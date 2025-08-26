向太陳嵐近年不時喺小紅書分享人生經歷，早前一條提及婚姻嘅片中，向太提到因為向華強前妻丁佩一個舉動，令佢決定自掏腰包代向生俾贍養費，仲加碼20倍！

向太有過唔少人生經歷

年青時向太顏值爆燈，前男友曾經送上好多層樓，但分手時向太都將厚禮奉還。後來向太遇上向華強，而向生追佢時，同前妻丁佩仲處於三年分居期，要雙方簽字同意先可以馬上分開。向太指當時向華強同丁佩分居一年多，丁知道向生有心儀對象，於是毫不猶疑就簽字離婚。向太為丁佩嘅爽快而感動，原本法庭判向華強要每月向丁佩及二人所生女兒支付五千元，向太主動提出由佢提供贍養費，並且加碼20倍至每月10萬，以1980年代水平而言絕非細數目。向太話向華強聽到之後好愕然，向太同佢講「是我養她們一輩子，你不用給。」

向太陳嵐主動加向華強前妻丁佩贍養費20倍 霸氣承諾「養她們一輩子」

早前喺《真相猜．情．尋》中承認同李小龍有過一段情嘅丁佩，70年代後期同向華強結婚，二人育有一女向詠恆，但因性格不合於1980年離婚。有指丁佩同向家關係依然良好，向詠恆就從事珠寶設計。

早前喺《真相猜．情．尋》中，丁佩承認同李小龍有過一段情

