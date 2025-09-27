向太爆初見14歲劉亦菲「全身名牌」太嬌氣不敢簽 出社會後「不裝大小姐了」贏盡口碑

利物浦打擊黃牛黨 兩年關閉 14.5 萬帳戶
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐在影視圈縱橫多年，見盡圈內人生百態，她近日拍片自爆與綽號「天仙」的女星劉亦菲初次見面的情境，稱「她14歲的時候，她媽媽就帶她來香港見我，從認識她之後才知道，單親媽媽也可以養出這麼優秀的女兒」，甚至直言「劉亦菲是我見過富養女兒最好的典範」。
向太大讚劉亦菲不只有美貌與氣質，「她又會彈鋼琴，又會騎馬，唱歌也不錯，然後她的談吐，她的出場給人家感覺就是很有修養，很有氣質」。不過，向太當時卻沒有跟劉亦菲簽約，原因是對富家小姐的嬌氣有所顧忌，又憶述劉亦菲當時全身是名牌，而且在化妝和髮型上都要專候，「然後跟我說，我要妳把那個化妝師，給我叫來，幫我化個妝；然後我又去那個造型師那邊，我去弄個頭髮，你當時見到一個小女孩，這樣跟你講，你怕不怕？」。向太雖然被嚇怕，但並沒有怪劉亦菲，反而體諒14歲的她還未成熟，認為「再大一點她就變了」。
向太指劉亦菲正式入行後，「到社會做事了，等於是拍電視劇了，拍戲也其實蠻苦的」。外傳劉媽媽會跟着女兒，向太直指確有其事，但只是初期，原因是「怕女兒嬌氣」，更難得是劉媽媽有向女兒輸出正確的觀念，縱使女兒在家嬌生慣養，但在外面卻有了改變，「她知道其實劇組裡面誰都不容易，她就不會說裝個大小姐了，不是以前那種嬌嬌女的感覺」。又指劉亦菲十分敬業，會體諒工作人員的苦，而且自己很準時，不讓人家等候，「她在圈內真的口碑很好，我沒聽說過什麼講她壞話的人」。
向太以劉亦菲作例子，提到「富養」其實跟錢沒有關係，而是與媽媽付出的精力跟精神有關係，「我們總喜歡講一句，窮養兒志，兒的志氣；富養女的德，德呢就品德」，大讚劉媽媽把女兒養得這麼有修養，這麼有氣質，又會傳遞正確的做人的資訊，這才是真正難得之處。
