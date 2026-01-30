向太爆劉德華fans瘋狂行徑 擸棍上車刮華仔 朱麗蒨返屋企要匿車底

向太陳嵐同唔少藝人有深厚交情，其中一個係劉德華。華仔曾經開電影公司但最後出現財困，需要負擔4千萬元債務，當時向太決定借錢幫華仔解困，而且唔駛債據，可見二人交情匪淺。

向太陳嵐

向太早前拍片，語重心長地勸告年青人追星真正意義時，以90年代當時得令嘅劉德華做例子，側寫當時粉絲有幾瘋狂。向太話以前華仔去錄音時，錄音室外已經有大批fans守候，有時甚至通宵達旦，劉德華要拉住向太離開。另外有次向太同華仔返內地宣傳，離開現場時被大批fans包圍車隊，有人甚至拎棍敲窗，旅遊巴根本郁唔到，更要求俾一位fans代表上車，如果華仔唔喺車上就放大隊走。結果fans代表拎支棍上車搵，真係搵唔到華仔，大夥兒先甩到身。向太又指有次喺機場，有關方面唔俾工作人員為劉德華代辦登機，結果梗係大批民眾追星，甚至有人夠膽向霸氣嘅向太大罵「我們一百年都沒來過一個大明星，怎能讓你這麼容易就走」。

2018年劉德華開演唱會，當時只有6歲嘅劉向蕙都係由媽咪帶住去睇show

劉德華爆紅時已經同而家成為太太嘅朱麗蒨交往，女方因此吃盡苦頭。「他（華仔）家門口也是堵着一堆人。所以他老婆那時候最可憐，他那時候還沒結婚，朱麗蒨跟了他很久了，永遠出入都可能是她坐另外一部車，她不是坐劉德華車，那他老婆可能躲在車底下，用毯子蓋着，那望不到有人嘛，就這樣子出出入入。」

