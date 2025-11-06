向太火力全開大談王家衛 透露拍片基本上都虧錢：絕不錄用他

著名導演王家衛日前捲入罕見風波，首執導電視劇《繁花》播出兩年後，遭一名自稱曾參與該劇編劇嘅古二（程駿年）控訴，疑似王家衛與編劇秦雯嘅錄音對話被流出，當中內容包括「唐嫣是個很裝的人」，瞬間因「編劇署名權」爭議再引爆輿論。

一向以直言不諱聞名嘅向太陳嵐，近日於個人直播中火力全開，大談王家衛，不僅回應編劇風波，更直指絕不合作：「我是絕不錄用他，不受控，他沒有張叔平，他是個屁，或者靠錢。」更狠嘅係，向太批評投資王家衛電影嘅老闆多半虧錢，表示自己拍佢嘅片基本上都虧錢，直言：「哪個老闆投資他不虧。」

王家衛嘅電影生涯成就輝煌，卻喺商業上屢遭詬病，以經典《阿飛正傳》為例，當年耗資4千萬港元，最終僅換來975萬港元票房。另一部《東邪西毒》同樣問題叢生，表示拍攝時間超支且延遲嚴重，《東邪西毒》上映後票房不足千萬。至於2004年上映嘅《2046》更加係耗時拍攝5年，僅收6百多萬港元，票房成績非常不理想等等。

《繁花》劇照

微博圖片

微博圖片

《繁花》

