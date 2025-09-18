向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你

向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由

向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。

劉德華於1990年代創立電影製作公司「天幕製作有限公司」，其後多次投資開設電影製作公司，不過屢次失敗收場。向太透露，劉德華投資巨資拍咗多部電影，但整體反應平平，甚至累計虧損超過4000萬港元，幾乎瀕臨破產，於是劉德華曾多次向身邊人借錢，甚至請向太幫忙渡過難關：「其實他（劉德華）開過無數次公司，然後都是失敗的，他那時候真的他很想，不是只是一個演員，他想做生意，他年輕（時）有一段公司也是拍了幾部戲都慘淡收場，破產之前你們股東要負責，你應付未付的帳，他一個人都要補4000萬，他說我哪來（的錢），公司的股份不要了都不行，還要負責4000萬的債務，他說怎麼辦？那我說就給他唄，那我借給你，而且欠條這一說，完全沒有欠條，拿去吧，反而他會追著我，那怎麼辦？怎麼算？哎，拍戲再算吧，等於是慢慢扣吧，對不對。」

廣告 廣告

劉德華致力幫助後輩，向太表示：「他也蠻矛盾，其實他（做公司）很想幫新人，那你幫新人，可能你投四個出去，就中一個，就算你偷笑了吧？對不對？他喜歡捧新的導演演員，他跟梅艷芳一樣喜歡幫人，劉德華跟我借錢這回事，他不講我不講，沒人知道，是他講的，他受訪問他就講，因為他生氣，明明是我幫的，外面就會有這個老闆說，人家問他是你幫的啊，他就會，嗯，沒辦法啊，默認好像是他幫的，那他（劉德華）就很生氣，然後我那天也不知道幹嘛，在公司忙得要死，然後這個朋友打來說我要借，那個朋友又打來說我借，我怎麼回事啊？（他們說）你不是借給劉德華，我們也要借一下，就朋友在跟我開玩笑，然後我就打電話給他（劉德華），搞了甚麼？搞死我了。他說我故意的啊，就是有人冒認是他借的啊，我就講那個不是，是向太。我就討厭死了，你這樣子害得我每個人來跟我借錢怎麼辦？」

向太續解釋，劉德華本意係表達感恩，要大家都知道係邊個幫咗佢。劉德華於90年代簽約向太丈夫創辦嘅中國星集團旗下，向太直言：「他說我先過來找你可以嗎？我說好啊，我不吭聲，我說坐啊，然後就輪到他，不知道怎麼講話，他說我大了，我有經驗了，讓我去闖一闖我的事業，我說我知道，我知道你明天早上要簽合約，你今天晚上一定會來找我，你想讓我怎麼辦，放你走？就把我們的合約撕掉不作數，你去吧。（合約）還有3年，有6部（戲）吧，撕掉。」

向太亦透露，當年劉德華拍咗幾部電影後接連虧損，合夥人仲要求劉德華捧佢個兒子，但劉德華坦言「我捧唔到」，最終雙方決裂，合夥人甚至控告劉德華。儘管原本應由劉德華全額承擔損失，但後來雙方協商各自分擔一半，否則就要走法律程序，情況相當混亂。向太感嘆：「愛你變成害你，可是男人想創事業也是對的，他認為他可以，如果他沒有現金賠啊，所以只能夠找我借一借，過渡一下，資產整理一下，才可以變現金嘛。」

向太大讚劉德華與佢關係親密，表示係自己主動提出撕毀合約，放劉德華自由發展，劉德華當時亦主動減薪，從800萬片酬減半至400萬，向太則形容劉德華係個講義氣嘅人，當他事業好轉後，都幫助到圈內好多人。

向太小紅書影片截圖

向太小紅書影片截圖

向太小紅書影片截圖

向太小紅書影片截圖

向太小紅書影片截圖

向太小紅書影片截圖

向太小紅書影片截圖

向太小紅書影片截圖

向太小紅書影片截圖

向太小紅書影片截圖

向太小紅書影片截圖

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！