教練培訓，但最終向佐成績優異獲冠軍，向佑則混水摸魚，並且控制唔到脾氣，經常靠打人，甚至曾打計程車司機，打完對方之後仲當眾炫耀：「你知不知道我爸爸是誰」，並揚言爸爸係「全港最大社團龍頭大哥」，因襲擊並恐嚇司機於2016年被法庭裁定襲擊致造成身體傷害、刑事恐嚇及普通襲擊等三項罪名成立，被判入獄6個月：「你說他到底是天才，還是白癡呢。」向太續提及向佐與向佑分別，表示大約喺2000年左右，向太送兩兄弟到英國讀書，唔同嘅係向佑每月電話費高達兩萬元，卻一個電話都冇跟父母聯繫，反倒向佐只花兩千元，而電話都係打畀媽媽。向太苦笑指向佑根本唔會理你：「他生日，你打給他說生日快樂，他都不聽你的，不要說你生日，你別指望他打給你，可是每個月還要付兩萬多元他的電話費，他爸都不知道。」又指除咗開口要錢時，就會聽到向佑好聲好氣：「他回來要錢的時候他很會哄你，什麼都答應你，你講他說不可以這樣不可以那樣，（他說）好的好的，媽媽我一定會改，甚麼都答應你，拿完錢走完就轉頭就忘了，可是總是自己兒子，老是採取原諒原諒，其實原諒等於放縱，每次再跟你講個好話，你就想算了算了，又給他錢，就養他是個大懶蟲，反正沒錢回家拿就好了。」

向太表示向佑於獄中識咗唔少有背景人士，出獄後宣稱要去上海與某集團老闆談地產，令佢大感驚訝，質疑兒子：「你懂什麼？」而雖然向太讚兒子有繪畫天分，但向佑不願追藝術，堅持做生意，佢多次幫助向佑投資寵物店、餐廳，卻皆以失敗收場，向太無奈感嘆，兒子唔肯努力，只想一朝發達，認為自己好聰明。對此，向太直言後悔過度放任向佑，反思應該嚴格管教、唔應該隨意畀錢兒子，令佢變本加厲：「應該打他就不給他錢，看你乖不乖，就一毛錢都不要給。現在來不及了，而且他說我們敢不給他，他去借，敢威脅我們了。」向太語重心長表示：「我們做父母呢，就算你用了心了盡了力了，幫他想了很多辦法，希望他成材，給了很多錢，沒用的，不成材就是不成材。」並且提醒即使家境富裕，都唔應該寵壞孩子，對有創業夢嘅子女，父母只能提供一筆創業基金，普通家庭更應教導孩子大學畢業後自力更生：「千萬不要像我一樣，我們就是給太多錢了，就寵壞了，他認為太容易了，回來講講好話就給，唉！到頭來這樣，我為什麼50多歲才明白，太晚了，所以奉勸大家，千萬不要走我的老路。」

